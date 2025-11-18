Wanda Nara lo prendió fuego: la acusación que sacó de quicio a Maxi López y lo hundió frente al jurado de MasterChef Celebrity

Ante las críticas, López respondió con un escueto "Bueno", y señaló a Wanda como responsable de los comentarios. La rubia, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exfutbolista, intentando justificar las falencias, explicó que simplemente "no llegó".

La situación se tensó aún más cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".

El episodio dejó risas, reproches y un nuevo capítulo en la dinámica entre Wanda y Maxi, que cada vez suma más momentos picantes dentro del reality.

Qué participante le confesó a Wanda Nara que Maxi López sería su pareja ideal

El último lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una escena cargada de humor cuando Andy Chango sorprendió a Wanda Nara al describir cómo sería su pareja ideal. La respuesta del músico generó risas y dejó a todos atentos a la conversación.

El momento comenzó cuando la conductora se acercó a la estación de Andy y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".

Con tono divertido, Chango replicó: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda no dudó en retrucar: "Pero son el agua y el aceite", y agregó: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".

El artista respondió sin titubear: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".

La charla siguió con una pregunta directa de Wanda: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su ocurrencia: "Como Maxi pero mujer". Y explicó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".

Fiel a su estilo, Wanda lo corrigió con picardía: "O sea, millonaria". Andy aclaró entre risas: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".

El intercambio cerró con una definición filosa de la conductora: "Yo te voy a decir cómo es Maxi: millonario y mujeriego".