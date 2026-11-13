Brutal ataque en una pizzería: le dio más de 10 trompadas a un hombre porque habría mirado a su pareja

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor comenzó a lanzar una sucesión de golpes de puño contra el rostro del cliente, quien intentó protegerse sin conseguir detener el ataque. La violencia continuó durante varios segundos frente a otras personas que se encontraban dentro de la pizzería. Lejos de detenerse, el acusado persiguió a la víctima hacia otro sector del establecimiento.

La frase de la víctima mientras recibía golpes y patadas

Uno de los momentos más violentos quedó registrado por una segunda cámara de seguridad ubicada en el interior del comercio. Las imágenes muestran cómo la víctima terminó arrinconada en el piso de un depósito, donde el atacante continuó golpeándola.

En ese sector, el hombre recibió al menos tres trompadas adicionales en el rostro y varias patadas. Mientras lo agredía, el sospechoso le exigía que se disculpara. "¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha decir al atacante en la grabación. Entre los golpes, la víctima alcanzó a responder: "No hice nada".

Los empleados y otras personas presentes intentaron intervenir para frenar la agresión. Finalmente, el atacante abandonó la pizzería y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger. El hombre golpeado debió recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante el episodio.

Quién es Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido

Después de la denuncia, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba inició una investigación para identificar al responsable. Los efectivos analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, recopilaron testimonios y lograron identificar la patente de la camioneta utilizada durante la fuga.

Estas diligencias permitieron establecer la identidad del sospechoso y localizarlo. El miércoles 11 de noviembre, Martín Roberto Díaz fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía UTI 22, encabezada por la fiscal Paula Bruera y, según informó El Doce, Díaz se desempeña como entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba.

El mismo medio señaló que el acusado residía en un barrio cerrado ubicado sobre el camino a Carlos Paz y que habría estado involucrado anteriormente en conflictos violentos con vecinos, aunque esos antecedentes no forman parte de los hechos acreditados en esta causa. Por su parte, la víctima trabaja como médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer.

El agresor de 43 años fue detenido por la policía de Córdoba.

Qué lesiones sufrió la víctima y cuál es la imputación contra el agresor

El hombre atacado sufrió múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, por lo que necesitó atención médica. En un primer momento, las fuentes policiales describieron las heridas como diversas lesiones faciales y corporales, sin precisar su gravedad.

Posteriormente, fuentes vinculadas con la investigación indicaron que el detenido estaba imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación legal podría modificarse. La Justicia aguardaba los resultados de una tomografía para determinar si la víctima presentaba alguna fractura.

La investigación permanece bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, mientras se espera la indagatoria del acusado y se analizan las pruebas reunidas.