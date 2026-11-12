La agenda de León XIV en Perú: críticas al machismo y un llamado a enfrentar los abusos en la Iglesia

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.

“Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, expresó el sumo pontífice. (Foto: Reuters)

El planteo se relaciona con su actuación durante su etapa como obispo de Chiclayo, cuando intervino frente a las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa peruana señalada por casos de abusos y corrupción. La entidad fue disuelta posteriormente por decisión del papa Francisco.

En el mismo encuentro, León XIV también pidió fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana y evitar las divisiones ideológicas. En ese contexto, convocó a “cultivar el diálogo en cada circunstancia, día tras día, los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división”.

León XIV también pidió fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana. (Foto: Reuters)

El pedido de diálogo

León XIV pidió a los obispos que contribuyan a acercar posiciones y promover acuerdos. “Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, sostuvo.

La agenda del pontífice incluyó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y un encuentro con representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. Durante esa actividad, se refirió al papel del Estado en la reducción de las desigualdades y en la garantía de derechos.

“El Estado refuerza los cimientos de una sociedad justa y en paz, cuando promueve una política social que se centre en la igual dignidad de las personas, favorezca a las familias, garantice una política educativa para la formación humana e intelectual de los alumnos, así como una política laboral que proteja al mismo tiempo la dignidad del trabajo y la iniciativa privada”, señaló.

La agenda del pontífice incluyó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno. (Foto: Reuters)

Las críticas al machismo y la desigualdad de género

Durante otro encuentro, dedicado a los desafíos y las expectativas de la población peruana, León XIV cuestionó la persistencia de conductas machistas y sus consecuencias en la vida familiar. “Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia”, afirmó.

También advirtió sobre la distribución desigual de las tareas domésticas y las relaciones de subordinación dentro de las parejas. En contraposición, destacó que ambos integrantes de una familia son “corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”.