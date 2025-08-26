En vivo Radio La Red
Mundo
Mundo
Increíble

El hombre de 102 años que rompió un récord y sorprende al mundo

Cuando era joven se propuso un sueño como desafío personal. Pero solo pudo cumplirlo varias décadas más tarde. Su esfuerzo de superación pudo más que la edad y como recompensa, batió todos los récords con su acción.

por Roberto Adrián Maidana |
Un récord batido a los 102 años de edad. Con el Monte Fuji de Japón como testigo. (Foto: Gentileza El Espectador)

Su hazaña ya es notable para cualquier persona mucho más joven. No solo pasa por el esfuerzo y la capacidad de superación. Se preparó especialmente para cumplir con este desafío. Sobre todo, desde que sufrió dos accidentes de salud que parecían haberlo postrado para siempre. Pero no fue suficiente. Salió adelante, se recuperó y logró que su nombre no solo esté en el popular libro de los récords a nivel mundial. También, figura para siempre a 3.776 metros de altura.

Un récord tan alto como longevo

Akuzawa nació en 1923 en la región central de Gunma, donde ejerció como agricultor y productor pequeño del ganado. Así fue creciendo, desde muy joven, su amor por la naturaleza y las montañas. En Japón, además, el Monte Fuji, es un símbolo del país, presente en la cultura nipona. El monte Fuji es un cono volcánico y este hombre comenzó a escalarse para escalarlo a muy temprana edad. Pero nunca había podido cumplir con su deseo.

A los 102 años, llegó a la cumbre del monte Fuji, en Japón, a 3.776 metros de altura. (foto: Gentileza Smithsonian Magazine)

Finalmente, a una edad muy avanzada, pudo concretar ese desafío. Tenía nada menos que 96 años cuando pudo escalarlo por primera vez y llegar a su cima. Nada menos que 3.776 metros de altura. Mucho más bajo que el Everest en el Himalaya (8.849 metros) o el Aconcagua en la Cordillera de los Andes (6.961 metros). Pero es una de las mayores elevaciones de Asia y la más alta y llena de simbolismos en Japón. De nuevo, subió, escalando casi 4.000 metros a los 96 años de edad.

El esfuerzo se multiplica por el Monte Fuji

En cuanto volvió a Tokio, la primera vez, se puso otro desafío, regresar al Monte que, en los días muy claros, corona a la capital de Japón. Entonces, en 2021 pudo cumplir esa promesa. Necesitó un proceso diferente de preparación. Y como todo tenía que ser especial, también lo fue el día: Festejó los 99 años ascendiendo al monte Nabewariyama, de 1.272 metros. Mientras todos celebraban el acontecimiento, él sabía que era un paso intermedio. Un entrenamiento. El verdadero, desafío era volver a hacer cumbre en el monte considerado como el de la "riqueza" o "abundancia". Pero hubo un obstáculo en el camino final.

Una caída, el mayor desafío para el récord.

En su preparación para la ascensión al monte Fuji en enero, tropezó mientras subía una montaña cerca de su casa. Se lastimó una pierna y la cadera. No fue solo eso. Sufrió luego un herpes y fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Su familia estaba preocupada por su estado físico y pensó que ya no podría recuperarse. Menos, para volver a subir casi a 4.000 metros de altura. Sin embargo, Akuzawa estaba decidido a escalar, según contó su hija Yukiko, quien ya tiene 75 años, “la recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo”.

El japonés, de más de 100 años de edad, se repuso y estuvo en condiciones de emprender su aventura por el récord. Viajó acompañado por una de sus enfermeras. Mientras lo ayudaba en la recuperación, se entusiasmó por su esfuerzo y las anécdotas del primer viaje. Cuando era un "joven" de 96 años.

La certificación del record en el libro Guinnes. (Foto: Gentileza Guinnes)

El momento más soñado: el récord mundial

El ascenso comenzó el 3 de agosto de 2025. Escaló y caminó durante 3 días con dos noches. Finalmente, a las 11 de la mañana del 5 de agosto de 2025, Kokichi Akuzawa llegó nuevamente a la cumbre del Monte Fuji. Ahora, a los 102 años y 51 días. No solo cumplió con su objetivo. También se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cumbre del monte más famoso y elevado de Japón.

A su regreso al punto de partida, firmó el libro especial del Santuario Fujisan Sengen. Construido originalmente hace más de 1000 años para protegerse de las erupciones volcánicas, se ha convertido en el santuario más importante de la región. De allí parten en procura de la cumbre del Fuji. Al mismo lugar en que llegó por primera vez, con 96 años. A los 102 años, su nombre también ingresó al libro Guinness de los récords.

Cuando lo entrevistaron, mostró la misma humildad y simpleza de siempre. Solo comentó: Soy seis años mayor que la última vez que subí. He estado allí y he visto sus paisajes muchas veces, no fue nada especial".

Cuando le preguntaron si piensa en un nuevo desafío, como intentarlo una vez más, volvió a sorprender con su respuesta: "No".

