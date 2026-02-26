Así es el nuevo H145M: el helicóptero que marca un antes y un después en la defensa aérea

El plan apuesta por la estandarización progresiva de plataformas y la incorporación de tecnología digital avanzada, lo que permitirá mejorar la interoperabilidad entre las distintas ramas militares. La modernización no se limita al equipamiento: también implica un salto cualitativo en doctrina operativa y capacidad de respuesta.





image

Cuatro modelos para cubrir todas las misiones

El acuerdo firmado con Airbus contempla la adquisición de cuatro tipos distintos de helicópteros, cada uno asignado a funciones estratégicas específicas dentro del entramado militar.

H135: formación y apoyo ligero

El primero de los modelos es el H135, del que se incorporarán 13 unidades. Estas aeronaves estarán destinadas principalmente al entrenamiento avanzado de pilotos, tareas logísticas livianas y misiones de observación.

Su tamaño compacto, bajo coste operativo y fiabilidad lo convierten en una plataforma ideal para la formación de nuevas generaciones de aviadores militares.

H175M: renovación institucional

En segundo término, España sumará seis unidades del H175M, versión militarizada del modelo H175. Estas aeronaves reemplazarán a helicópteros veteranos utilizados por el Ala 48 y se emplearán en transporte institucional y misiones específicas de enlace.

Con mayor autonomía y confort, representan una actualización clave para vuelos oficiales y operaciones de carácter estratégico.

NH90: transporte táctico avanzado

Uno de los pilares del programa es la incorporación de 31 unidades del NH90, un helicóptero polivalente diseñado para transporte táctico, despliegue de tropas y operaciones especiales.

El NH90 ya opera en varias fuerzas armadas europeas y ha demostrado su eficacia en escenarios exigentes. Su capacidad para transportar efectivos y equipamiento en condiciones adversas lo convierte en una herramienta fundamental para operaciones combinadas y misiones internacionales.

H145M: la pieza clave del Ejército de Tierra

El mayor volumen de la inversión recae en el H145M, del que se adquirirán 50 unidades. Este modelo se posiciona como el eje operativo del Ejército de Tierra para misiones tácticas, apoyo aéreo ligero y respuesta rápida.

Su llegada marca un antes y un después en la capacidad de despliegue inmediato. Ligero, ágil y equipado con sistemas digitales de última generación, el H145M combina versatilidad con potencia operativa.

Qué hace especial al H145M

El H145M es un helicóptero biturbina multipropósito que integra aviónica avanzada y sistemas de asistencia digital que facilitan el pilotaje incluso en condiciones complejas.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Velocidad máxima aproximada de 250 kilómetros por hora.

Alcance cercano a los 660 kilómetros.

Capacidad de operar a más de 2.700 metros de altitud.

Sistema modular de armamento HForce para configuraciones de ataque ligero.

El sistema HForce permite equipar la aeronave con diferentes configuraciones de armamento, adaptándose a misiones de reconocimiento armado, escolta o apoyo táctico. Esta modularidad lo convierte en una plataforma flexible capaz de alternar funciones militares y humanitarias en cuestión de horas.

Además de su faceta ofensiva, el H145M puede desempeñar tareas de evacuación médica, rescate en montaña, asistencia en catástrofes naturales y transporte de personal en zonas de difícil acceso. Su polivalencia es, precisamente, su mayor fortaleza estratégica.

Impacto industrial y tecnológico en España

El programa no solo fortalece la defensa nacional, sino que también tiene un fuerte componente económico e industrial. Airbus ha confirmado que ampliará su capacidad productiva en territorio español, especialmente en la planta de Albacete, que se convertirá en un centro neurálgico para la fabricación, ensamblaje y mantenimiento de los nuevos helicópteros.

La factoría albaceteña ya desempeña un papel relevante dentro del ecosistema aeronáutico europeo, pero con este contrato consolidará su posición como referente en militarización de plataformas rotatorias.

El efecto multiplicador en empleo, transferencia tecnológica y especialización industrial es uno de los argumentos centrales del plan. La producción escalonada entre 2027 y 2031 garantizará estabilidad laboral y continuidad operativa durante varios años.

Calendario de entregas y proyección futura

Las primeras unidades ya han comenzado a incorporarse progresivamente, mientras que el grueso de las entregas se extenderá hasta comienzos de la próxima década.

Este cronograma permite una transición ordenada desde los modelos antiguos hacia las nuevas plataformas, evitando vacíos operativos y asegurando la capacitación progresiva de tripulaciones y técnicos.

En paralelo, el Ministerio de Defensa trabaja en la actualización de infraestructuras, hangares y sistemas de simulación para acompañar la llegada de los nuevos helicópteros.

Un cambio de paradigma en la defensa española

Más allá de la dimensión técnica, el Plan Nacional de Helicópteros simboliza un giro estratégico. España busca reforzar su autonomía operativa dentro del marco europeo y mejorar su capacidad de participación en misiones internacionales.

La incorporación masiva de nuevas aeronaves no solo incrementa la potencia aérea de apoyo, sino que también mejora la capacidad de respuesta ante emergencias nacionales, incendios forestales o crisis humanitarias.

En el ámbito europeo, esta modernización posiciona al país como un actor comprometido con la inversión en defensa y con la integración de tecnologías de vanguardia.

Una década decisiva

El proceso de renovación marcará el rumbo de las Fuerzas Armadas hasta bien entrada la década de 2030. La homogeneización de flotas permitirá reducir tiempos de mantenimiento, optimizar la formación de pilotos y simplificar cadenas logísticas.

Expertos en defensa coinciden en que el verdadero impacto se medirá en términos de disponibilidad operativa y rapidez de despliegue. Contar con helicópteros modernos, interoperables y tecnológicamente avanzados significa ganar capacidad de reacción en escenarios complejos.



