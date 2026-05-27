En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
España
Cuenta regresiva para el inicio

Mundial 2026: las IA definieron quién será el próximo campeón

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, distintas plataformas de inteligencia artificial comenzaron a proyectar qué selecciones aparecen como principales candidatas a quedarse con el título en Estados Unidos, México y Canadá.

Banner Seguinos en google DESK
A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, distintas plataformas de inteligencia artificial comenzaron a proyectar qué selecciones aparecen como principales candidatas a quedarse con el título en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, las plataformas de inteligencia artificial comenzaron a proyectar qué selecciones aparecen con mayores chances de levantar la copa en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque ninguna puede anticipar el resultado final, varias coinciden en ubicar a España como el principal candidato.

Leé también Una eliminación, amenazas y un asesinato: el capítulo más oscuro del Mundial 94
Mundial Estados Unidos 1994 | El asesinato de un futbolista tras un gol en contra se convirtió en uno de los episodios más oscuros y conmocionantes en la historia de las Copas del Mundo.

Consultadas por A24.COM sobre quién puede ser campeón, herramientas como Grok, Gemini y ChatGPT colocaron al seleccionado europeo en los primeros puestos de las proyecciones, incluso por delante de la Argentina, vigente campeona del mundo.

¿Por qué España es la gran candidata para las IA?

españa

En el caso de Grok, la inteligencia artificial desarrollada por X ubicó a España como la principal candidata. El análisis se apoyó en modelos estadísticos y en el presente futbolístico de una de las selecciones más sólidas del panorama internacional.

La plataforma destacó que el conjunto ibérico viene de conquistar la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, además de contar con una generación joven encabezada por Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 10.26.23

ChatGPT también posicionó al mismo seleccionado en lo más alto de las proyecciones. “Si tuviera que apostar hoy, diría que España llega como la favorita más sólida para ganar el Mundial 2026”, señaló la herramienta de OpenAI.

En ese sentido, argumenta que España presenta una generación joven consolidada, un dominio reciente en Europa y una identidad futbolística en crecimiento. Además, distintos modelos estadísticos y casas de apuestas la ubican en el primer lugar o entre los principales favoritos.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 10.29.19

En tanto, Gemini, la inteligencia artificial de Google, también ubicó a España en el primer lugar de las probabilidades previas al torneo, con un 16,08% de chances de consagrarse campeón.

El sistema argumentó las mismas razones: un plantel joven destacado y el impulso de ser el actual campeón de Europa.

¿Qué pasará con Argentina?

scaloni_copadelmundo.jpg

Detrás aparece Francia, con un 12,78%, respaldada por una de las plantillas más profundas del mundo liderada por Kylian Mbappé, mientras que Inglaterra figura tercera con un 11,01%, impulsada por una generación encabezada por Jude Bellingham, Phil Foden y Bukayo Saka.

Para esta IA, la Selección Argentina fue ubicada en el cuarto lugar con un 10,02%, aunque sigue siendo considerada una de las grandes potencias del torneo.

Además de los favoritos tradicionales, ChatGPT también mencionó posibles revelaciones: “Sorpresa del torneo: Marruecos o Japón”, señaló, recordando la histórica campaña del seleccionado marroquí en Qatar 2022.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 España ChatGPT Argentina
Notas relacionadas
La estrategia secreta de Scaloni: por qué llevará más jugadores a los amistosos previos al Mundial
Bundibugyo: cómo es la variante del ébola que generó 220 muertes y preocupación por el Mundial
Preocupación Mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y encendió las alarmas en la Selección

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar