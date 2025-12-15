El efecto Kast: cómo el resultado en Chile consolida el avance de la derecha en el mapa de Sudamérica

Javier Milei, en Argentina

Santiago Peña, en Paraguay

Josi Jeri, en Perú

Rodrigo Paz, en Bolivia

Daniel Noboa, en Ecuador y ahora

José Antonio Kast en Chile

En la izquierda quedaron:

Luz Inacio Lula da Silva en Brasil

Gustavo Petro, en Colombia

Yamandú Orsi, en Uruguay y el autoritario gobierno de

Nicolás Maduro, en Venezuela

Un 6-4 si vale la figura de un ser de tenis. La derecha llegó al poder con el discurso de la libertad, la oposición a resoluciones extremas en toda la actividad de la economía y la seguridad. Pero los 10 países, sin importar su ideología en el gobierno tienen otro desafío mayor: consolidar la siempre declamada vía del desarrollo para los pueblos de la región. Promesa incumplida de las democracias que dejaron como un triste recuerdo las dictaduras (sólo el chavismo instauró una dictadura maquillada con elecciones fraudulentas).

Chile, la nueva "estrella" para la derecha sudamericana

El presidente argentino, Javier Milei fue uno de los primeros en darle la bienvenida al "club de esta nueva mayoría de signo contrario" a lo que ocurría en tiempos del eje: Néstor Krichner- Hugo Chávez - Evo Morales y Inacio Lula da Silva.