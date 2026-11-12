Una mujer embarazada de seis meses fue rescatada con vida entre los escombros de un edificio de tres pisos que se derrumbó el miércoles por la tarde sobre Flatbush Avenue, en Brooklyn, Nueva York.
La mujer fue encontrada entre los escombros de una construcción de tres pisos en Brooklyn. Su esposo aguardó durante horas noticias sobre su paradero. El colapso dejó al menos ocho muertos y 17 heridos.
Rescataron con vida a una mujer embarazada de seis meses tras el derrumbe de un edificio en Nueva York. (Foto: Reuters)
Una mujer embarazada de seis meses fue rescatada con vida entre los escombros de un edificio de tres pisos que se derrumbó el miércoles por la tarde sobre Flatbush Avenue, en Brooklyn, Nueva York.
El operativo de emergencia se extendió durante varias horas y tuvo un desenlace de alivio para su esposo, quien permaneció en las inmediaciones a la espera de novedades sobre su paradero.
El hombre recorrió la zona en busca de información sobre su pareja y, en medio de la desesperación, incluso intentó atravesar el cordón policial para acercarse al lugar del derrumbe. Finalmente, cerca de las 18:30, recibió la noticia que esperaba. Los rescatistas habían encontrado a su esposa con vida, la habían colocado en una camilla y trasladado en ambulancia para que recibiera atención médica.
La confirmación provocó una fuerte reacción emocional en el hombre, que no pudo contener las lágrimas y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia. “Ella está viva, sigue viva. Estoy muy feliz. Quiero agradecerles a todos”, expresó ante los medios de comunicación presentes.
Un funcionario municipal informó que todas las personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron encontradas y rescatadas de entre los escombros de la construcción derrumbada en Brooklyn.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se refirió a la tragedia a través de una publicación en la red social X, donde manifestó estar “destrozado” por lo ocurrido.
“Mi corazón está con las familias y seres queridos de aquellos que hemos perdido, con los heridos y con todos los que lloran hoy”, escribió el funcionario.
El edificio, ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, colapsó poco después de las 16 y cayó sobre una obra en construcción situada en el 2625 de Bedford Avenue. El episodio dejó al menos ocho personas muertas y otras 17 heridas.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, seis cuerpos fueron recuperados entre los restos de la construcción, mientras que otras dos personas fallecieron en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas.
Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para remover los escombros y determinar si todavía había personas atrapadas. Las imágenes aéreas permitieron dimensionar la magnitud del episodio, con amplios sectores del edificio completamente destruidos.
El impacto también alcanzó al inmueble contiguo, ubicado en el 1323 de Flatbush Avenue. Allí, parte de la fachada quedó destruida y varios departamentos quedaron expuestos. Sin embargo, la estructura del edificio permaneció en pie.