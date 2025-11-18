Wanda Nara lo prendió fuego: la acusación que sacó de quicio a Maxi López y lo hundió frente al jurado de MasterChef Celebrity

Este martes, en MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes se enfrentaron al desafío de preparar un ceviche con hongos, una receta propuesta por Germán Martitegui que puso a prueba la creatividad y precisión de cada uno.
En MasterChef Celebrity, Maxi López presentó su ceviche y terminó en un divertido cruce con Wanda Nara y un fuerte reto del jurado.
Al momento de presentar su plato frente al jurado, Maxi López protagonizó un inesperado cruce con Wanda Nara. La conductora, fiel a su estilo, lanzó una acusación que descolocó al exfutbolista: "Se ponen tímidos con él".
En su entrevista individual, Maxi reaccionó con humor y algo de fastidio: "No puede quedarse callada, no entiendo".
El jurado, exigente como siempre, comenzó a enumerar observaciones sobre el plato: "¿Por qué no tiene moras?"; "¿Por qué no tiene brotes?"; "¿Por qué tan líquido?"; "¿Por qué no está picante?".
Ante las críticas, López respondió con un escueto "Bueno", y señaló a Wanda como responsable de los comentarios. La rubia, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exfutbolista, intentando justificar las falencias, explicó que simplemente "no llegó".
La situación se tensó aún más cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".
El episodio dejó risas, reproches y un nuevo capítulo en la dinámica entre Wanda y Maxi, que cada vez suma más momentos picantes dentro del reality.
El último lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una escena cargada de humor cuando Andy Chango sorprendió a Wanda Nara al describir cómo sería su pareja ideal. La respuesta del músico generó risas y dejó a todos atentos a la conversación.
El momento comenzó cuando la conductora se acercó a la estación de Andy y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".
Con tono divertido, Chango replicó: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda no dudó en retrucar: "Pero son el agua y el aceite", y agregó: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".
El artista respondió sin titubear: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".
La charla siguió con una pregunta directa de Wanda: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su ocurrencia: "Como Maxi pero mujer". Y explicó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".
Fiel a su estilo, Wanda lo corrigió con picardía: "O sea, millonaria". Andy aclaró entre risas: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".
El intercambio cerró con una definición filosa de la conductora: "Yo te voy a decir cómo es Maxi: millonario y mujeriego".