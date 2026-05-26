Arqueólogos recuperan del fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo y es un hallazgo histórico

Bloques monumentales emergen después de siglos de silencio

La reciente recuperación arqueológica incluyó 22 piezas de gran tamaño, consideradas esenciales para reconstruir la apariencia original del monumento. Entre los elementos rescatados figuran dinteles, jambas, losas y otras estructuras que conformaban sectores clave de la entrada principal del edificio.

Los especialistas explicaron que varias de estas piezas pesan decenas de toneladas, llegando algunas a superar las 80 toneladas de peso, lo que convirtió la extracción en una compleja operación de ingeniería y arqueología submarina.

Cada bloque constituye una valiosa fuente de información. Las marcas de construcción, los sistemas de ensamblaje y las técnicas utilizadas permiten comprender mejor la combinación de conocimientos arquitectónicos que caracterizó al período helenístico en Egipto.

Los investigadores destacan que el faro representaba una síntesis excepcional entre tradiciones egipcias y aportes griegos, una fusión cultural que definió gran parte del desarrollo artístico y científico de Alejandría durante la dinastía de los Ptolomeos.

La recuperación de estas piezas demandó equipos especializados, grúas de gran capacidad y procedimientos cuidadosamente planificados para evitar daños en estructuras que permanecieron sumergidas durante siglos.

Cada bloque extraído fue documentado minuciosamente antes de ser trasladado para su análisis. Los expertos esperan que la información obtenida permita aclarar numerosos interrogantes relacionados con el diseño original de la obra y las transformaciones que sufrió a lo largo de los siglos.

Más de tres décadas de investigaciones bajo el agua

Detrás de este importante avance existe una larga historia de exploración científica. Los trabajos actuales son consecuencia de más de treinta años de investigaciones arqueológicas realizadas en las aguas que rodean la antigua ciudad de Alejandría.

Uno de los impulsores fundamentales de estos estudios fue el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur, quien durante la década de 1990 inició una exhaustiva campaña de documentación submarina en la zona.

Sus investigaciones permitieron identificar miles de restos arqueológicos dispersos en el fondo marino, muchos de ellos relacionados con edificios monumentales que desaparecieron tras terremotos, hundimientos y otros eventos naturales ocurridos a lo largo de la historia.

A partir de aquellas primeras exploraciones se construyó una enorme base de datos arqueológica que hoy resulta fundamental para comprender la evolución urbana de la antigua Alejandría.

Los registros acumulados durante décadas permitieron localizar sectores estratégicos donde podrían encontrarse elementos significativos del faro. Gracias a esa información fue posible planificar las recientes tareas de recuperación con un nivel de precisión impensado años atrás.

Los especialistas sostienen que el trabajo arqueológico submarino exige una combinación de conocimientos históricos, tecnología avanzada y una enorme paciencia. Muchas veces los objetos permanecen ocultos bajo capas de arena y sedimentos, lo que obliga a realizar exploraciones minuciosas antes de proceder a cualquier extracción.

La ambiciosa misión de reconstruir una maravilla desaparecida

Más allá del rescate de piezas históricas, el verdadero objetivo de la iniciativa apunta a algo aún más ambicioso: recrear digitalmente el Faro de Alejandría con el mayor grado de exactitud posible.

Para alcanzar esa meta se puso en marcha un programa internacional conocido como PHAROS, desarrollado mediante la colaboración entre instituciones científicas, organismos egipcios dedicados a la preservación patrimonial y expertos en modelado tridimensional.

El proyecto busca transformar siglos de investigaciones arqueológicas en una reconstrucción virtual capaz de mostrar cómo lucía exactamente el monumento cuando dominaba el horizonte mediterráneo.

Los especialistas trabajan como si estuvieran armando un gigantesco rompecabezas histórico. Cada piedra recuperada es estudiada, medida y comparada con otras estructuras conocidas para determinar cuál era su ubicación dentro del conjunto arquitectónico.

El desafío resulta enorme debido a que gran parte del edificio desapareció hace siglos y muchos de sus elementos quedaron dispersos bajo el mar o fueron reutilizados en otras construcciones.

Sin embargo, los avances tecnológicos actuales permiten realizar análisis imposibles para generaciones anteriores de arqueólogos. Gracias a herramientas digitales de alta precisión, los investigadores pueden recrear modelos tridimensionales extremadamente detallados y probar distintas hipótesis sobre la disposición original de cada componente.

