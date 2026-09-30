Atropellaron a una embarazada mientras cruzaba la calle: dolor por su bebé y por todo el calvario que ella vivió después

El episodio generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos, mientras la Policía Civil de Brasil inició las investigaciones destinadas a establecer cómo ocurrió exactamente el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El momento en que Daiane fue atropellada mientras cruzaba la calle

El accidente se produjo cuando Daiane Cristina Duarte intentaba atravesar una calle en la localidad brasileña de Pato Branco. En circunstancias que todavía son materia de investigación, una motocicleta la embistió violentamente.

Como consecuencia de la colisión, la mujer salió despedida y terminó cayendo hacia una zanja ubicada a un costado de la calzada. La escena generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y rápidamente se solicitó asistencia médica.

Uno de los primeros en intervenir fue un policía que circulaba por la zona. El agente se acercó a la mujer y comprobó que presentaba una lesión de gravedad en una de sus piernas, acompañada por una importante hemorragia.

Ante la urgencia de la situación, decidió colocarle un torniquete con el objetivo de reducir la pérdida de sangre y mantenerla estable hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Según el relato del efectivo, Duarte estaba consciente durante los primeros minutos posteriores al impacto, pese a la gravedad de las heridas. El policía señaló que la mujer sangraba considerablemente y que era necesario actuar rápidamente.

La intervención inicial resultó fundamental para intentar estabilizarla mientras se esperaba el traslado a un centro asistencial.

La mujer embarazada fue trasladada de urgencia al hospital

Una vez que llegaron los equipos de emergencia, la víctima fue trasladada al hospital debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido durante el atropello.

Los médicos evaluaron su estado y determinaron que era necesario realizar una cirugía de urgencia. La lesión en una de sus extremidades era de tal magnitud que el equipo de salud tomó la decisión de amputarle la pierna como parte del tratamiento destinado a intentar preservar su vida.

La operación representó uno de los momentos más críticos de la internación. Sin embargo, pese a la intervención y a los esfuerzos realizados por los profesionales, la evolución de la paciente continuó siendo desfavorable.

Duarte permaneció internada durante dos días en estado crítico. Durante ese período, las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en el accidente terminaron agravando aún más su cuadro.

La situación también afectó gravemente el embarazo que cursaba la mujer, que tenía seis meses de gestación.

La tragedia también provocó la pérdida del embarazo

La mujer no logró superar las consecuencias del accidente. A las graves lesiones físicas se sumó la pérdida del embarazo, en medio de la evolución crítica de su estado de salud.

El caso terminó con un doble impacto para sus familiares, que debieron afrontar primero la gravedad de las heridas sufridas por Daiane y posteriormente su muerte.

La joven permaneció bajo atención médica hasta que, finalmente, falleció dos días después de haber sido atropellada.

El desenlace provocó una profunda conmoción en su entorno y entre los habitantes de la zona. Duarte tenía apenas 31 años y se encontraba atravesando un embarazo de seis meses cuando ocurrió el accidente.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias precisas en las que se produjo el impacto y cuáles fueron los factores que desencadenaron la tragedia.

Qué ocurrió con el motociclista que la atropelló

El conductor de la motocicleta también resultó herido como consecuencia del episodio. Después de atropellar a Duarte, chocó contra un camión, según la información difundida sobre el hecho.

El motociclista sufrió lesiones de consideración moderada y recibió asistencia médica. Su situación fue diferente a la de la víctima, que sufrió heridas mucho más graves y terminó muriendo después de permanecer internada.

Por el momento, la Policía Civil de Brasil lleva adelante las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia del accidente.

Las autoridades deberán analizar distintos elementos para establecer cómo se produjo la colisión, cuál era la trayectoria de los vehículos involucrados y qué ocurrió en los instantes previos al atropello.

También serán relevantes las pericias realizadas sobre la motocicleta y los demás vehículos involucrados, además de eventuales testimonios de personas que hayan presenciado el episodio.

La investigación busca establecer las circunstancias objetivas del hecho antes de determinar eventuales responsabilidades.

La investigación busca reconstruir la mecánica del accidente

Como sucede en este tipo de siniestros, las autoridades trabajan para reunir pruebas que permitan reconstruir la secuencia completa.

Uno de los principales interrogantes es cómo se produjo el contacto entre la motocicleta y la mujer mientras cruzaba la calle. A partir de las pericias, los investigadores intentarán determinar las condiciones de circulación y las circunstancias que rodearon el impacto.

También deberán establecer qué ocurrió inmediatamente después. De acuerdo con la información conocida, el motociclista terminó impactando contra un camión tras el atropello.

La investigación continúa abierta y las conclusiones dependerán de los resultados de las pericias y de los elementos incorporados al expediente.

Mientras tanto, el caso generó una fuerte repercusión en Pato Branco, especialmente por la edad de la víctima, su embarazo y la gravedad de las heridas que sufrió.

El mensaje de despedida de la hermana de Daiane

La muerte de Daiane provocó numerosas muestras de dolor entre sus familiares y personas cercanas. En las redes sociales, su hermana publicó un mensaje de despedida dedicado a la mujer.

“Vivirás para siempre en mi corazón. Te amo más allá de la vida”, escribió en homenaje a Duarte.

Las palabras reflejaron el impacto que produjo la noticia entre sus seres queridos, que acompañaron el proceso desde el momento del accidente hasta el desenlace fatal.

Para la familia, el episodio significó una pérdida inesperada que comenzó con un accidente ocurrido mientras la mujer se encontraba realizando una actividad cotidiana: cruzar una calle.

El último adiós a la mujer de 31 años

Luego de su fallecimiento, los restos de Daiane Cristina Duarte fueron trasladados para el velatorio.

La ceremonia se realizó en la Capilla Mortuoria PASC, donde familiares y allegados se reunieron para despedirla.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Bom Sucesso do Sul, donde se llevó a cabo la inhumación.

El último adiós estuvo marcado por el dolor de las personas que conocían a la mujer y que acompañaron a su familia después de la tragedia.

La muerte de Duarte dejó además una investigación pendiente. Mientras sus seres queridos atraviesan el duelo, las autoridades brasileñas continúan trabajando para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente que terminó con su vida.

Una tragedia que permanece bajo investigación

El caso de Daiane Cristina Duarte comenzó con un atropello ocurrido en Pato Branco y terminó dos días después en un hospital, luego de una compleja intervención médica y de una evolución crítica.

La mujer había sido encontrada consciente por el efectivo policial que acudió primero a asistirla. El torniquete colocado en su pierna buscó contener la hemorragia hasta la llegada de los profesionales de emergencia.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones obligó a los médicos a realizar una amputación y, pese al tratamiento recibido, la paciente no logró recuperarse.

El accidente también derivó en la pérdida del embarazo de seis meses que cursaba Duarte, profundizando el impacto de la tragedia para su familia.

Ahora, las pericias realizadas por la Policía Civil brasileña serán determinantes para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer qué sucedió durante los segundos previos y posteriores al atropello.

Hasta que concluya la investigación, las autoridades deberán reconstruir la mecánica del hecho a partir de las pruebas disponibles, mientras familiares y allegados despiden a una mujer cuya vida terminó de manera inesperada después de un accidente ocurrido en una calle de Pato Branco.