El alarmante posteo de Maxi Ghione antes de ser detenido: "El daño no tiene límites"

Maxi Ghione se encuentra detenido en Santa Fe por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxi boy que lo denunció en la Justicia.
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Horas antes de quedar detenido en Santa Fe, el actor Maxi Ghione compartió un movilizante mensaje en las redes que cobra aún más sentido.
Maxi Ghione se encuentra detenido en Santa Fe por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas a un taxi boy que lo denunció en la Justicia.
En medio de la conmpoción por el caso que se conoció el martes en LAM (América Tv), en las últimas horas el actor compartió un particular posteo en las redes antes de ser detenido que cobra aún más valor.
El artista decidió compartir un mensaje dirigido a su hijo con varias fotos juntos y donde advierte que se vienen tiempos difíciles, que no escuche y que confíe en él.
"Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama", comenzó su mensaje Maxi Ghione.
"No te preocupes por mi, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo. Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites", agregaba profundo.
"Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde. No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír. "Te pido solamente una cosa, confiá en mi. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá", cerró su emotiva publicación el artista.
En el programa LAM (América Tv) se mostraron parte de las conversaciones vía WhatsApp que Maxi Ghione habría mantenido con el hombre que realizó lo denunció.
“Te di 130 mil pesos. Estoy con gente. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia”, se lee en el mensaje que el actor le habría enviado al hombre.
Y luego le advierte: “No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho así. Abrazo, cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida”.
"A mí no me amenazas", le respondió de manera tajante el hombre que habría sido contratado por el actor para el encuentro y luego se bloqueó el contacto.
El artista se encuentra detenido en la alcaidía de Rafaela tras la denuncia y allanamiento en su domicilio donde se encontraron armas.