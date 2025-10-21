Revelaron el picante apodo que le pusieron a Wanda Nara las esposas de los jugadores de la Selección Argentina

“Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”, detalló la panelista acerca del apodo que le pusieron.

"Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo", cerró Bechara.

Qué mensaje le mandó Wanda Nara a Enzo Fernández

Santiago Sposato reveló en A la Tarde (América TV) los posibles motivos detrás del enfrentamiento entre Wanda Nara y Valentina Cervantes. Según explicó el periodista, el conflicto habría comenzado tiempo atrás, durante unas vacaciones en las que la conductora y el futbolista coincidieron.

“Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, reveló Sposato sobre el mensaje que habría encendido la polémica.

En su relato, detalló que el jugador del Chelsea, lejos de ocultarlo, decidió mostrarle la conversación a su pareja: “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar”, y agregó: “Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina ”.

Podemos apreciar, desde que salió esto a la luz, que la de Valentina y Wanda es de las internas más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe).