La inesperada decisión de Jimena Barón: por qué no vuelve más a Es mi sueño

Pero el dato que más llamó la atención fue que Jimena Barón no habría pedido a la producción que aguardara su regreso para volver a ocupar su silla una vez finalizadas las grabaciones de la ficción. Según contó Majo Martino, la artista directamente comunicó su salida definitiva de Es mi sueño.

En medio de la incertidumbre sobre los motivos de su partida, también quedó descartada, de acuerdo con la información brindada en SQP, la posibilidad de un conflicto personal con sus compañeros de jurado. La relación entre ellos sería buena, aunque Martino deslizó que podrían haber existido diferencias económicas.

Con la salida de Barón, la producción tuvo que buscar rápidamente una reemplazante y encontró a una cara conocida del programa. Ángela Leiva, quien ya había formado parte del jurado durante la primera temporada, fue convocada nuevamente para ocupar ese lugar.

Y lejos de mostrarse incómoda por llegar en medio de la salida de otra figura, Ángela Leiva se mostró feliz con su regreso. En diálogo con SQP, lanzó una llamativa frase: “Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece. Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”.

La cantante también habló sobre cuánto tiempo podrá permanecer en el programa y dejó claro que todo dependerá de sus compromisos laborales. “Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”, aseguró.

El día que Jimena Barón cruzó al Puma Rodríguez por un participante en Es mi sueño

La tensión se apoderó de Es mi sueño (El Trece) la semana pasada, cuando El Puma Rodríguez y Jimena Barón protagonizaron un fuerte cruce después de la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal.

La pareja interpretó “Nada”, el tango de Horacio Sanguinetti y José Dames, pero la evaluación del jurado terminó desatando una inesperada discusión. Todo comenzó cuando Guido Kaczka señaló que la palanca de El Puma no se había puesto en verde.

La reacción de Jimena Barón fue inmediata. “Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?”, lanzó, visiblemente molesta.

El cantante justificó su decisión y fue contundente con Franco Fregenal: “El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...”.

Lejos de coincidir, Barón volvió a marcar sus diferencias con el jurado. “Esto es así Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada”, sostuvo.

Frente a la devolución, el participante explicó que era su primera presentación y que los nervios habían jugado en contra. “Los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse”, expresó.

Entonces, Jimena volvió a respaldarlo: “Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”.