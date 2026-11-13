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Brutal ataque en una pizzería: le dio más de 10 trompadas a un hombre porque habría mirado a su pareja

La agresión ocurrió en el barrio La Docta y quedó registrada por las cámaras de seguridad. La víctima, un médico del Servicio Penitenciario, sufrió lesiones en el rostro y el cuerpo.

Violencia  en la pizzería. 

Violencia  en la pizzería. 

Un violento episodio ocurrido en una pizzería de la ciudad de Córdoba terminó con un hombre hospitalizado y otro detenido. El agresor atacó a golpes a un cliente porque, presuntamente, había mirado a su pareja mientras comía en el establecimiento. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y permitió avanzar con la investigación.

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El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre en el barrio La Docta, cuando un hombre ingresó al local gastronómico acompañado por una mujer y comenzó a increpar a otro cliente que estaba sentado en una mesa. Lo que empezó como una discusión verbal se transformó en una agresión física, y el atacante le propinó más de diez trompadas en el rostro a la víctima y continuó golpeándola cuando ya se encontraba en el piso.

El acusado fue identificado como Martín Roberto Díaz, señalado como entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba. Fue detenido el miércoles 11 de noviembre y quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la reconstrucción policial y las imágenes difundidas por La Voz, el episodio comenzó cuando Díaz ingresó al establecimiento acompañado por una mujer.

Apenas entró, se dirigió hacia un hombre que estaba comiendo y comenzó a insultarlo porque, según su interpretación, había mirado de manera inapropiada a su pareja. "¿Qué mirás?" y "degenerado" fueron algunas de las expresiones que utilizó durante el primer enfrentamiento. Sin embargo, la discusión no terminó allí.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor comenzó a lanzar una sucesión de golpes de puño contra el rostro del cliente, quien intentó protegerse sin conseguir detener el ataque. La violencia continuó durante varios segundos frente a otras personas que se encontraban dentro de la pizzería. Lejos de detenerse, el acusado persiguió a la víctima hacia otro sector del establecimiento.

La frase de la víctima mientras recibía golpes y patadas

Uno de los momentos más violentos quedó registrado por una segunda cámara de seguridad ubicada en el interior del comercio. Las imágenes muestran cómo la víctima terminó arrinconada en el piso de un depósito, donde el atacante continuó golpeándola.

En ese sector, el hombre recibió al menos tres trompadas adicionales en el rostro y varias patadas. Mientras lo agredía, el sospechoso le exigía que se disculpara. "¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha decir al atacante en la grabación. Entre los golpes, la víctima alcanzó a responder: "No hice nada".

Los empleados y otras personas presentes intentaron intervenir para frenar la agresión. Finalmente, el atacante abandonó la pizzería y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger. El hombre golpeado debió recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante el episodio.

Quién es Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido

Después de la denuncia, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba inició una investigación para identificar al responsable. Los efectivos analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, recopilaron testimonios y lograron identificar la patente de la camioneta utilizada durante la fuga.

Estas diligencias permitieron establecer la identidad del sospechoso y localizarlo. El miércoles 11 de noviembre, Martín Roberto Díaz fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía UTI 22, encabezada por la fiscal Paula Bruera y, según informó El Doce, Díaz se desempeña como entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba.

El mismo medio señaló que el acusado residía en un barrio cerrado ubicado sobre el camino a Carlos Paz y que habría estado involucrado anteriormente en conflictos violentos con vecinos, aunque esos antecedentes no forman parte de los hechos acreditados en esta causa. Por su parte, la víctima trabaja como médico del Servicio Penitenciario en la cárcel de Bouwer.

El agresor de 43 a&ntilde;os fue detenido por la polic&iacute;a de C&oacute;rdoba.&nbsp;

El agresor de 43 años fue detenido por la policía de Córdoba.

Qué lesiones sufrió la víctima y cuál es la imputación contra el agresor

El hombre atacado sufrió múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, por lo que necesitó atención médica. En un primer momento, las fuentes policiales describieron las heridas como diversas lesiones faciales y corporales, sin precisar su gravedad.

Posteriormente, fuentes vinculadas con la investigación indicaron que el detenido estaba imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación legal podría modificarse. La Justicia aguardaba los resultados de una tomografía para determinar si la víctima presentaba alguna fractura.

La investigación permanece bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, mientras se espera la indagatoria del acusado y se analizan las pruebas reunidas.

En pocas palabras

  • Brutal ataque: Un hombre golpeó a otro más de diez veces en una pizzería de Córdoba por mirar a su pareja.
  • Agresor identificado: Martín Roberto Díaz, entrenador de rugby del Club Universitario de Córdoba, fue detenido.
  • Lesiones y causa: La víctima sufrió heridas faciales y corporales; el agresor está imputado por lesiones leves y amenazas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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