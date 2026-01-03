En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Nicolás Maduro
EEUU

Cómo supervisó Donald Trump la misión que capturó a Nicolás Maduro

La Casa Blanca difundió las imágenes que muestran al mandatario norteamericano junto a sus principales asesores, mientras monitoreaban el desarrollo de los acontecimientos.

Junto a Marco Rubio

Junto a Marco Rubio, Donald Trump observó los detalles del operativo que logró la captura de Nicolás Maduro. (Foto: /REUTERS)

La Casa Blanca difundió este sábado imágenes del presidente Donald Trump siguiendo en tiempo real la operación militar “Resolución Absoluta”, ejecutada en Caracas. La misión fue para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores.

Leé también Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela
Donald Trump y Nicolás Maduro (Foto: archivo).

Las fotografías, publicadas en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, muestran a Trump junto a sus principales asesores y mandos militares, monitoreando minuto a minuto el desarrollo de una de las operaciones más complejas de los últimos años en la región.

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que la misión fue el resultado de meses de planificación, inteligencia y ensayos operativos. “Esta operación, conocida como Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 3 de enero”, detalló.

Según precisó Caine, más de 150 aeronaves participaron del despliegue, entre ellas cazas F-35, F-22 y F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1. El objetivo central fue introducir una fuerza de interdicción en el corazón de Caracas, manteniendo el factor sorpresa.

una-fotografia-publicada-por-el-presidente-de-los-estados-unidos-donald-trump-en-su-cuenta-de-truth-social-lo-muestra-sentado-junto-al-director-de-la-cia-john-ratcliffe-y-al-secretario-de-estado-marco-rubio-mi
La Casa Blanca difundi&oacute; las im&aacute;genes que muestran al mandatario norteamericano junto a sus principales asesores.&nbsp;

La Casa Blanca difundió las imágenes que muestran al mandatario norteamericano junto a sus principales asesores.

Mientras la unidad de élite avanzaba hacia la capital venezolana, el Componente Aéreo Conjunto se encargó de neutralizar y desactivar los sistemas de defensa aérea de Venezuela, utilizando armamento específicamente seleccionado para garantizar el paso seguro de los helicópteros hacia la zona objetivo.

Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado

La llegada al complejo donde se encontraba Maduro se produjo a las 2:01 de la madrugada (hora local). “El equipo avanzó con rapidez y disciplina, aislando el área para proteger a la fuerza terrestre durante la aprehensión”, indicó Caine.

Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado durante el operativo y que dos militares sufrieron heridas, aunque aclaró que no hubo víctimas fatales y que la aeronave logró regresar a su base sin mayores consecuencias.

En declaraciones posteriores, el presidente estadounidense elogió el accionar de las fuerzas armadas: “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza necesaria para traer al dictador Maduro. Se trató de un ataque en suelo similar a la eliminación de fuerzas iraníes el año pasado”, afirmó.

trump-de-pie-junto-al-director-de-la-cia-john-ratcliffe-en-una-situation-room-improvisada-en-el-complejo-mar-a-lago-en-palm-beach-florida-este-3-de-enero-de-2026-realdonaldtrumpreuters-EBJYHGGFOBGLURK67PRRZCWW
Trump de pie junto al director de la CIA, John Ratcliffe en una "Situation Room" improvisada en el complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.&nbsp;

Trump de pie junto al director de la CIA, John Ratcliffe en una "Situation Room" improvisada en el complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Trump relató que la misión se desarrolló en plena oscuridad, con amplios cortes de luz en Caracas, y confirmó que Maduro fue capturado junto a Cilia Flores. “Ambos deberán enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, remarcó.

El control directo de la Casa Blanca sobre la operación

Finalmente, sostuvo que la detención se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas” y cerró con un mensaje político: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se realizaron en colaboración con las distintas fuerzas de Estados Unidos”.

eeuu-ataco-bases-militare-de-venezuela-antes-de-capturar-a-maduro-foto-reutersleonardo-fernandez-XUN552GOGFXI4IMYG6GOOLWSMI (1)
EE.UU. atac&oacute; bases militare de Venezuela antes de capturar a Maduro. (Foto: REUTERS)

EE.UU. atacó bases militare de Venezuela antes de capturar a Maduro. (Foto: REUTERS)

La difusión de las imágenes buscó exhibir el control directo de la Casa Blanca sobre la operación y reforzar el impacto político y estratégico de la captura de Maduro a nivel regional e internacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Nicolás Maduro
Notas relacionadas
Trump difundió la imagen de la detención de Maduro y anticipó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga la transición"
Alberto Fernández cuestionó a Trump y apuntó también contra el gobierno de Milei tras la detención de Maduro
El fuerte mensaje de Marcela Feudale sobre la drámatica detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar