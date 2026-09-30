En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Vuelo
Israel
¿Secuestro en el aire?

Alarma: un vuelo a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita ante un confuso episodio entre los pilotos

Un avión repleto de pasajeros viajaba desde Dubai hasta Tel Aviv en Israel. Pero un extraño episodio en la cabina - con el piloto - desató el temor de los ocupantes del vuelo y el temor de que fuera un nuevo atentado.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Confuso incidente a bordo de un avión a Israel hace pensar en la posibilidad de un atentado. (Foto: Gentileza CNN)

Confuso incidente a bordo de un avión a Israel hace pensar en la posibilidad de un atentado. (Foto: Gentileza CNN)

“Escuchamos gritos, el avión se precipitó”, fue uno de los dichos de los pocos pasajeros que se animaron hablar tras lo que sucedió a bordo. Lo concreto es que el boeing de Flydubai, FZ1073, tuvo una incierta situación a bordo - aún no aclarada - por la que en pocos minutos se desplomó casi 20.000 pies (unos 6.000 metros).

Leé también Accidente aéreo en Entre Ríos: un piloto rosarino sobrevivió tras caer con una avioneta fumigadora
Así quedó la avioneta tras caer al vacío en un campo. 

Pero la alarma principal se dio porque iba en vuelo hacia el aeropuerto de Tel Aviv. Unas versiones aseguran que el piloto acuchilló al copiloto y que su propósito final habría sido estrellar el avión en esa ciudad israelí.

El dramático incidente ocurrió en la cabina y generó preocupación por la seguridad de unos 180 pasajeros y, por lo menos, el piloto pudo ser controlado y el avión recuperó su ritmo de vuelo y fue enviado de emergencia a Tabuk en Arabia Saudita. Se informó que aterrizó sin inconvenientes y que todos los pasajeros están bien, algunos con heridas menores.

El Boeing activó primero el código internacional de emergencia 7700 y posteriormente el 7500, utilizado para advertir sobre un posible secuestro o interferencia ilícita. Ante la pérdida de contacto y el comportamiento inusual del avión, Israel llegó a desplegar aviones de combate para custodiar la evolución de la máquina comercial.

¿Un atentado terrorista frustrado?

Lo que se sabe con el tiempo transcurrido es que el copiloto, oriundo de Omán, apuñaló al piloto de origen emiratí. Habría desconectado el piloto automático y el avión comenzó a caer en un brusco descenso. Todo hace pensar que se trató de un atentado que por fortuna pudo evitarse. En la lucha, el piloto alcanzó a conectar el sistema de radio y los pasajeros escucharon su pedido de auxilio. Fue ahí que la naturaleza de los pasajeros jugo un papel clave.

El piloto herido en el piso del avión. A la derecha, la persona con la remera ensangrentada, vinculada en la pelea en la cabina de la cabina. (foto: A24.com)

El piloto herido en el piso del avión. A la derecha, la persona con la remera ensangrentada, vinculada en la pelea en la cabina de la cabina. (foto: A24.com)

Pasajeros israelíes con profesiones más que adecuadas para la emergencia

Los pasajeros eran israelíes y entre ellos había dos pilotos y un médico. La azafata, que tiene acceso a los códigos de seguridad para el ingreso a la cabina de mandos, la abrió y permitió que asistieran al piloto herido. Hubo un forcejeo y se logró reducir al copiloto que había acuchillado a su compañero de tareas.

Finalmente, los pilotos israelíes se hicieron del control de la aeronave y lograron llevarlo a tierra en un aeropuerto de Arabia Saudita.

Según la información disponible hasta ahora, el avión pudo ser recuperado del descenso porque el control de la aeronave volvió a manos de otros pilotos que estaban a bordo, aunque este punto todavía aparece como información atribuida a medios israelíes y no como una explicación oficial de Flydubai.

La secuencia que se reconstruye es así:

El Boeing 737 MAX 8, vuelo FZ1073, volaba a unos 34.000 pies cuando comenzó un descenso muy brusco. En poco más de dos minutos cayó hasta aproximadamente 16.600 pies, una pérdida de altura de unos 17.400 pies. En medio de la emergencia se activaron los códigos 7700, de emergencia general, y 7500, utilizado para indicar interferencia ilícita o un posible secuestro.

La versión difundida por medios israelíes sostiene que se produjo una pelea dentro de la cabina entre los dos pilotos. Según esa reconstrucción, otros pilotos que viajaban como pasajeros, vestidos de civil, ingresaron en la cabina y ayudaron a recuperar el control del Boeing. Dos de ellos habrían impedido además que uno de los pilotos originales volviera a tomar los mandos.

Una vez estabilizado el avión, la tripulación desvió el vuelo hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó sin víctimas. Flydubai confirmó únicamente que hubo un “incidente” y que todos los pasajeros estaban a salvo. Tampoco la compañía aérea explicó públicamente cómo se recuperó exactamente el control.

La clave para evitar la caída habría sido la intervención de otros pilotos que estaban como pasajeros y lograron estabilizar el avión y llevarlo hasta Tabuk. Esa es, por ahora, la versión más concreta sobre cómo se recuperó el vuelo, pero que necesita la confirmación oficial de las partes y también de Israel.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Incidente aéreo: Un vuelo de Flydubai a Tel Aviv debió desviarse a Arabia Saudita por un confuso episodio en cabina.
  • Alarma de seguridad: Se activaron códigos de emergencia por posible secuestro o interferencia ilícita, activando alerta en Israel.
  • Desenlace: El avión aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, sin inconvenientes graves para los pasajeros.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Vuelo Israel Arabia Saudita
Notas relacionadas
Tensión en un aeropuerto argentino: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros
Tensión en el aeropuerto: detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo con una pistola cargada
Israel aseguró que un "terrorista" intentó estrellar el avión de FlyDubai: "Quería asesinar a 180 israelíes"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar