Argentina exige acción "inmediata" a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

sesion de la CPI Sesión plenaria de la Corte Penal Internacional. La Argentina pidió la captura de Nicolás Maduro. (foto: CPI)

Es en virtud de estos delitos como campo de acción para la Corte Penal Internacional, que en la sesión plenaria de hoy la Argentina hizo este contundente pedido para con la Venezuela bolivariana y el régimen que comanda Nicolás Maduro. El representante de nuestro país dijo que los crímenes contra la humanidad en ese país se profundizaron desde el 28 de julio de 2024. En ese momento hubo elecciones nacionales que consagraron ganador al opositor González Urrutia. Pero la justicia nacional y electoral, controlada por Maduro, desoyó ese pronunciamiento popular. Sin mostrar, al día de hoy, ningún registro válido de la elección, proclamó ganador a Maduro.

Para la Argentina, desde ese mismo momento, se multiplicaron y endurecieron las medidas represivas aplicadas por el poder bolivariano contra los ciudadanos, especialmente, los opositores.

Es por eso, que se pidió la "acción expeditiva" de la Corte Penal Internacional. Que no debe pasar solo por expresar una condena o rechazo al gobierno autoritario de Maduro. Se debe pasar a la acción y, para eso, es fundamental buscar la captura internacional de quien usurpa el poder ilegítimamente desde mediados de 2024, al torcer la voluntad popular expresada en la elección nacional.

Esto implica que las principales figuras del gobierno autoritario bolivariano deberían ser detenidas por Interpol en cualquier circunstancia. No sólo Nicolás Maduro. También su número 2, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, más funcionarios y autoridades militares y judiciales de Venezuela.

Ya hace un año, la justicia argentina se pronunció en contra del régimen de Maduro. "Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado, cuanto menos, desde el año 2014 hasta el presente”, citaba el diario español El país, sobre un fallo de la Argentina y agregaba: "Los jueces argentinos se basaron en el principio de 'justicia universal que rige para los casos de delitos de lesa humanidad.

Un año y medio después de haber violentado la voluntad popular y lo dicho por organismos internacionales como la OEA, Maduro sigue en el poder. Asediado ahora por Donald Trump. La Argentina, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, acaba de pedir su inmediata detención.