Una participante no se presentó en MasterChef Celebrity: por qué se ausentó y qué decidió el jurado

Embed

Quién es el participante que reemplazó a Pablo Lescano en MasterChef Celebrity

Tras la sorpresiva salida de Pablo Lescano, el último lunes se conoció quién será su reemplazo en MasterChef Celebrity (Telefe). El elegido para ocupar su lugar es Walas, el nombre artístico de Guillermo Cidade, reconocido por ser el frontman de la histórica banda de rock argentino Massacre.

La encargada de dar a conocer la novedad fue Wanda Nara, quien lo presentó al comienzo del programa con gran entusiasmo: “Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”.

Fiel a su estilo, Walas compartió su entusiasmo por sumarse al certamen: “Me encantaría ganar el premio”, y aprovechó para referirse a la partida de Lescano: “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura”.

Más adelante, Damián Betular le preguntó sobre su relación con la cocina, y el músico respondió con total honestidad: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.

Con simpatía y humildad, Walas cerró su presentación dedicándole unas palabras al jurado: “Quiero aprender de ustedes, maestros”, mirando a Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.