El efecto Kast: cómo el resultado en Chile consolida el avance de la derecha en el mapa de Sudamérica

Hace una década, la región estaba dominada por gobiernos de izquierda que coqueteaba con el régimen autoritario del chavismo venezolano. De a poco, el electorado ha cambiado y mudó su preferencia a la hora de optar por una orientación ideológica muy diferente.

por Roberto Adrián Maidana |
El triunfo de Kast en chile

El triunfo de Kast en chile, inclina el mapa regional sudamericano a la derecha. (Foto: A24.com)
Chile define a su presidente en el balotaje. Otro país que se prepara para girar a la derecha en la región. (Foto: A24.com(

La novedad es que así se confirma el giro a la derecha que Chile y, con ese país, el de la región sudamericana. En una década o menos, pasó de tener una clara mayoría de izquierda a este nuevo predominio de la derecha. El eje que otrora fueron Hugo Chávez/Nicolás Maduro, con Rafael Correa, Lula da Silva y Evo Morales. El Frente Amplio en Uruguay y Cristina Kirchner son un recuerdo. En todo caso, una minoría en la región.

El triunfo contundente del empresario Kast tiene dos importante hechos para destacar. Primero, es el gobierno democrático más a la derecha que votaron los chilenos desde la salida de la dictadura pinochetista. Del primer gobierno de Patricio Aylwin - con toda la oposición democrática unida - a una alternancia entre derecha e izquierda. Los violentos hechos de octubre de 2019 marcaron un corte. Piñera, sorprendido, quedó superado por la crisis y en las elecciones posteriores llegó al poder la izquierda más dura, con Gabriel Boric, primer presidente comunista. Pero, ahora, Chile prueba un modelo pendular a la Argentina: de posiciones duras de izquierda a otra igualmente dura pero de signo contrario.

Y esto cambia el mapa regional. La derecha, con matices domina la región con:

  • Javier Milei, en Argentina
  • Santiago Peña, en Paraguay
  • Josi Jeri, en Perú
  • Rodrigo Paz, en Bolivia
  • Daniel Noboa, en Ecuador y ahora
  • José Antonio Kast en Chile

En la izquierda quedaron:

  • Luz Inacio Lula da Silva en Brasil
  • Gustavo Petro, en Colombia
  • Yamandú Orsi, en Uruguay y el autoritario gobierno de
  • Nicolás Maduro, en Venezuela

Un 6-4 si vale la figura de un ser de tenis. La derecha llegó al poder con el discurso de la libertad, la oposición a resoluciones extremas en toda la actividad de la economía y la seguridad. Pero los 10 países, sin importar su ideología en el gobierno tienen otro desafío mayor: consolidar la siempre declamada vía del desarrollo para los pueblos de la región. Promesa incumplida de las democracias que dejaron como un triste recuerdo las dictaduras (sólo el chavismo instauró una dictadura maquillada con elecciones fraudulentas).

Chile, la nueva "estrella" para la derecha sudamericana

El presidente argentino, Javier Milei fue uno de los primeros en darle la bienvenida al "club de esta nueva mayoría de signo contrario" a lo que ocurría en tiempos del eje: Néstor Krichner- Hugo Chávez - Evo Morales y Inacio Lula da Silva.

milei x chile y Kast
