Caída mundial de Outlook: Microsoft no logra restablecer el servicio y miles de usuarios siguen afectados

La situación generó preocupación entre empresas, instituciones y usuarios particulares que dependen de estas herramientas para desarrollar sus actividades cotidianas.

Qué pasó con Outlook y Microsoft 365 y por qué dejaron de funcionar

La interrupción comenzó a manifestarse durante el jueves, cuando numerosos usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar correos electrónicos y utilizar herramientas de Microsoft 365.

Entre los inconvenientes denunciados aparecieron problemas de autenticación, errores de conexión y dificultades para acceder a aplicaciones vinculadas con el ecosistema de Microsoft.

La compañía reconoció la existencia de una falla en su infraestructura y explicó que sus equipos técnicos estaban trabajando para reducir el impacto.

"Estamos explorando enérgicamente todas las vías posibles para reducir el impacto", señaló Microsoft en un comunicado difundido durante la interrupción.

Como parte de las tareas de recuperación, la empresa informó que había suspendido nuevas implementaciones, redirigido tráfico fuera de la infraestructura afectada y comenzado a reiniciar servidores para restablecer el funcionamiento.

Estas medidas buscan aliviar la carga sobre los sistemas comprometidos y permitir que los servicios recuperen progresivamente su disponibilidad.

Caída mundial de Outlook y Microsoft 365. (Foto: Reuters)

Microsoft descartó un ciberataque: qué se sabe sobre el origen de la falla

Una de las principales dudas que surgieron durante la caída fue si la interrupción podía estar relacionada con un ataque informático.

Sin embargo, Microsoft indicó que no había encontrado evidencias de un ciberataque y centró sus tareas en resolver los problemas técnicos que afectaban a su infraestructura.

La empresa no había informado una causa raíz definitiva en los comunicados iniciales. El episodio puso de manifiesto la dependencia de millones de usuarios y organizaciones respecto de las plataformas de servicios en la nube, especialmente aquellas utilizadas para el intercambio de correos electrónicos y el trabajo colaborativo.

La caída también afectó a ChatGPT y Claude: qué informaron OpenAI y Anthropic

El alcance de la interrupción no se limitó a los productos desarrollados directamente por Microsoft. OpenAI y Anthropic también reportaron problemas relacionados con sus conectores de Microsoft, que permiten vincular determinadas herramientas de inteligencia artificial con servicios como Microsoft 365.

OpenAI informó que estaba investigando un inconveniente que podía impedir el establecimiento de nuevas conexiones y provocar que algunas herramientas no funcionaran correctamente.

Por su parte, Anthropic señaló que había identificado una falla en un proveedor externo que afectaba a su conector de Microsoft 365. Esto no significa que ChatGPT o Claude hayan dejado de funcionar completamente, sino que determinadas integraciones con servicios de Microsoft experimentaron interrupciones.

El incidente demostró cómo una falla en un proveedor tecnológico puede repercutir sobre plataformas de distintas empresas que dependen de sus servicios.

Outlook y Teams: qué hizo Microsoft para solucionar la interrupción

Durante las primeras horas del jueves, Microsoft había comunicado que logró resolver un problema que afectaba a Teams en Norteamérica. Sin embargo, posteriormente reconoció que las dificultades podían extenderse a la conectividad de Microsoft 365 en otras regiones.

Ante ese escenario, la compañía intensificó las tareas de recuperación y aplicó distintas medidas para estabilizar la infraestructura. La suspensión de implementaciones, el redireccionamiento del tráfico y el reinicio de servidores fueron algunas de las acciones anunciadas oficialmente.

La empresa también continuó evaluando alternativas para reducir la cantidad de usuarios afectados y recuperar el funcionamiento habitual de sus servicios.

Cómo saber si Outlook volvió a funcionar

Los usuarios que experimentan dificultades para ingresar a Outlook o utilizar Microsoft 365 pueden consultar los canales oficiales de Microsoft para conocer el estado de los servicios.

Entre las opciones disponibles se encuentran el portal de estado de Microsoft 365 y Downdetector, que recopila notificaciones de fallas enviadas por usuarios.

También es recomendable verificar si el inconveniente afecta únicamente a la aplicación instalada o si se reproduce al intentar acceder desde un navegador. La recuperación de los servicios puede producirse de manera gradual, por lo que algunos usuarios podrían recuperar el acceso antes que otros.