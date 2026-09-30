Alarma: un vuelo a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita ante un confuso episodio entre los pilotos

¿Un atentado terrorista frustrado?

Lo que se sabe con el tiempo transcurrido es que el copiloto, oriundo de Omán, apuñaló al piloto de origen emiratí. Habría desconectado el piloto automático y el avión comenzó a caer en un brusco descenso. Todo hace pensar que se trató de un atentado que por fortuna pudo evitarse. En la lucha, el piloto alcanzó a conectar el sistema de radio y los pasajeros escucharon su pedido de auxilio. Fue ahí que la naturaleza de los pasajeros jugo un papel clave.

El piloto herido en el piso del avión. A la derecha, la persona con la remera ensangrentada, vinculada en la pelea en la cabina de la cabina. (foto: A24.com)

Pasajeros israelíes con profesiones más que adecuadas para la emergencia

Los pasajeros eran israelíes y entre ellos había dos pilotos y un médico. La azafata, que tiene acceso a los códigos de seguridad para el ingreso a la cabina de mandos, la abrió y permitió que asistieran al piloto herido. Hubo un forcejeo y se logró reducir al copiloto que había acuchillado a su compañero de tareas.

Finalmente, los pilotos israelíes se hicieron del control de la aeronave y lograron llevarlo a tierra en un aeropuerto de Arabia Saudita.

Según la información disponible hasta ahora, el avión pudo ser recuperado del descenso porque el control de la aeronave volvió a manos de otros pilotos que estaban a bordo, aunque este punto todavía aparece como información atribuida a medios israelíes y no como una explicación oficial de Flydubai.

La secuencia que se reconstruye es así:

El Boeing 737 MAX 8, vuelo FZ1073, volaba a unos 34.000 pies cuando comenzó un descenso muy brusco. En poco más de dos minutos cayó hasta aproximadamente 16.600 pies, una pérdida de altura de unos 17.400 pies. En medio de la emergencia se activaron los códigos 7700, de emergencia general, y 7500, utilizado para indicar interferencia ilícita o un posible secuestro.

La versión difundida por medios israelíes sostiene que se produjo una pelea dentro de la cabina entre los dos pilotos. Según esa reconstrucción, otros pilotos que viajaban como pasajeros, vestidos de civil, ingresaron en la cabina y ayudaron a recuperar el control del Boeing. Dos de ellos habrían impedido además que uno de los pilotos originales volviera a tomar los mandos.

Una vez estabilizado el avión, la tripulación desvió el vuelo hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó sin víctimas. Flydubai confirmó únicamente que hubo un “incidente” y que todos los pasajeros estaban a salvo. Tampoco la compañía aérea explicó públicamente cómo se recuperó exactamente el control.

La clave para evitar la caída habría sido la intervención de otros pilotos que estaban como pasajeros y lograron estabilizar el avión y llevarlo hasta Tabuk. Esa es, por ahora, la versión más concreta sobre cómo se recuperó el vuelo, pero que necesita la confirmación oficial de las partes y también de Israel.