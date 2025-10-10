Brutal asesinato de un modelo y cantante argentino en México: la Justicia investiga un ataque planificado

RG4Y2M6D55BY3EYHYLYWIC6IK4

La investigación y las primeras hipótesis

Tras el crimen, agentes de la SSC CDMX acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público, que inició los peritajes correspondientes. En la escena se recolectaron vainas servidas y fragmentos de bala, mientras las cámaras de seguridad del sector ya están siendo analizadas para identificar a los responsables.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza”, señaló el comunicado oficial.

La policía investiga si el ataque a Dorcaz fue un intento de asalto o un ataque directo, tras ser interceptado por motociclistas armados (X/@JCWilliams54)

Las primeras hipótesis apuntan a que los atacantes escaparon cruzando un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec, tras concretar el crimen.

Quién era Federico Dorcaz

Federico Dorcaz era modelo, cantante y creador de contenido, y se había instalado en México hacía varios años, donde había desarrollado parte de su carrera artística. En redes sociales compartía fotos de campañas publicitarias, videoclips y colaboraciones con marcas del ámbito de la moda y el entretenimiento.

Su asesinato generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad argentina residente en México, que exigieron justicia y seguridad a las autoridades locales.