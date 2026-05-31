Caso Agostina: el único detenido habría intentado quitarse la vida

El abuelo de Agostina contó cómo reaccionó su hija al enterarse del hallazgo del cuerpo de la nena

En paralelo, la familia de la adolescente atraviesa horas de profundo dolor. Uno de los momentos más difíciles se produjo cuando la madre de la joven, Melisa Heredia, fue informada sobre la muerte de su hija.

Según contó Miguel, abuelo de Agostina, la noticia debió ser comunicada bajo supervisión médica debido al delicado estado de salud de la mujer, que permanecía internada.

“Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, relató el hombre ante los medios.

De acuerdo con su testimonio, Melisa reaccionó con desesperación al conocer el desenlace de la búsqueda y comenzó a realizar preguntas sobre lo sucedido. Frente al cuadro emocional que presentó, los profesionales decidieron intervenir de inmediato para contenerla.

Descampado Agostina Vega

La mujer además arrastraba un importante deterioro físico producto de los días de angustia e incertidumbre que atravesó durante la búsqueda de su hija. Según explicó la familia, prácticamente no había comido ni ingerido líquidos desde que Agostina desapareció.

“Está muy mal, realmente muy mal”, expresó Miguel, quien indicó que su hija presenta problemas de deshidratación y complicaciones renales, por lo que continúa bajo observación médica.

Mientras tanto, la causa avanza hacia una etapa clave. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia y distintas pericias forenses que permitirán conocer con mayor precisión las circunstancias de la muerte de la adolescente.

La familia también reclama que se profundice la investigación para determinar si Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero saber si hay más involucrados. No quiero que le pase nada para que pueda declarar y contar toda la verdad”, sostuvo el abuelo de Agostina.