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Independiente Rivadavia
Supercopa Argentina 2026

Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

El Pincha se impuso por 3-2 en Córdoba, levantó por primera vez la Supercopa Argentina y sumó una nueva estrella a su historia.

Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia. (Foto: X)

Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia. (Foto: X)

Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón. En una final cargada de emociones, el conjunto platense derrotó por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza y se quedó con la Supercopa Argentina 2026, un trofeo que conquistó por primera vez en su historia.

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El encuentro se disputó el jueves en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano de Córdoba, donde el Pincha consiguió una victoria que le permitió alcanzar los 20 títulos oficiales de su historia, según el recuento que incluye sus conquistas del amateurismo.

El equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina logró imponerse en una definición que se extendió hasta el tiempo suplementario y consiguió su primera consagración bajo la conducción del entrenador uruguayo.

Cómo fue la victoria de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

La final tuvo todos los condimentos de un partido decisivo: goles, tensión, cambios en el desarrollo y una definición que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Estudiantes consiguió marcar diferencias frente a un Independiente Rivadavia que también mostró argumentos para disputar el título y llevó el encuentro a una resolución ajustada.

Los goles del conjunto platense llegaron a través de Guido Carrillo, un tanto en contra de Iván Villalba y Lucas Alario, protagonistas de una noche que terminó con festejos albirrojos.

El resultado definitivo fue 3-2 a favor de Estudiantes, que logró resolver el encuentro durante el alargue y quedarse con el trofeo.

Estudiantes alcanzó los 20 títulos y atraviesa una etapa histórica

Con este triunfo, Estudiantes llegó a los 20 campeonatos oficiales y acumuló seis títulos en apenas tres años, una racha que comenzó después de un largo período sin consagraciones.

En 2023, el club había conseguido cortar una sequía de 13 años al ganar la Copa Argentina. Desde entonces, inició una etapa de éxitos que lo devolvió a los primeros planos del fútbol argentino.

Entre sus conquistas recientes se destacan la Copa Argentina 2023, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Argentina 2026.

De Zubeldía y Bilardo a la actualidad: la historia de gloria del Pincha

La tradición ganadora de Estudiantes tiene raíces profundas en el fútbol argentino e internacional. Su primer campeonato llegó en 1913, durante la etapa amateur, mientras que en las décadas siguientes sumó la Copa Adrián Escobar de 1944 y la Copa de la República de 1945.

Sin embargo, el período más recordado comenzó con la llegada de Osvaldo Zubeldía, el entrenador que revolucionó al club y lo llevó a conquistar el Metropolitano de 1967.

Aquella generación, que tenía a Carlos Salvador Bilardo como uno de sus referentes dentro de la cancha, consiguió tres Copas Libertadores consecutivas, en 1968, 1969 y 1970. Además, en 1968 alcanzó la gloria internacional al derrotar al Manchester United y conquistar la Copa Intercontinental.

Décadas más tarde, Estudiantes volvió a festejar títulos locales en 1982 y 1983, mientras que en 2006 consiguió un recordado campeonato Apertura.

La historia continuó con la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010, ambos bajo la conducción de Alejandro Sabella y con Verón como emblema futbolístico.

Ahora, con una nueva generación de protagonistas, el Pincha vuelve a escribir páginas importantes de su historia.

El primer título de Alexander Medina y un nuevo festejo para Estudiantes

Estudiantes le gan&oacute; una final electrizante a Independiente Rivadavia. (Foto: X)

Estudiantes le ganó una final electrizante a Independiente Rivadavia. (Foto: X)

La final ante Independiente Rivadavia también significó un logro personal para Alexander Medina. El entrenador uruguayo consiguió su primera consagración desde que asumió la conducción de Estudiantes, en un encuentro que exigió a su equipo hasta el tiempo suplementario.

El resultado le permitió iniciar su ciclo de títulos y mantener la dinámica ganadora que el club viene construyendo durante las últimas temporadas.

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