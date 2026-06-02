¿Se casan? La contundente respuesta de Rocío Robles sobre su futuro con Adrián Suar

Si bien no cerró la puerta a una futura boda, aclaró que sus dichos fueron malinterpretados en algunas oportunidades y que hoy la prioridad es seguir construyendo la relación paso a paso: "Dije que sí me gustaría casarme y tomaron eso como que ya quería hacerlo. Nos estamos conociendo, a pasitos firmes. Así llega lo bueno".

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Cuántos años tiene Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar también despertó curiosidad por la diferencia de edad entre ambos. La periodista deportiva nació el 9 de diciembre de 1992 y tiene 33 años, mientras que el actor y productor nació el 25 de marzo de 1968 y actualmente tiene 58 años. La diferencia es de 25 años.

Pese a esa brecha generacional, la pareja se muestra consolidada y atraviesa un gran momento sentimental. De hecho, en recientes declaraciones, Rocío destacó la tranquilidad y la conexión que encontró junto a Suar, a quien definió como una persona atenta, divertida y empática.

Robles ganó popularidad tras su participación en distintos programas de televisión y por integrar el staff de bailarinas de ShowMatch entre 2014 y 2017. Más adelante decidió ampliar su perfil profesional, estudió periodismo deportivo y actualmente se desempeña como panelista en ESPN.

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