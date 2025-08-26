El hombre de 102 años que rompió un récord y sorprende al mundo

El esfuerzo se multiplica por el Monte Fuji

En cuanto volvió a Tokio, la primera vez, se puso otro desafío, regresar al Monte que, en los días muy claros, corona a la capital de Japón. Entonces, en 2021 pudo cumplir esa promesa. Necesitó un proceso diferente de preparación. Y como todo tenía que ser especial, también lo fue el día: Festejó los 99 años ascendiendo al monte Nabewariyama, de 1.272 metros. Mientras todos celebraban el acontecimiento, él sabía que era un paso intermedio. Un entrenamiento. El verdadero, desafío era volver a hacer cumbre en el monte considerado como el de la "riqueza" o "abundancia". Pero hubo un obstáculo en el camino final.

récord a los 102 años

Una caída, el mayor desafío para el récord.

En su preparación para la ascensión al monte Fuji en enero, tropezó mientras subía una montaña cerca de su casa. Se lastimó una pierna y la cadera. No fue solo eso. Sufrió luego un herpes y fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Su familia estaba preocupada por su estado físico y pensó que ya no podría recuperarse. Menos, para volver a subir casi a 4.000 metros de altura. Sin embargo, Akuzawa estaba decidido a escalar, según contó su hija Yukiko, quien ya tiene 75 años, “la recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo”.

El japonés, de más de 100 años de edad, se repuso y estuvo en condiciones de emprender su aventura por el récord. Viajó acompañado por una de sus enfermeras. Mientras lo ayudaba en la recuperación, se entusiasmó por su esfuerzo y las anécdotas del primer viaje. Cuando era un "joven" de 96 años.

record Guinness La certificación del record en el libro Guinnes. (Foto: Gentileza Guinnes)

El momento más soñado: el récord mundial

El ascenso comenzó el 3 de agosto de 2025. Escaló y caminó durante 3 días con dos noches. Finalmente, a las 11 de la mañana del 5 de agosto de 2025, Kokichi Akuzawa llegó nuevamente a la cumbre del Monte Fuji. Ahora, a los 102 años y 51 días. No solo cumplió con su objetivo. También se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cumbre del monte más famoso y elevado de Japón.

A su regreso al punto de partida, firmó el libro especial del Santuario Fujisan Sengen. Construido originalmente hace más de 1000 años para protegerse de las erupciones volcánicas, se ha convertido en el santuario más importante de la región. De allí parten en procura de la cumbre del Fuji. Al mismo lugar en que llegó por primera vez, con 96 años. A los 102 años, su nombre también ingresó al libro Guinness de los récords.

Cuando lo entrevistaron, mostró la misma humildad y simpleza de siempre. Solo comentó: Soy seis años mayor que la última vez que subí. He estado allí y he visto sus paisajes muchas veces, no fue nada especial".

Cuando le preguntaron si piensa en un nuevo desafío, como intentarlo una vez más, volvió a sorprender con su respuesta: "No".