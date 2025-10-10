Milei felicitó a Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz: "Iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura"

Javier Milei, desde su llegada al poder, retomó en el caso Venezuela, la agenda del presidente Macri entre 2015 y 2019. Rompió con todo lo que había hecho el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Salió del grupo de países que apostaban a "convencer dialogando" a Maduro de hacer elecciones limpias. (Alberto Fernández desconoció al grupo de Lima y a Elisa Trotta como embajadora del gobierno provisional de Juan Guaidó).

Milei siempre calificó como dictador a Maduro y apoyo abiertamente a la coalición opositora que lideró Machado y decantó, por las prohibiciones del régimen, en la candidatura exitosa de Urrutia. Sólo el "fraude bolivariano" lo privó de asumir el poder.

milei y urrutia Con Corina Machado en Venezuela, Javier Milei recibió a González Urrutia y le ofreció el balcón de la Casa Rosada, para saludar a los venezolanos que emigraron. (Foto: Presidencia)

Contactos con Urrutia en Buenos Aires

Como Machado se quedó en Venezuela reclamando al mundo por la democracia y las elecciones adulteradas, Milei aún no pudo conocerla personalmente. Pero sí, en cambio, estuvo con Urrutia en España y luego aquí, invitado en Buenos Aires.

El presidente que no pudo asumir, estuvo en la Casa de Gobierno. Recibido con los honores de Jefe de Estado por parte del gobierno argentino. Como nota destacada, Milei le ofreció el balcón de la Casa Rosada a Urrutia y a su esposa para que tomaran contacto con miles de venezolanos que viven en nuestro país y huyeron de la dictadura chavista.

“Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere”, aseguró el mandatario nacional en ese encuentro y agregó: “Argentina es la casa de los venezolanos de bien”.

Por eso, lo acompañó hasta el balcón, saludaron juntos y luego, por largos minutos, Urrutia y su esposa recibieron el saludo de miles de venezolanos en la Plaza de Mayo.

Reclamos contra Maduro en las Naciones Unidas

La Argentina, con Milei en el poder, tuvo enormes roces con Maduro. Primero por dar asilo a 6 colaboradores estrechos de Corina Machado. Uno de ellos pudo tener permiso para dejar la embajada (por parte del régimen) porque era un enfermo terminal y murió en su hogar. Los otros 5 fueron rescatados en un operativo especial de los Estados Unidos.

Además, Maduro ordenó desalojar la embajada argentina por sus desavenencias con el gobierno argentino. Nuestra representación diplomática quedó en manos de Brasil.

milei y Gallo Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Javier Milei exigió a Maduro que libere al gendarme argentino Nahuel Gallo. (Foto: A24.com)

Hace pocos días, Javier Milei exigió en la Asamblea de las Naciones Unidas que el régimen de Maduro libere al gendarme Nahuel Gallo que está detenido en Venezuela, sin pruebas, acusado de espionaje.

Por todos estos motivos, se entiende sobremanera el sentido mensaje de felicitación a María Cristina Machado por recibir el premio Nobel de la Paz 2025.