Buscan a un argentino que desapareció en Italia hace 20 días: el vehículo incendiado y un sospechoso

nicolás del Río .jpg

Un llamado extraño para un pedido confuso

Nicolás estaba haciendo un reparto para Sergio, quien lo empleaba para este tipo de trabajos en la zona de Siena, a solo 84 km de Florencia, en el centro norte de Italia. Llevaba unas cajas con carteras que tenían un valor estimado en unos 500.000 euros. De pronto, en el camino lo paró una persona. Se identificó como "Goni" y le dijo que su vehículo se había averiado y le pidió ayuda para hacer su propio reparto.

nicolás y su camioneta.jpg

Como no trabajaban juntos. Nicolás tomó su celular y llamó a su contratista, Sergio. Le explicó lo que sucedía y Sergio le pidió hablar con Goni. Allí comenzaron a surgir una serie de datos y extraños en el relato de esa persona. Minutos más tarde, Nicolás, su camioneta y su carga, habían desaparecido.

sergio el jefe de Nicolás.jpg

Cuando Goni tomó el teléfono, le dijo a Sergio -el jefe de Nicolás- que trabajaba para una fábrica determinada. Sergio recordó rápidamente que la fábrica llevaba años cerrada en Siena. Entonces, Goni le contó que seguía elaborando su mercadería desde su casa y que debía entregarla, pero que su automóvil se averió.

nicolas y las cajas que llevaba.jpg

Entonces, Sergio hizo una llamada más para comprobar los datos que le había dado este personaje desconocido. Habló con la persona que -supuestamente- había hecho el encargo a Goni. Sin embargo, recibió un rotundo "no" como respuesta. No conocía a esa persona y su empresa no estaba esperando el envío de ningún encargo.

Fue ahí que Sergio quiso alertar a Nicolás y decirle que desistiera de ayudar a una persona con datos incomprobables o directamente falsos. Pero no pudo hacerlo. El celular del argentino nunca más respondió. Se perdió todo contacto con Nicolás.

nicolas y su familia.jpg

Un hallazgo estremecedor

Varios días después, su familia en la Argentina recibió una dura noticia. La mujer de Nicolás llamó diciendo que llevaba una semana sin saber en cómo localizar a su esposo y ni la policía tenía ningún dato concreto.

nicolás y su camioneta 2.jpg

En medio del drama, en un claro de un campo, apareció una camioneta totalmente incendiada. Era la de Nicolás. A poca distancia de allí, las cajas con la valiosa carga que tenía que transportar: estaban rotas, abiertas y sin las carteras. Carolina, su mujer, dijo que las cajas las encontraron ellos en la búsqueda, no la policía. De Nicolás, ningún rastro. El celular nunca más contestó.

Desde ese 22 de mayo, no se sabe nada de él. Tampoco del tal Goni.

nicolas y las marcas de la camioneta incendiada.jpg

La denuncia está hecha hace tiempo, en tanto que el caso ya llegó a la televisión y la tercera cadena de la RAI (RAI 3) hizo un amplio informe al respecto. Allí aparecen Eduardo y también Sergio, quien habló por última vez con este argentino que lleva 20 días desaparecido.

La televisión reprodujo el trayecto desde Siena a Castel del Piano, en donde debía entregarse el envío. Buscaban a Goni. Entonces, el misterio fue aún mayor. Preguntando de casa en casa, el periodista logró dar con otro transportista como Nicolás. Dijo que conocía a una persona a la que le decían Goni. Era de origen albanés, pero desde hacía un tiempo que no lo veía más por Castel del Piano.

eduardo padre de nicolás.jpg

La policía y la familia de Nicolás no saben si ese Goni es la persona que están buscando. Tampoco está claro si de verdad se llama Goni.

Sergio cree que a Nicolás pueden haberle hecho un engaño o una emboscada para robarle esas carteras de lujo. Pero no hay datos sobre él. Solo la aparición de las cajas violentadas y la camioneta incendiada en un claro de un bosque al costado del camino.