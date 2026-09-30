El alarmante posteo de Maxi Ghione antes de ser detenido: "El daño no tiene límites"

"No te preocupes por mi, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo. Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites", agregaba profundo.

"Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde. No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír. "Te pido solamente una cosa, confiá en mi. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá", cerró su emotiva publicación el artista.

Los supuestos chats entre Maxi Ghione y el taxi boy que lo denunció

En el programa LAM (América Tv) se mostraron parte de las conversaciones vía WhatsApp que Maxi Ghione habría mantenido con el hombre que realizó lo denunció.

“Te di 130 mil pesos. Estoy con gente. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia”, se lee en el mensaje que el actor le habría enviado al hombre.

Y luego le advierte: “No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho así. Abrazo, cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida”.

"A mí no me amenazas", le respondió de manera tajante el hombre que habría sido contratado por el actor para el encuentro y luego se bloqueó el contacto.

El artista se encuentra detenido en la alcaidía de Rafaela tras la denuncia y allanamiento en su domicilio donde se encontraron armas.