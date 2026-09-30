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Fuerte comunicado de Newell's tras los incidentes en el Coloso: repudió el accionar policial e irá a la Justicia

Newell’s cruzó a la Policía tras los incidentes en el estadio Marcelo Bielsa. Negó responsabilidad de sus hinchas e irá a la Justicia.

Fuerte comunicado de Newells tras los incidentes en el Coloso: repudió el accionar policial e irá a la Justicia

El Club Atlético Newell’s Old Boys emitió una dura carta pública tras los graves enfrentamientos registrados en las inmediaciones y dentro del Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Los incidentes se desencadenaron luego de los festejos de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional, momento en que varios automovilistas denunciaron agresiones con piedras sobre la avenida Pellegrini, a escasos 60 metros del predio. Frente a este panorama, la institución del Parque Independencia expresó su más enérgico repudio, desvinculó a su comunidad de los disturbios y anunció que se presentará ante la Justicia.

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En el comunicado institucional, la dirigencia leprosa buscó despejar cualquier intento de responsabilización sobre sus asociados. “Ni los socios e hinchas ni los dirigentes de Newell’s Old Boys fueron quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos. Por el contrario, nuestra comunidad se vio involucrada en una situación generada por circunstancias ajenas al club”, remarcó la entidad rosarina.

Qué ocurrió dentro del estadio de Newell's durante el operativo policial

La tensión se trasladó de la vía pública al interior de las instalaciones rojinegras, donde la Policía ingresó disparando balas de goma y persiguiendo a manifestantes a las corridas. Las imágenes viralizadas expusieron agresiones con bastonazos a personas reducidas en el suelo cerca del sector de parrillas, así como momentos de pánico entre comensales del bar de la sede y jóvenes de la pensión del club que debieron huir del lugar.

A esa hora de la noche, las instalaciones albergaban a mujeres y menores de edad realizando prácticas deportivas. Según confirmaron fuentes del gobierno provincial, el operativo concluyó con 13 hinchas de Newell's detenidos y dos efectivos de la fuerza con lesiones leves.

Por qué Newell's llevará el caso a la Justicia y qué cuestionó de la seguridad deportiva

La comisión directiva de La Lepra rechazó de manera enfática la irrupción de los agentes en su propiedad privada, exigiendo criterios de "proporcionalidad, responsabilidad y respeto irrestricto" para las intervenciones de las fuerzas de seguridad dentro de predios deportivos.

Asimismo, la dirigencia manifestó su “profunda desconfianza” hacia los organismos responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos, instando a revisar de manera urgente la planificación de los operativos en la ciudad. “Para Newell’s Old Boys lo normal es seguir defendiendo el respeto por nuestra institución, por nuestros socios y por todos aquellos que concurren a ella. Por ello, el Club accionará ante la justicia por los hechos acontecidos este martes”, concluyó el documento.

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