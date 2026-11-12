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La agenda de León XIV en Perú: críticas al machismo y un llamado a enfrentar los abusos en la Iglesia

Durante su visita al país, el pontífice cuestionó la persistencia de conductas machistas, reclamó verdad y justicia ante las denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia y pidió fortalecer el diálogo frente a la polarización política.

La agenda de León XIV en Perú: críticas al machismo y un llamado a enfrentar los abusos en la Iglesia. (Foto: Reuters)

La agenda de León XIV en Perú: críticas al machismo y un llamado a enfrentar los abusos en la Iglesia. (Foto: Reuters)

El papa León XIV desarrolló una agenda en Perú centrada en distintos problemas sociales e institucionales del país. Durante sus encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia, cuestionó la desigualdad de género, reclamó medidas para prevenir y enfrentar los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y pidió promover el diálogo político.

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El papa León XIV llegó a Perú y fue recibido por Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)

El pontífice llegó el miércoles y permanecerá en territorio peruano hasta el lunes. Al arribar, hizo referencia al vínculo que mantiene con el país y a su trayectoria allí. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, expresó.

Le&oacute;n XIV tambi&eacute;n pidi&oacute; fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana y evitar las divisiones ideol&oacute;gicas. (Foto: Reuters)

León XIV también pidió fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana y evitar las divisiones ideológicas. (Foto: Reuters)

Luego agregó: “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

El reclamo de León XIV ante los abusos sexuales en la Iglesia

En una reunión con los obispos peruanos, el Papa se refirió a las denuncias de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y reclamó que la Iglesia actúe para esclarecer los hechos, reparar a las víctimas y evitar nuevos casos.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.

&ldquo;Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso tambi&eacute;n a mi patria&rdquo;, expres&oacute;&nbsp; el sumo pont&iacute;fice. (Foto: Reuters)

“Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, expresó el sumo pontífice. (Foto: Reuters)

El planteo se relaciona con su actuación durante su etapa como obispo de Chiclayo, cuando intervino frente a las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa peruana señalada por casos de abusos y corrupción. La entidad fue disuelta posteriormente por decisión del papa Francisco.

En el mismo encuentro, León XIV también pidió fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana y evitar las divisiones ideológicas. En ese contexto, convocó a “cultivar el diálogo en cada circunstancia, día tras día, los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división”.

Le&oacute;n XIV tambi&eacute;n pidi&oacute; fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana. (Foto: Reuters)

León XIV también pidió fortalecer la unidad dentro de la Iglesia peruana. (Foto: Reuters)

El pedido de diálogo

León XIV pidió a los obispos que contribuyan a acercar posiciones y promover acuerdos. “Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, sostuvo.

La agenda del pontífice incluyó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y un encuentro con representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. Durante esa actividad, se refirió al papel del Estado en la reducción de las desigualdades y en la garantía de derechos.

“El Estado refuerza los cimientos de una sociedad justa y en paz, cuando promueve una política social que se centre en la igual dignidad de las personas, favorezca a las familias, garantice una política educativa para la formación humana e intelectual de los alumnos, así como una política laboral que proteja al mismo tiempo la dignidad del trabajo y la iniciativa privada”, señaló.

La agenda del pont&iacute;fice incluy&oacute; una reuni&oacute;n con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno. (Foto: Reuters)

La agenda del pontífice incluyó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno. (Foto: Reuters)

Las críticas al machismo y la desigualdad de género

Durante otro encuentro, dedicado a los desafíos y las expectativas de la población peruana, León XIV cuestionó la persistencia de conductas machistas y sus consecuencias en la vida familiar. “Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia”, afirmó.

También advirtió sobre la distribución desigual de las tareas domésticas y las relaciones de subordinación dentro de las parejas. En contraposición, destacó que ambos integrantes de una familia son “corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”.

En pocas palabras

  • Visita Papal: El Papa León XIV cuestionó el machismo y reclamó justicia por abusos sexuales en Perú.
  • Abusos y Diálogo: Pidió a la Iglesia esclarecer hechos, reparar víctimas y promover el diálogo político.
  • Desigualdad de Género: Criticó la mentalidad machista y la distribución desigual de tareas domésticas en las familias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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