Mundo
Asesinato
Modelo
Conmoción

Brutal asesinato de un modelo y cantante argentino en México: la Justicia investiga un ataque planificado

La víctima fatal era Federico Dorcaz, oriundo de Mar del Plata, y emigró años atrás. Se había instalado en el DF para impulsar su carrera musical.

La Ciudad de México fue escenario de un brutal crimen que conmocionó a la comunidad. La víctima fue Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Argentina, que fue asesinado a balazos mientras conducía una camioneta Grand Cherokee sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El desesperado pedido de Valentina Zenere tras el brutal asesinato de su tía en México

El ataque ocurrió durante la madrugada del jueves y, según las primeras investigaciones, se trató de un atentado directo e intencional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) confirmó la noticia y desplegó un amplio operativo en la zona, donde trabajaron fuerzas policiales, peritos forenses y equipos de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, Dorcaz fue interceptado por dos motocicletas que lo siguieron durante varios metros. Los agresores aprovecharon el tráfico y la confusión del tránsito para acercarse al vehículo y abrir fuego a corta distancia.

El argentino intentó escapar acelerando hacia la zona de Parque Lira, pero recibió varios disparos y perdió el control de la camioneta. Según testigos, alcanzó a descender del vehículo antes de colapsar en el pavimento, donde murió antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La investigación y las primeras hipótesis

Tras el crimen, agentes de la SSC CDMX acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público, que inició los peritajes correspondientes. En la escena se recolectaron vainas servidas y fragmentos de bala, mientras las cámaras de seguridad del sector ya están siendo analizadas para identificar a los responsables.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza”, señaló el comunicado oficial.

La policía investiga si el ataque a Dorcaz fue un intento de asalto o un ataque directo, tras ser interceptado por motociclistas armados (X/@JCWilliams54)

Las primeras hipótesis apuntan a que los atacantes escaparon cruzando un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec, tras concretar el crimen.

Quién era Federico Dorcaz

Federico Dorcaz era modelo, cantante y creador de contenido, y se había instalado en México hacía varios años, donde había desarrollado parte de su carrera artística. En redes sociales compartía fotos de campañas publicitarias, videoclips y colaboraciones con marcas del ámbito de la moda y el entretenimiento.

Su asesinato generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad argentina residente en México, que exigieron justicia y seguridad a las autoridades locales.

