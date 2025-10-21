Cómo sacar la constancia de CUIL por Internet en ANSES: paso a paso para descargar el comprobante oficial

- Registrar aportes previsionales o laborales.
- Acceder a prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones, jubilaciones o programas sociales.
- Abrir una cuenta bancaria o solicitar una tarjeta.
- Tramitar licencias, inscripciones o registros ante organismos públicos (como el automotor o AFIP).
- Iniciar un empleo formal o actualizar datos en empresas o instituciones.
Cómo obtener la constancia de CUIL desde Mi ANSES
El trámite para sacar la constancia de CUIL es gratuito y 100% online. Se puede realizar desde el portal oficial de la ANSES, sin necesidad de ir a una oficina.
Paso a paso para sacar la constancia de CUIL
- Ingresá al sitio web de ANSES: www.anses.gob.ar.
- Hacé clic en el botón “Mi ANSES”.
- Iniciá sesión con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Si no tenés clave, podés crearla desde la misma página seleccionando la opción “Creá tu clave”.
- Dentro del menú principal, buscá la opción “Constancia de CUIL” o utilizá la barra de búsqueda.
- Completá los datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según tu DNI.
- El sistema generará automáticamente tu constancia digital con el número de CUIL correspondiente.
Podés descargar el archivo en formato PDF o imprimirlo directamente. El documento tiene validez oficial y puede presentarse ante cualquier organismo sin necesidad de validación adicional.
Qué hacer si no podés obtenerla online
En caso de tener inconvenientes para descargar la constancia o si necesitás actualizar tus datos personales, podés acercarte a una oficina de ANSES con tu DNI vigente. También podés comunicarte con el 130, la línea gratuita de atención del organismo.