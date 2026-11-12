Rescataron con vida a una mujer embarazada de seis meses tras el derrumbe de un edificio en Nueva York

Las autoridades confirmaron que todos los desaparecidos fueron localizados

Un funcionario municipal informó que todas las personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron encontradas y rescatadas de entre los escombros de la construcción derrumbada en Brooklyn.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se refirió a la tragedia a través de una publicación en la red social X, donde manifestó estar “destrozado” por lo ocurrido.

“Mi corazón está con las familias y seres queridos de aquellos que hemos perdido, con los heridos y con todos los que lloran hoy”, escribió el funcionario.

El saldo del derrumbe en Brooklyn

El edificio, ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, colapsó poco después de las 16 y cayó sobre una obra en construcción situada en el 2625 de Bedford Avenue. El episodio dejó al menos ocho personas muertas y otras 17 heridas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, seis cuerpos fueron recuperados entre los restos de la construcción, mientras que otras dos personas fallecieron en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa en Nueva York hoy. (Foto: Reuters)

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para remover los escombros y determinar si todavía había personas atrapadas. Las imágenes aéreas permitieron dimensionar la magnitud del episodio, con amplios sectores del edificio completamente destruidos.

El impacto también alcanzó al inmueble contiguo, ubicado en el 1323 de Flatbush Avenue. Allí, parte de la fachada quedó destruida y varios departamentos quedaron expuestos. Sin embargo, la estructura del edificio permaneció en pie.