La conmovedora revelación de la mamá del nene por el que un argentino está preso en Brasil por racismo

la declaración de la mama del nene discriminado Uno de los fragmentos que la madre logró tener de los comentarios racistas de un argentino sobre su hijo. (Foto: Captura de TV)

“Mi hijo está muy avergonzado y asustado”, contó la madre en declaraciones reproducidas por medios locales y argentinos. También explicó que el menor todavía intenta comprender lo ocurrido y que la familia decidió acompañarlo psicológicamente después del episodio.

Embed

Tras la denuncia, pasajeros del tren retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía Militar brasileña, que concretó la detención. La Justicia de Brasil investiga ahora si el acusado incurrió en delitos de injuria racial y discriminación, figuras que en ese país tienen penas severas y fuerte repercusión pública.

"Mi hijo está muy austado"

Es la revelación más dura que hizo la madre sobre su hijo luego del acto de discriminación de un argentino a bordo de un tren. Al ver al niño de tez negra, el argentino Eduardo Ignacio, de 63 anos, le tomó una serie de fotos, sin decirle nada. Las colocó en su red de Whatsapp para enviarle a su esposa mensajes irónicos y de burlas racistas. Uno de ellos, luego de decir que el niño, de solo 7 años, "es muy bonito", le escribió a su esposa: "Es negrito, pero muy lindo, gorda. Lo puedo levar como esclavo".

El momento clave llegó con otro mensaje igualmente racista: "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas". El tema fue que el niño viajaba con su madre, su tía y su padrastro. La madre, al ver que lo grababa - sin permiso - ecribía algo en su celular y se reía, no se contuvo. Se paró y le pidió ver el celular para saber qué le causaba tanta gracias tras fotografiar o grabar a su hijo.

Fue entonces que descubrió el porqué de las fotos. Para "ilustrar" sus comentarios racistas. De inmediato, el grupo familiar lo retuvo en el asiento y al llegar a la primera estación hicieron la denuncia por racismo. El argentino fue detenido en ese momento.

Racismo en Brasil El argentino de 63 años, sigue detenido por racismo en un tren de brasil. (foto: A24.com)

Sigue detenido, tras los pasos de la abogada santiagüeña

La Justicia de Brasil decidió mantener detenido al ciudadano argentino acusado de realizar comentarios racistas contra un niño negro de 7 años durante un paseo turístico en el tradicional tren Maria Fumaça, en el estado de Minas Gerais. El hombre, de 63 años, seguirá preso mientras avanza la investigación por injuria racial, un delito que en Brasil tiene penas severas y una fuerte repercusión pública.

El episodio ocurrió durante un recorrido entre las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes. La frase de “llevar al niño como esclavo” es un testimonio que está registrado y del que no tiene una escapatoria posible. En la justicia brasileña lo va a pasar muy mal. La madre del menor descubrió la situación después de que otros pasajeros la alertaran sobre la actitud del hombre. La mujer contó que el niño quedó emocionalmente afectado y muy asustado tras lo ocurrido.

El acusado fue retenido por pasajeros y empleados del tren hasta la llegada de la Policía Militar de Minas Gerais. Posteriormente quedó bajo custodia de la Policía Civil y fue trasladado a una cárcel de São João del-Rei. En la audiencia judicial realizada este lunes, el juez resolvió convertir la detención en prisión preventiva, por considerar la gravedad del caso y el riesgo de fuga del sospechoso, que es extranjero.

Las autoridades brasileñas también secuestraron el celular del acusado para analizar el contenido de las conversaciones y determinar si existieron otros mensajes discriminatorios. Mientras tanto, organizaciones sociales y usuarios en redes sociales expresaron indignación por el episodio, que reabrió el debate sobre el racismo y la discriminación en espacios públicos y turísticos en Brasil.

Ahora, para este argentino de 63 años, se abre un complejo camino por los tribunales. El niño de 7 años, discriminado en su país por el color de piel, nada menos que por un turista, está con ayuda psicológica.