Fuerte comunicado de Newell's tras los incidentes en el Coloso: repudió el accionar policial e irá a la Justicia

El Club Atlético Newell’s Old Boys emitió una dura carta pública tras los graves enfrentamientos registrados en las inmediaciones y dentro del Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Los incidentes se desencadenaron luego de los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional, momento en que varios automovilistas denunciaron agresiones con piedras sobre la avenida Pellegrini, a escasos 60 metros del predio. Frente a este panorama, la institución del Parque Independencia expresó su más enérgico repudio, desvinculó a su comunidad de los disturbios y anunció que se presentará ante la Justicia.