Tecnología de última generación al servicio de la historia

Una de las claves del proyecto radica en el uso intensivo de tecnologías digitales avanzadas. Los equipos científicos emplean sistemas de fotogrametría submarina, una técnica que permite generar modelos tridimensionales precisos a partir de miles de fotografías tomadas bajo el agua.

Mediante este procedimiento, los arqueólogos pueden registrar con exactitud cada superficie, grieta y detalle presente en los bloques recuperados.

Hasta el momento, más de un centenar de fragmentos relacionados con el faro han sido digitalizados y convertidos en modelos virtuales de alta resolución.

Posteriormente, especialistas en arquitectura antigua, ingeniería estructural y patrimonio histórico analizan cada pieza para determinar su posición dentro del monumento original.

Este proceso permite reconstruir virtualmente sectores completos del edificio sin necesidad de intervenir físicamente sobre los restos arqueológicos, reduciendo riesgos y ampliando las posibilidades de investigación.

Además, la reconstrucción digital ofrece una herramienta educativa de enorme valor. En el futuro, investigadores, estudiantes y visitantes podrán recorrer virtualmente el faro y observar detalles arquitectónicos que desaparecieron hace siglos.

La historia de una maravilla que desafió al tiempo

La relevancia del Faro de Alejandría trasciende ampliamente el ámbito arqueológico. Durante siglos fue considerado uno de los mayores símbolos del ingenio humano y una referencia imprescindible para los navegantes que recorrían las rutas comerciales del Mediterráneo.

Su construcción comenzó durante el gobierno de Ptolomeo I Sóter, en el siglo III antes de Cristo, y se completó durante el reinado de sus sucesores.

Levantado sobre la isla de Faros, frente a la costa alejandrina, el monumento alcanzaba una altura superior a los 100 metros, una cifra extraordinaria para la época.

Su principal función consistía en orientar a los barcos que se aproximaban al puerto, considerado uno de los más importantes del mundo antiguo. Durante la noche, una gran fuente luminosa servía como guía para las embarcaciones, mientras que durante el día su imponente silueta resultaba visible desde grandes distancias.

La monumental construcción reflejaba el extraordinario nivel científico y técnico alcanzado por Alejandría, una ciudad que en aquellos tiempos concentraba algunas de las mentes más brillantes del planeta.

El terremoto que cambió la historia

Pese a su enorme resistencia, el paso del tiempo y la actividad sísmica terminaron afectando la estabilidad del edificio.

Diversos terremotos registrados entre los siglos X y XIV provocaron daños progresivos en la estructura. Finalmente, un poderoso movimiento sísmico ocurrido en el año 1303 provocó el colapso definitivo de gran parte del monumento.

Con el transcurso de los años, muchas de sus piedras fueron reutilizadas en nuevas construcciones levantadas en la zona. Entre ellas se destaca la fortaleza de Ciudadela de Qaitbay, edificada siglos después sobre el mismo emplazamiento que había ocupado la legendaria maravilla.

Sin embargo, una parte considerable de los restos terminó hundida en el Mediterráneo, donde permaneció oculta durante generaciones.

Hoy, gracias a las investigaciones arqueológicas y a las nuevas tecnologías de exploración submarina, esos fragmentos vuelven a ofrecer información valiosa sobre uno de los monumentos más admirados de toda la historia.

Un puente entre el pasado y el futuro

La recuperación de los bloques monumentales representa mucho más que un hallazgo arqueológico. Constituye una oportunidad excepcional para comprender cómo trabajaban los ingenieros de la antigüedad y para preservar un patrimonio que pertenece a toda la humanidad.

Mientras los especialistas continúan analizando las piezas rescatadas, el proyecto de reconstrucción digital avanza con el objetivo de recrear una imagen fiel del faro que alguna vez dominó las costas egipcias.

Cada bloque extraído, cada escaneo tridimensional y cada nuevo descubrimiento acercan a los investigadores a resolver uno de los mayores enigmas arquitectónicos del mundo antiguo.

La leyenda del Faro de Alejandría, que durante siglos permaneció fragmentada entre documentos históricos, relatos de viajeros y ruinas dispersas bajo el mar, comienza lentamente a reconstruirse. Y aunque la estructura original jamás volverá a elevarse sobre las aguas del Mediterráneo, la combinación de arqueología y tecnología promete devolverle al menos una nueva vida en el universo digital, permitiendo que futuras generaciones contemplen nuevamente una de las maravillas más extraordinarias creadas por la humanidad.