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Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano: "Nos costó..."

Marina Calabró ganó la estatuilla a Mejor Conducción Femenina por su trabajo en A24 y emocionó con un discurso en el que recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio 2024.

13 nov 2026, 00:46
Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano: Nos costó...

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano: "Nos costó..."

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano: Nos costó...

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó su viral dedicatoria a Rolando Barbano: "Nos costó..."

Marina Calabró ganó el Martín Fierro de Cable 2026 a Mejor Conducción Femenina y rompió en llanto al recibir la estatuilla. La periodista celebró el reconocimiento con un discurso que combinó humor, agradecimientos a sus compañeros de Arranca la Tarde (A24), una emotiva dedicatoria a su familia y un guiño a su viral declaración de amor a Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio 2024.

"No les puedo explicar lo feliz que estoy. La última vez que agradecía un Martín Fierro se armó un bolonqui, amor", comenzó, con una referencia a la repercusión que había tenido la premiación hace dos años.

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Enseguida, Calabró destacó al equipo que la acompaña cada tarde y mencionó especialmente a su productor y a su compañero de conducción. "Lo quiero compartir con todo el equipo de Arranca la Tarde porque tengo el mejor productor ejecutivo de News que es Juan Cruz Sulpano, tengo al mejor compañero que es Facundo Pastor", afirmó.

La ganadora también le dedicó unas palabras a Juan Cruz Ávila por haber confiado en ella para ese lugar profesional. "Le quiero agradecer a Juan Cruz Ávila que vio en mi una conductora de noticias cuando ni yo veia y que sigue apostando a mi", sostuvo.

El momento más emotivo llegó cuando se dirigió a su hija, Mía. "Se lo quiero dedicar a Mía y decirle que estoy tan orgullo de ella que no se lo puede imaginar. Te amo hija", manifestó entre lágrimas.

Para cerrar, Marina extendió la dedicatoria a su mamá, su hermana y su padre, Juan Carlos Calabró, a quien evocó con un guiño: "A Coca, a Iliana que está mirando desde Santa Fe, a mi viejo que es competencia".

Marina también le dedicó el premio a su pareja y volvió sobre aquella declaración de amor que había generado tanta repercusión. Con la emoción a flor de piel, la conductora aludió a las dificultades que atravesaron desde entonces y celebró la posibilidad de compartir este nuevo reconocimiento.

"Te lo quiero dedicar a vos mi amor, que aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo acá y hoy tenemos revancha", expresó, transformando el cierre de su discurso en una reivindicación de su historia de amor.

Cómo fue el episodio de Marina Calabró y Rolando Barbano en 2024

El episodio ocurrió el 16 de junio de 2024, en los Martín Fierro de Radio. Marina Calabró ganó como mejor columnista de espectáculos por Lanata sin filtro y cerró su agradecimiento con una dedicatoria a Rolando Barbano: “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando.

Minutos después, Barbano recibió el premio como columnista de policiales y no la mencionó en su discurso. La omisión generó abucheos entre los presentes y convirtió la escena en uno de los momentos más comentados de aquella entrega.

Tras la repercusión, Marina explicó que la dedicatoria había sido espontánea y pidió disculpas si había incomodado a alguien. Ese fue el antecedente al que aludió ahora al hablar de una “revancha” junto a Barbano.

     

 

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