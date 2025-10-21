A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INESPERADO

Una participante no se presentó en MasterChef Celebrity: por qué se ausentó y qué decidió el jurado

Una participante faltó este martes a MasterChef Celebrity y Wanda Nara reveló el motivo de su ausencia.

21 oct 2025, 23:12
wanda masterchef
wanda masterchef

Este martes, MasterChef Celebrity (Telefe) arrancó con una novedad inesperada: una de las participantes no pudo presentarse al desafío del día. Fue Wanda Nara quien, al comenzar el programa, explicó la situación y adelantó cómo seguirá la competencia para ella.

"Bueno, chicos, como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina", anunció la conductora frente a los concursantes. "No pudo estar acá. Entonces pasa directamente a la gala de eliminación", reveló, dejando en claro que su ausencia no la exime de enfrentar la instancia más exigente del certamen.

Leé también

Sofía Gonet mandó al frente a Damián Betular en MasterChef Celebrity y él no se lo dejó pasar

sofia gonet mando al frente a damian betular en masterchef celebrity y el no se lo dejo pasar

Acto seguido, Wanda compartió el motivo por el que Momi no pudo estar en el reality culinario: "Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho y tenés que venir a la gala con todo".

La noticia generó una reacción inmediata entre sus compañeros, que no dudaron en expresarle su cariño y aliento desde el estudio. "Te queremos, Momi. Vamos, Momi", gritaron con entusiasmo, acompañando el mensaje con aplausos.

Embed

Quién es el participante que reemplazó a Pablo Lescano en MasterChef Celebrity

Tras la sorpresiva salida de Pablo Lescano, el último lunes se conoció quién será su reemplazo en MasterChef Celebrity (Telefe). El elegido para ocupar su lugar es Walas, el nombre artístico de Guillermo Cidade, reconocido por ser el frontman de la histórica banda de rock argentino Massacre.

La encargada de dar a conocer la novedad fue Wanda Nara, quien lo presentó al comienzo del programa con gran entusiasmo: “Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”.

Fiel a su estilo, Walas compartió su entusiasmo por sumarse al certamen: “Me encantaría ganar el premio”, y aprovechó para referirse a la partida de Lescano: “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura”.

Más adelante, Damián Betular le preguntó sobre su relación con la cocina, y el músico respondió con total honestidad: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.

Con simpatía y humildad, Walas cerró su presentación dedicándole unas palabras al jurado: “Quiero aprender de ustedes, maestros”, mirando a Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity

Lo más visto