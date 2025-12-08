Gustavo Yankelevich cumplió 76 años y, con un mensaje desgarrador, recordó a Romina Yan y a su nieta Mila

A la publicación reaccionaron con grandes deseos y mensajes llenos de amor, entre ellos, Valentín, su nieto: "Te amo abuelo. Sos el número 1", escribió Valentín. "Feliz cumple abueliten. Te amo con todo el corazón", agregó Franco, miembro del elenco de Margarita. Rossella Della Giovampaola, su pareja, también se sumó a la catarate de mensjes: "Feliz cumple amore. Te amo".

Además, entre los comentarios de felicitaciones, aparecieron actores que trabajaron en los proyectos juveniles de Cris Morena durante mucho tiempo Gastón Dalmau, Cachete Sierra, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Victorio D'alessandro. "Mereces todo ese amor Gus. Te quiero y admiro con todo mi corazón", agregó Nico Vázquez.

Gustavo Yankelevich 76 añis

Qué le dijo Romina Yan a Gustavo Yankelevich antes de morir

Fue en julio de 2025 que Gustavo Yankelevich habló en Intrusos (América TV) y se refirió a las versiones que en aquel momento lo involucraban en un supuesto plan para adquirir Telefe. Meses más tarde, finalmente esto quedó destruido y fue Gustavo Scaglione quien se quedó con el canal.

"Quien está liderando un grupo con fuerte interés en comprar Telefe es Tomás. Por supuesto, yo lo acompaño, pero el que impulsa y avanza junto a otros inversores es él”, señaló, despejando dudas en aquel momento.

Durante la charla, Yankelevich también abrió una ventana a un costado profundamente emotivo del tema: el recuerdo de su hija Romina Yan. Explicó que, días antes de su fallecimiento, mantuvieron una conversación vinculada justamente al canal, un lugar que ambos sentían como propio por su historia laboral y afectiva.

“Me entusiasma mucho esta posibilidad porque también tiene que ver con Romina. Ella amaba Telefe, y por esa charla que tuvimos poco antes de que se fuera, no podría mirar para otro lado”, expresó con emoción.

Respecto al eventual desembarco de Tomás al frente de la emisora, Gustavo se mostró orgulloso y confiado. Aseguró que lo respalda plenamente y que él mismo es parte del proyecto, aunque desde un rol diferente.

“Siento que sería una continuidad natural después de mis diez años en Telefe. Con el canal tenemos un vínculo muy fuerte y me encantaría que Tomás tuviera esa oportunidad. Él armó los grupos y yo lo acompaño”, afirmó.

Romina Yan, falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, tras sufrir un paro cardíaco al salir del gimnasio. Reconocida por su talento y su trayectoria, era mamá de tres hijos —Franco, Valentín y Azul— fruto de su matrimonio con Darío Giordano, con quien se casó en 1998.