Horror en el aula: un estudiante le quitó la vida a una maestra e hirió gravemente a un compañero

Cómo fue el ataque en la escuela de Staskov

La localidad de Staskov tiene alrededor de 2.750 habitantes y se encuentra en el noroeste de Eslovaquia, en una zona cercana a la frontera con República Checa. La tranquilidad habitual del pueblo se vio alterada por el operativo desplegado después del ataque dentro del establecimiento educativo.

Según explicó Petra Klimesova, portavoz del servicio de emergencias, citada por la agencia AFP, tres personas fueron víctimas de la agresión.

Una de ellas, una maestra de 61 años, sufrió heridas que terminaron provocando su muerte. Las autoridades también confirmaron que una segunda docente, de 44 años, resultó herida durante el episodio.

La tercera víctima fue una estudiante. El ministro de Sanidad eslovaco, Kamil Sasko, señaló ante los periodistas que la joven permanecía en un estado grave y crítico, por lo que continuaba bajo atención médica.

En paralelo, el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, brindó detalles sobre el estado de salud de la otra persona adulta atacada. Según explicó durante una conferencia de prensa realizada en Staskov, la vida de la segunda docente herida no corría peligro, pese a que había recibido una puñalada en el pecho.

La diferencia entre la gravedad de las lesiones de las víctimas marcó las primeras horas posteriores al ataque, mientras los equipos médicos trabajaban para asistir a los heridos y las fuerzas de seguridad aseguraban el establecimiento.

El alumno de 13 años quedó detenido

Luego del ataque, el estudiante señalado como responsable fue arrestado por la Policía. Las autoridades informaron que el menor quedó involucrado en una investigación por un delito que fue descrito oficialmente como “asesinato premeditado”.

La pesquisa quedó en manos de la Oficina para la Lucha contra el Crimen Organizado, conocida por sus siglas UBOK.

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer públicamente cuáles fueron las circunstancias exactas que llevaron al adolescente a atacar a las personas dentro de la escuela. Tampoco se estableció públicamente un motivo para la agresión.

Este punto se convirtió en uno de los principales interrogantes de la investigación, mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió antes del ataque y qué circunstancias pudieron haber llevado al menor a utilizar un arma blanca dentro del establecimiento.

La información oficial disponible no permite establecer todavía una causa concreta del episodio.

Mientras avanzaba la investigación, las autoridades de seguridad aseguraron que la situación en Staskov se encontraba bajo control y que no existía un peligro inmediato para el resto de los habitantes de la localidad.

La directora evitó que la situación fuera todavía peor

Uno de los aspectos destacados por el ministro del Interior fue la actuación de la directora del establecimiento durante la emergencia.

Sutaj Estok elogió públicamente su intervención y sostuvo que la responsable de la escuela aplicó los procedimientos previstos para situaciones de emergencia.

De acuerdo con sus declaraciones, la directora se encontraba en el lugar cuando ocurrió el ataque y siguió las instrucciones contempladas en los protocolos de seguridad de la institución.

El funcionario destacó que esa actuación habría permitido limitar las consecuencias del episodio y evitar que la tragedia alcanzara una dimensión todavía mayor.

La intervención de las autoridades escolares pasó así a formar parte de la reconstrucción de los hechos, especialmente porque el ataque tuvo lugar dentro de una institución educativa y requirió una respuesta inmediata para proteger a estudiantes y trabajadores.

La Policía y los servicios de emergencia desplegaron un operativo en la zona, mientras el personal médico se ocupaba de las personas heridas.

La conmoción de las autoridades de Eslovaquia

La noticia provocó reacciones de las principales autoridades políticas del país.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y manifestó su preocupación por lo ocurrido.

En un comunicado, el jefe de Gobierno calificó el episodio como trágico y señaló que lo seguía con especial atención. También expresó personalmente su tristeza frente a la muerte de la docente.

La reacción del presidente eslovaco, Peter Pellegrini, estuvo vinculada además con otros episodios de violencia registrados anteriormente en instituciones educativas del país.

Pellegrini manifestó su conmoción porque se trataba, según sus palabras, de otro caso en el que un estudiante atacó a docentes y a un compañero de escuela.

El presidente también relacionó el fenómeno con el clima de agresividad y confrontación que, según sostuvo, se extiende en determinados espacios de la sociedad.

En particular, mencionó la influencia que pueden tener las redes sociales y los discursos provenientes del ámbito político sobre el comportamiento de los jóvenes.

Pellegrini hizo un llamado a reducir las tensiones y pidió a los ciudadanos contribuir a generar un ambiente menos confrontativo.

Un antecedente reciente que volvió a generar preocupación

El ataque de Staskov no constituye un hecho aislado dentro de la historia reciente de la violencia en establecimientos educativos de Eslovaquia.

