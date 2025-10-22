A24.com

Wanda Nara descolocó a Maxi López con una filosa pregunta sobre su pareja en MasterChef Celebrity: "Quién le hace..."

Wanda Nara y Maxi López volvieron a protagonizar un divertido cruce en MasterChef Celebrity. ¡Mirá!

22 oct 2025, 00:20
Este martes, MasterChef Celebrity (Telefe) fue escenario de un nuevo divertido ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López. La conductora y el exfutbolista, que participa en el certamen, protagonizaron un intercambio cargado de humor cuando ella le hizo una pregunta punzante sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, quien transita el séptimo mes de embarazo en Suiza.

Al presentar su plato ante el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi compartió una intimidad doméstica: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

Wanda, con su estilo filoso, no dejó pasar la oportunidad y lanzó:"La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". A lo que él, entre risas, respondió más tarde en la entrevista individual: "Es terrible".

Mientras los chefs degustaban el plato, Wanda se mostró curiosa: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con tono irónico, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". La conductora retrucó: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", y Betular remató con humor: "Lo que falta".

Más adelante, Wanda quiso saber más sobre el vínculo de su ex y le preguntó: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Él, sin dudar, señaló uno de sus dedos y dijo: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

La respuesta dio pie a una nueva chicana de la presentadora: "Sí, casi se te está borrando", y enseguida le consultó a Betular: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El chef respondió: "No, calculá que no veo".

Maxi cerró el momento con una frase que desató más risas en el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".

¿Qué hizo Maxi López por Wanda Nara y Evangelina Anderson que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity?

El último domingo, durante el arranque de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara sorprendió al compartir una anécdota sobre su expareja Maxi López y Evangelina Anderson, relacionada con lo que ocurrió el fin de semana.

Mientras miraba a los concursantes ubicados en el balcón, la conductora reparó en Maxi, que estaba “muy atrás, muy escondido” entre los demás participantes con delantal blanco. Con una sonrisa cómplice, comentó: “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos, este finde se puso la 10 y yo tuve libre”.

El comentario generó carcajadas y reacciones entre los presentes, y Evangelina Anderson no tardó en sumarse con una revelación propia: “Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor también”.

En línea con lo que acababa de decir Evangelina, Wanda añadió: “Se llevó Maxi todos los chicos, los de Evangelina, todos”. Vale recordar que los hijos de ambas forman parte de las divisiones juveniles de River Plate, y ese punto en común fue clave para que pudieran reconstruir su vínculo personal, que en otros tiempos había atravesado momentos difíciles.

