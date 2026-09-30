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¿Ataque terrorista?

Los desesperados testimonios de los pasajeros del avión que aterrizó por un ataque al piloto

El copiloto, en plena cabina, apuñaló al piloto en un avión de FlyDubai en vuelo a Tel Aviv. Se investiga el caso como un probable hecho de terrorismo. Uno de los pasajeros dijo que "creímos que íbamos a morir".

Los testimonios del incidente con un avión que iba a Israel. (Foto: A24.com)

Los testimonios del incidente con un avión que iba a Israel. (Foto: A24.com)
Leé también Alarma: un vuelo a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita ante un confuso episodio entre los pilotos
Confuso incidente a bordo de un avión a Israel hace pensar en la posibilidad de un atentado. (Foto: Gentileza CNN)

Por fortuna, un grupo de pasajeros se aventuró hacia la cabina y lograron dominar la escena. Entre ellos había dos pilotos que controlaron la nave y la aterrizaron en Arabia Saudita. Mientras saudíes e israelíes investigan qué sucedió, ya se conocen testimonios de varios pasajeros.

"Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, contó uno de ellos sobre la reacción al escuchar por la intercomunicación del avión de la pelea entre los pilotos. Según su relato, lograron sacar de la cabina al supuesto atacante y permitir que uno de los pilotos tomara los controles. El pasajero afirmó que el otro piloto estaba gravemente herido y que un dentista que viajaba a bordo comenzó a asistirlo.

Otro testigo, identificado como Uri, contó: “Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente”.

Y agregó: “Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros”. Y luego, sostuvo que algunos pasajeros ayudaron a controlar al supuesto agresor hasta conseguir que el avión pudiera aterrizar.

En un video grabado después del enfrentamiento, un pasajero con el rostro ensangrentado aseguró: “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas”, y pidió ayuda para el piloto herido.

Yasmine Abecassis, madre de una pasajera, contó que su hija la llamó desde Arabia Saudita: “Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”. Según su hija, había “mucha sangre” y los pasajeros estaban “muy angustiados porque creyeron que iban a morir”.

Las autoridades todavía investigan si se trató de un enfrentamiento entre pilotos, un intento deliberado de provocar una tragedia o un episodio de otra naturaleza. Desde Israel, miembros del Gobierno hablan directamente de un intento de un atentado terrorista.

Un avi&oacute;n de Flydubai aterriza. Uno de ELAL, la aerol&iacute;nea israel&iacute;, est&aacute; en el aeropuerto. Para el gobierno de Israel, se trat&oacute; de un intento de atentado terrorista. (Foto: Gentileza Jerusalem Post)

Un avión de Flydubai aterriza. Uno de ELAL, la aerolínea israelí, está en el aeropuerto. Para el gobierno de Israel, se trató de un intento de atentado terrorista. (Foto: Gentileza Jerusalem Post)

"Allhu Akbar"

Un mujer relató que su hermana, pasajera del avión, escuchó cómo el atacante gritaba "Allahu Akbar" antes de ir a la carga contra el piloto. En árabe significa "Alá es el más grande", pero se ha transformado en un grito de batalla de los terroristas islámicos.

“Creímos que íbamos a morir”, fue lo que dijeron varios de los pasajeros al descender seguros después de vivir una pesadilla en el aire. Los pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai describieron momentos de terror durante el episodio que obligó al Boeing 737 MAX 8 a desviarse y aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. Según los testimonios difundidos por medios israelíes, la situación comenzó con una pelea dentro de la cabina y terminó con pasajeros interviniendo para permitir que la aeronave pudiera continuar su vuelo.

Otro pasajero, identificado como Uri, contó que quedó profundamente afectado por lo ocurrido: “Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente”. En efecto, en pocos minutos se precipitó 6.000 metros.

El testigo agregó que, según lo que había podido reconstruir, “el piloto intentó suicidarse junto con nosotros”. Un video registrado después del enfrentamiento muestra a un pasajero con el rostro ensangrentado diciendo que habían reducido a los responsables y que necesitaban ayuda para el piloto herido. Los relatos todavía forman parte de una investigación abierta.

En pocas palabras

  • Incidente aéreo: Un copiloto atacó al piloto en un vuelo de Fly Dubai hacia Tel Aviv.
  • Testimonios: Pasajeros describieron el pánico y la intervención para controlar al agresor.
  • Investigación: Se investiga el hecho como posible acto de terrorismo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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