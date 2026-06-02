¿Se casan? La contundente respuesta de Rocío Robles sobre su futuro con Adrián Suar

Rocío Robles volvió a referirse al gran presente sentimental que atraviesa junto a Adrián Suar y habló con sinceridad sobre la posibilidad de dar un paso más en la relación.
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Rocío Robles dialogó con PrimiciasYa y aclaró cómo vive las reiteradas versiones y preguntas sobre un posible paso por el altar junto a Adrián Suar.
Rocío Robles volvió a referirse al gran presente sentimental que atraviesa junto a Adrián Suar y habló con sinceridad sobre la posibilidad de dar un paso más en la relación.
En medio de las constantes consultas sobre un eventual casamiento, la periodista dejó en claro, en diálogo con PrimiciasYa, que si bien se encuentra muy feliz y enamorada, prefiere vivir la relación sin apurarse y disfrutar cada etapa a su debido tiempo.
"Es un buen amor. Los buenos amores hacen bien al alma y te permiten estar tranquila, dormir tranquila y estar en paz. Es muy atento, divertido, compañero, buena persona y empático. Me enamoró su humor; no le tengo que explicar nada. Tener esa química y no tener que explicarle nada es algo muy especial", expresó Rocío, dejando ver la profunda conexión que construyó con Adrián y el bienestar que le genera la relación.
Además, la periodista destacó que el vínculo se sostiene sobre el respeto mutuo y la comunicación constante, dos aspectos que considera fundamentales para la armonía de la pareja: "Cada quien vive en su casa. Nos vemos mucho tiempo y estamos bien así. No tenemos motivos de pelea; somos más del diálogo, hablamos mucho. Él es ordenado y yo, obsesiva".
Si bien no cerró la puerta a una futura boda, aclaró que sus dichos fueron malinterpretados en algunas oportunidades y que hoy la prioridad es seguir construyendo la relación paso a paso: "Dije que sí me gustaría casarme y tomaron eso como que ya quería hacerlo. Nos estamos conociendo, a pasitos firmes. Así llega lo bueno".
La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar también despertó curiosidad por la diferencia de edad entre ambos. La periodista deportiva nació el 9 de diciembre de 1992 y tiene 33 años, mientras que el actor y productor nació el 25 de marzo de 1968 y actualmente tiene 58 años. La diferencia es de 25 años.
Pese a esa brecha generacional, la pareja se muestra consolidada y atraviesa un gran momento sentimental. De hecho, en recientes declaraciones, Rocío destacó la tranquilidad y la conexión que encontró junto a Suar, a quien definió como una persona atenta, divertida y empática.
Robles ganó popularidad tras su participación en distintos programas de televisión y por integrar el staff de bailarinas de ShowMatch entre 2014 y 2017. Más adelante decidió ampliar su perfil profesional, estudió periodismo deportivo y actualmente se desempeña como panelista en ESPN.
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