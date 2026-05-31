En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Córdoba
Córdoba

Caso Agostina: el único detenido habría intentado quitarse la vida

El único detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años, Claudio Barrelier permanece en la cárcel de Bouwer. En paralelo, la familia de Agostina atraviesa horas dramáticas: su madre debió ser sedada tras recibir la noticia de la muerte de su hija.

Banner Seguinos en google DESK
Caso Agostina: Barrelier

Caso Agostina: Barrelier, el único detenido, habría intentado quitarse la vida

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo episodio. Claudio Barrelier, el único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años, intentó quitarse la vida mientras permanecía alojado en la cárcel de Bouwer.

Leé también "En el aula falta Agos": el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida
En el aula falta Agos: el conmovedor video de los compañeros de escuela de la adolescente desaparecida

Según trascendió, el acusado, de 32 años, debió recibir asistencia médica inmediata y actualmente permanece sedado para evitar que vuelva a protagonizar un episodio similar. Su estado es monitoreado por profesionales mientras continúa a disposición de la Justicia.

agostina

El hecho ocurrió en medio de la conmoción que generó el hallazgo del cuerpo de Agostina y mientras los investigadores avanzan con distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron más personas involucradas en el crimen.

El abuelo de Agostina contó cómo reaccionó su hija al enterarse del hallazgo del cuerpo de la nena

En paralelo, la familia de la adolescente atraviesa horas de profundo dolor. Uno de los momentos más difíciles se produjo cuando la madre de la joven, Melisa Heredia, fue informada sobre la muerte de su hija.

Según contó Miguel, abuelo de Agostina, la noticia debió ser comunicada bajo supervisión médica debido al delicado estado de salud de la mujer, que permanecía internada.

“Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, relató el hombre ante los medios.

De acuerdo con su testimonio, Melisa reaccionó con desesperación al conocer el desenlace de la búsqueda y comenzó a realizar preguntas sobre lo sucedido. Frente al cuadro emocional que presentó, los profesionales decidieron intervenir de inmediato para contenerla.

Descampado Agostina Vega

La mujer además arrastraba un importante deterioro físico producto de los días de angustia e incertidumbre que atravesó durante la búsqueda de su hija. Según explicó la familia, prácticamente no había comido ni ingerido líquidos desde que Agostina desapareció.

“Está muy mal, realmente muy mal”, expresó Miguel, quien indicó que su hija presenta problemas de deshidratación y complicaciones renales, por lo que continúa bajo observación médica.

Mientras tanto, la causa avanza hacia una etapa clave. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia y distintas pericias forenses que permitirán conocer con mayor precisión las circunstancias de la muerte de la adolescente.

La familia también reclama que se profundice la investigación para determinar si Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero saber si hay más involucrados. No quiero que le pase nada para que pueda declarar y contar toda la verdad”, sostuvo el abuelo de Agostina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Córdoba Asesinato
Notas relacionadas
La familia de Claudio Barrelier habló en exclusiva con A24 tras el hallazgo sin vida de Agostina Vega
Agostina Vega: cómo fue el recorrido al descampado que hizo el asesino para descartar el cuerpo
La dolorosa reacción de la mamá de Agostina Vega al enterarse que su hija fue asesinada

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar