Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

MILEI9

Además del mandatario argentino, Machado estará acompañada por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y por el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien fue recibido por Milei en la Casa Rosada en enero pasado.

Edmundo González Urrutia y la presencia internacional en la ceremonia

A la ceremonia también acudirá Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y referente opositor, hoy exiliado en España tras una orden de arresto dictada por el chavismo en 2024.

González confirmó su viaje tras recibir en Roma el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman, que también denunció la persecución política en Venezuela.

Entre los mandatarios que estarán presentes estaría el presidente argentino Javier Milei, cuya asistencia fue celebrada por el comando de campaña de Machado: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano”, destacó el comunicado de Comando con Venezuela. También confirmaron su presencia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Panamá, José Raúl Mulino.