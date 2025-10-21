En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
CUIL
Beneficio

Cómo sacar la constancia de CUIL por Internet en ANSES: paso a paso para descargar el comprobante oficial

El organismo previsional permite obtener la constancia del CUIL desde su portal web sin necesidad de ir a una oficina. El trámite es gratuito, se hace en minutos y el documento digital tiene validez oficial en todo el país.

Cómo conseguir mi constancia de CUIL en Mi ANSES.

Cómo conseguir mi constancia de CUIL en Mi ANSES.
Leé también Créditos para jubilados de ANSES: confirman nuevos montos y condiciones actualizadas
ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Este número permite vincular toda tu información laboral, previsional y fiscal bajo una misma identidad. Gracias al CUIL, los organismos públicos pueden verificar tus aportes jubilatorios, tus prestaciones sociales y tus derechos laborales de forma segura y unificada.

La constancia de CUIL es un documento que acredita oficialmente ese número. No tiene vencimiento, no requiere sello ni firma, y es válida para cualquier trámite público o privado que la solicite.

Trámites para los que se necesita la constancia de CUIL

La constancia de CUIL que emite ANSES sirve para realizar una gran variedad de gestiones:

  • Registrar aportes previsionales o laborales.
  • Acceder a prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones, jubilaciones o programas sociales.
  • Abrir una cuenta bancaria o solicitar una tarjeta.
  • Tramitar licencias, inscripciones o registros ante organismos públicos (como el automotor o AFIP).
  • Iniciar un empleo formal o actualizar datos en empresas o instituciones.

Cómo obtener la constancia de CUIL desde Mi ANSES

El trámite para sacar la constancia de CUIL es gratuito y 100% online. Se puede realizar desde el portal oficial de la ANSES, sin necesidad de ir a una oficina.

mi-anses-foto1jpg (1)

Paso a paso para sacar la constancia de CUIL

  • Ingresá al sitio web de ANSES: www.anses.gob.ar.
  • Hacé clic en el botón “Mi ANSES”.
  • Iniciá sesión con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Si no tenés clave, podés crearla desde la misma página seleccionando la opción “Creá tu clave”.
  • Dentro del menú principal, buscá la opción “Constancia de CUIL” o utilizá la barra de búsqueda.
  • Completá los datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según tu DNI.
  • El sistema generará automáticamente tu constancia digital con el número de CUIL correspondiente.

Podés descargar el archivo en formato PDF o imprimirlo directamente. El documento tiene validez oficial y puede presentarse ante cualquier organismo sin necesidad de validación adicional.

Qué hacer si no podés obtenerla online

En caso de tener inconvenientes para descargar la constancia o si necesitás actualizar tus datos personales, podés acercarte a una oficina de ANSES con tu DNI vigente. También podés comunicarte con el 130, la línea gratuita de atención del organismo.

