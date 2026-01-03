Cómo supervisó Donald Trump la misión que capturó a Nicolás Maduro

una-fotografia-publicada-por-el-presidente-de-los-estados-unidos-donald-trump-en-su-cuenta-de-truth-social-lo-muestra-sentado-junto-al-director-de-la-cia-john-ratcliffe-y-al-secretario-de-estado-marco-rubio-mi La Casa Blanca difundió las imágenes que muestran al mandatario norteamericano junto a sus principales asesores.

Mientras la unidad de élite avanzaba hacia la capital venezolana, el Componente Aéreo Conjunto se encargó de neutralizar y desactivar los sistemas de defensa aérea de Venezuela, utilizando armamento específicamente seleccionado para garantizar el paso seguro de los helicópteros hacia la zona objetivo.

Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado

La llegada al complejo donde se encontraba Maduro se produjo a las 2:01 de la madrugada (hora local). “El equipo avanzó con rapidez y disciplina, aislando el área para proteger a la fuerza terrestre durante la aprehensión”, indicó Caine.

Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado durante el operativo y que dos militares sufrieron heridas, aunque aclaró que no hubo víctimas fatales y que la aeronave logró regresar a su base sin mayores consecuencias.

En declaraciones posteriores, el presidente estadounidense elogió el accionar de las fuerzas armadas: “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza necesaria para traer al dictador Maduro. Se trató de un ataque en suelo similar a la eliminación de fuerzas iraníes el año pasado”, afirmó.

trump-de-pie-junto-al-director-de-la-cia-john-ratcliffe-en-una-situation-room-improvisada-en-el-complejo-mar-a-lago-en-palm-beach-florida-este-3-de-enero-de-2026-realdonaldtrumpreuters-EBJYHGGFOBGLURK67PRRZCWW Trump de pie junto al director de la CIA, John Ratcliffe en una "Situation Room" improvisada en el complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Trump relató que la misión se desarrolló en plena oscuridad, con amplios cortes de luz en Caracas, y confirmó que Maduro fue capturado junto a Cilia Flores. “Ambos deberán enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, remarcó.

El control directo de la Casa Blanca sobre la operación

Finalmente, sostuvo que la detención se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” y cerró con un mensaje político: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se realizaron en colaboración con las distintas fuerzas de Estados Unidos”.

eeuu-ataco-bases-militare-de-venezuela-antes-de-capturar-a-maduro-foto-reutersleonardo-fernandez-XUN552GOGFXI4IMYG6GOOLWSMI (1) EE.UU. atacó bases militare de Venezuela antes de capturar a Maduro. (Foto: REUTERS)

La difusión de las imágenes buscó exhibir el control directo de la Casa Blanca sobre la operación y reforzar el impacto político y estratégico de la captura de Maduro a nivel regional e internacional.