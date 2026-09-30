Fuerte comunicado de Newell's tras los incidentes en el Coloso: repudió el accionar policial e irá a la Justicia

Por qué Newell's llevará el caso a la Justicia y qué cuestionó de la seguridad deportiva

La comisión directiva de La Lepra rechazó de manera enfática la irrupción de los agentes en su propiedad privada, exigiendo criterios de "proporcionalidad, responsabilidad y respeto irrestricto" para las intervenciones de las fuerzas de seguridad dentro de predios deportivos.

Asimismo, la dirigencia manifestó su “profunda desconfianza” hacia los organismos responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos, instando a revisar de manera urgente la planificación de los operativos en la ciudad. “Para Newell’s Old Boys lo normal es seguir defendiendo el respeto por nuestra institución, por nuestros socios y por todos aquellos que concurren a ella. Por ello, el Club accionará ante la justicia por los hechos acontecidos este martes”, concluyó el documento.