Los desesperados testimonios de los pasajeros del avión que aterrizó por un ataque al piloto

Y agregó: “Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros”. Y luego, sostuvo que algunos pasajeros ayudaron a controlar al supuesto agresor hasta conseguir que el avión pudiera aterrizar.

En un video grabado después del enfrentamiento, un pasajero con el rostro ensangrentado aseguró: “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas”, y pidió ayuda para el piloto herido.

Yasmine Abecassis, madre de una pasajera, contó que su hija la llamó desde Arabia Saudita: “Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”. Según su hija, había “mucha sangre” y los pasajeros estaban “muy angustiados porque creyeron que iban a morir”.

Las autoridades todavía investigan si se trató de un enfrentamiento entre pilotos, un intento deliberado de provocar una tragedia o un episodio de otra naturaleza. Desde Israel, miembros del Gobierno hablan directamente de un intento de un atentado terrorista.

Un avión de Flydubai aterriza. Uno de ELAL, la aerolínea israelí, está en el aeropuerto. Para el gobierno de Israel, se trató de un intento de atentado terrorista. (Foto: Gentileza Jerusalem Post)

"Allhu Akbar"

Un mujer relató que su hermana, pasajera del avión, escuchó cómo el atacante gritaba "Allahu Akbar" antes de ir a la carga contra el piloto. En árabe significa "Alá es el más grande", pero se ha transformado en un grito de batalla de los terroristas islámicos.

“Creímos que íbamos a morir”, fue lo que dijeron varios de los pasajeros al descender seguros después de vivir una pesadilla en el aire. Los pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai describieron momentos de terror durante el episodio que obligó al Boeing 737 MAX 8 a desviarse y aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. Según los testimonios difundidos por medios israelíes, la situación comenzó con una pelea dentro de la cabina y terminó con pasajeros interviniendo para permitir que la aeronave pudiera continuar su vuelo.

Otro pasajero, identificado como Uri, contó que quedó profundamente afectado por lo ocurrido: “Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente”. En efecto, en pocos minutos se precipitó 6.000 metros.

El testigo agregó que, según lo que había podido reconstruir, “el piloto intentó suicidarse junto con nosotros”. Un video registrado después del enfrentamiento muestra a un pasajero con el rostro ensangrentado diciendo que habían reducido a los responsables y que necesitaban ayuda para el piloto herido. Los relatos todavía forman parte de una investigación abierta.