El país ya había registrado episodios similares en los últimos años, algunos de ellos con víctimas mortales.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el año pasado, cuando un estudiante de 18 años atacó con un cuchillo a integrantes de una escuela secundaria del norte del país.

En aquella oportunidad, murieron un subdirector de 51 años y otro estudiante de 18 años como consecuencia de la agresión.

El episodio generó preocupación en torno a la seguridad dentro de los establecimientos educativos y volvió a poner en discusión la necesidad de contar con mecanismos de prevención y respuesta frente a situaciones violentas.

Pero los antecedentes se remontan todavía más atrás.

Otros ataques registrados en escuelas eslovacas

En 2020, un exalumno de 22 años ingresó a una escuela secundaria de la ciudad de Vrutky y protagonizó un ataque que dejó como saldo la muerte del subdirector del establecimiento.

Además, cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos estudiantes.

El atacante murió posteriormente durante la intervención de las fuerzas de seguridad, según los reportes sobre aquel episodio.

Dos años después, en 2022, otro hecho de violencia volvió a afectar a una institución educativa eslovaca. En esa ocasión, un estudiante de secundaria atacó e hirió a una alumna en una escuela de Novaky.

Estos antecedentes explican parte de la preocupación expresada ahora por las autoridades, especialmente porque el nuevo episodio tuvo como protagonista a un estudiante de apenas 13 años.

Sin embargo, cada investigación debe determinar de manera independiente las circunstancias, motivaciones y responsabilidades correspondientes a cada caso.

Una investigación que recién comienza

Más allá de las primeras informaciones difundidas por las autoridades, todavía existen numerosos interrogantes alrededor del ataque de Staskov.

La Policía deberá reconstruir qué sucedió dentro de la escuela, establecer la secuencia de la agresión y determinar qué circunstancias precedieron al ataque.

También deberá avanzar sobre el motivo que habría llevado al estudiante a atacar a las víctimas.

Por ahora, las autoridades no comunicaron públicamente una explicación definitiva sobre el móvil. Esa información será especialmente relevante para comprender cómo se produjo el episodio y si existieron señales previas que pudieran haber alertado a docentes, familiares o responsables del establecimiento.

La investigación también deberá establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte de la docente de 61 años y las lesiones sufridas por la otra maestra y la estudiante.

Mientras tanto, los equipos médicos continúan atendiendo a las personas heridas. La situación de la estudiante es seguida con especial atención debido a la gravedad de su estado.

El impacto en una pequeña localidad

Staskov, una localidad de unos 2.750 habitantes, quedó profundamente afectada por el episodio.

En comunidades pequeñas, un hecho de estas características puede tener un impacto que excede a las personas directamente involucradas. La escuela representa uno de los principales espacios de encuentro de niños, docentes y familias, por lo que un ataque ocurrido dentro de sus instalaciones altera la vida cotidiana de toda la comunidad.

Las autoridades insistieron en que la situación de seguridad estaba bajo control, mientras la investigación continuaba.

La atención quedó puesta en determinar cómo se desarrollaron los hechos y en acompañar a las víctimas y sus familias.

Al mismo tiempo, el caso volvió a instalar en el debate público de Eslovaquia la cuestión de la violencia dentro de las escuelas, especialmente después de una serie de ataques registrados durante los últimos años.

La edad del presunto atacante constituye uno de los elementos que más impacto generó en este nuevo caso: se trata de un estudiante de 13 años acusado de protagonizar un ataque mortal dentro de su propia escuela.

Qué se sabe hasta ahora

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente por las autoridades eslovacas, los principales datos confirmados son los siguientes:

Una maestra de 61 años murió como consecuencia del ataque.

Otra docente, de 44 años, resultó herida y su vida no estaría en peligro.

Una estudiante sufrió heridas graves y se encontraba en estado crítico , según el ministro de Sanidad.

El presunto agresor es un estudiante de 13 años .

El menor fue detenido por la Policía .

La investigación quedó en manos de la Oficina para la Lucha contra el Crimen Organizado (UBOK) .

Las autoridades investigan el hecho bajo la figura de “asesinato premeditado” .

El motivo del ataque todavía no fue informado públicamente .

El ministro del Interior destacó la actuación de la directora del establecimiento y el cumplimiento de los protocolos de emergencia.

El Gobierno y la Presidencia de Eslovaquia expresaron sus condolencias y preocupación por lo ocurrido.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió antes, durante y después del ataque y aportar respuestas sobre un episodio que volvió a poner a las escuelas eslovacas en el centro de la preocupación pública.

Por el momento, la prioridad de las autoridades está puesta en la atención de las víctimas, la investigación del ataque y el esclarecimiento de sus circunstancias.