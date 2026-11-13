Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

Los goles del conjunto platense llegaron a través de Guido Carrillo, un tanto en contra de Iván Villalba y Lucas Alario, protagonistas de una noche que terminó con festejos albirrojos.

El resultado definitivo fue 3-2 a favor de Estudiantes, que logró resolver el encuentro durante el alargue y quedarse con el trofeo.

Estudiantes alcanzó los 20 títulos y atraviesa una etapa histórica

Con este triunfo, Estudiantes llegó a los 20 campeonatos oficiales y acumuló seis títulos en apenas tres años, una racha que comenzó después de un largo período sin consagraciones.

En 2023, el club había conseguido cortar una sequía de 13 años al ganar la Copa Argentina. Desde entonces, inició una etapa de éxitos que lo devolvió a los primeros planos del fútbol argentino.

Entre sus conquistas recientes se destacan la Copa Argentina 2023, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Argentina 2026.

De Zubeldía y Bilardo a la actualidad: la historia de gloria del Pincha

La tradición ganadora de Estudiantes tiene raíces profundas en el fútbol argentino e internacional. Su primer campeonato llegó en 1913, durante la etapa amateur, mientras que en las décadas siguientes sumó la Copa Adrián Escobar de 1944 y la Copa de la República de 1945.

Sin embargo, el período más recordado comenzó con la llegada de Osvaldo Zubeldía, el entrenador que revolucionó al club y lo llevó a conquistar el Metropolitano de 1967.

Aquella generación, que tenía a Carlos Salvador Bilardo como uno de sus referentes dentro de la cancha, consiguió tres Copas Libertadores consecutivas, en 1968, 1969 y 1970. Además, en 1968 alcanzó la gloria internacional al derrotar al Manchester United y conquistar la Copa Intercontinental.

Décadas más tarde, Estudiantes volvió a festejar títulos locales en 1982 y 1983, mientras que en 2006 consiguió un recordado campeonato Apertura.

La historia continuó con la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, ambos bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Verón como emblema futbolístico.

Ahora, con una nueva generación de protagonistas, el Pincha vuelve a escribir páginas importantes de su historia.

El primer título de Alexander Medina y un nuevo festejo para Estudiantes

Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia. (Foto: X)

La final ante Independiente Rivadavia también significó un logro personal para Alexander Medina. El entrenador uruguayo consiguió su primera consagración desde que asumió la conducción de Estudiantes, en un encuentro que exigió a su equipo hasta el tiempo suplementario.

El resultado le permitió iniciar su ciclo de títulos y mantener la dinámica ganadora que el club viene construyendo durante las últimas temporadas.