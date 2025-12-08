Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
El Presidente busca dar una señal de apoyo explícito a la principal dirigente opositora al régimen de Nicolás Maduro, en medio de la crisis política venezolana.
El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para participar, en principio el miércoles, de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la dirigente venezolana que continúa en su país, en paradero reservado debido a la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
Milei partirá este lunes por la noche y regresará el jueves. Por el momento, su única acompañante sería la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La primera confirmación pública del viaje llegó a través de un mensaje publicado en redes por la opositora venezolana Elisa Trotta, radicada en Argentina: “¡Gracias, Argentina, por estar del lado de la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Milei por confirmar su presencia en la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Este gesto refleja el compromiso de Argentina con la democracia, la justicia y la defensa de los derechos humanos”, escribió.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, confirmó la presencia del presidente.
Además del mandatario argentino, Machado estará acompañada por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y por el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien fue recibido por Milei en la Casa Rosada en enero pasado.
Edmundo González Urrutia y la presencia internacional en la ceremonia
A la ceremonia también acudirá Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y referente opositor, hoy exiliado en España tras una orden de arresto dictada por el chavismo en 2024.
González confirmó su viaje tras recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman, que también denunció la persecución política en Venezuela.
Entre los mandatarios que estarán presentes estaría el presidente argentino Javier Milei, cuya asistencia fue celebrada por el comando de campaña de Machado: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano”, destacó el comunicado de Comando con Venezuela. También confirmaron su presencia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Panamá, José Raúl Mulino.