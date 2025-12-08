En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Oso
Ataque
Ataque sorpresivo

Brutal video: un oso atacó a su cuidador en un parque frente a los horrorizados espectadores

El animal, sorpresivamente, abandonó su rutina para abalanzarse sobre uno de los responsables del acto que se desarrollaba en un escenario especial dentro del parque.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Un oso atacó a su cuidador y le produjo graves heridas. (Foto: Captura de TV) 

Un oso atacó a su cuidador y le produjo graves heridas. (Foto: Captura de TV) 

Los espectadores de un parque con animales vivieron un momento espantoso. En una "exhibición de las destrezas" de un oso, el animal se volvió contra su entrenador y lo atacó. Le produjo graves heridas, no sólo por la fuerza del animal, sino porque los demás integrantes del equipo de entrenadores y seguridad tardó mucho en actuar para rescatar al hombre atacado por el oso.

Leé también Murió atacado por una leona tras invadir su jaula en un zoológico y los testigos lo grabaron
Murió atacado por una leona tras invadir su jaula en un zoológico y los testigos lo grabaron. 

Todo sucedió en un parque en la ciudad de Hangzhou, en China. En el "Safari Park" se produjo ese incidente que las autoridades del lugar explicaron en un curioso mensaje: “El 6 de diciembre, durante una demostración de comportamiento animal en nuestro parque, se produjo una situación en la que un oso negro intentó arrebatar la comida que llevaba un cuidador”.

Embed

Los espectadores vieron como, mientras un cuidador iniciaba la "rutina" del oso en el centro del escenario, en un costado, otro comenzó a abalanzarse y atacar a su propio cuidador encargado de "enseñarle" esas rutinas tan criticadas por el sufrimiento al que se somete a un animal, para que "aprenda".

osos ataca al cuidador
El instante en que el oso ataca a su cuidador en un parque chino. (foto: Captura de TV)

El instante en que el oso ataca a su cuidador en un parque chino. (foto: Captura de TV)

La rebelión del oso contra su cuidador

Los espectadores en ese parque, en la ciudad china de Hagzhou, asistían a un espectáculo controvertido a nivel mundial. Presentan en un escenario las "destrezas o habilidades" de animales salvajes. En este caso, se trataba de osos. En realidad, las "habilidades" que adquieren, como caminar en dos patas o "bailar", se consiguen mediante una técnica inaceptable: se los hace trabajar, por ejemplo, sobre planchas con calor. El oso siente que sus patas se queman y se levanta tratando de evitarlo, el dolor en las patas que siguen apoyadas los hace levantarlas de a una, obviamente. El oso se mueve tratando de evitar ese dolor y ese movimiento de sufrimiento, da la sensación de un baile. todo con música. Entonces, como demostró en su momento el fisiólogo ruso, Iván Pavlov, escuchar la música condiciona al animal.

Cada vez que calientan el piso - en este ejemplo - suena la música. Entonces, llevado al "escenario", basta hacer sonar la música para que el animal recuerde lo que sucede (el piso comienza a quemarlo) e instintivamente se "levanta o baila".

Pues bien. Uno de los cuidadores estaba con "su" oso en el centro del escenario, cuando de pronto, otro que estaba esperando su turno a un costado, comenzó a atacar a su cuidador. La diferencia de tamaño, de peso y sus poderosas garras le dieron un aspecto dramático a una presentación para entretener a los espectadores. El oso se abalanzó sobre el hombre y lo atacó reiteradas veces. Se defendió como pudo mientras otros cuidadores tardaron en salir a ayudarlo con empujones, golpes con elementos del espectáculo y gritos, lograron, con mucho trabajo, separarlos. Se llevaron al oso a su jaula y solo entonces pudieron darle asistencia al cuidador, con graves heridas.

Las causas del ataque: arrebatar la comida

Esa es otra parte de la polémica desatada. El comunicado de las autoridades dice que fue el intento de hacerse con su ración de comida lo que motivó el ataque del animal. Por demás controvertido. Estos animales, sometidos a esas rutinas de sufrimiento, saben que el alimento llega cuando "cumplen con una rutina" aprendida de manera cruel. Por lo tanto, es raro que ataquen a quien les da de comer. Salvo que le oculten la comida para recibirla como "recompensa arriba del escenario". Entonces, el animal puede tener hambre porque le retardan al acceso a la comida hasta que comience a "actuar".

Por más que estén sometidos y en dependencia con los seres humanos, los animales salvajes conservan su esencia. El oso tuvo hambre, vio la comida y no quiso esperar para "ganársela". Por lo tanto, se abalanzó sobre la comida, aún a riesgo de la salud del hombre que estaba con él.

Embed

Esta situación de maltrato a los animales, para que parezca que hagan una "proeza" y luego son recompensados, es cuestionada y prohibida en casi todo el mundo. En China, no.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Oso Ataque Drama
Notas relacionadas
María Corina Machado viajará a Oslo para asistir al Premio Nobel de la Paz
Trump volvió a referirse a Milei en la ceremonia del sorteo del Mundial
Fue confirmado oficialmente: feriado del 12 de diciembre

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar