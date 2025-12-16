En vivo Radio La Red
Milei recibe a Kast en Casa Rosada y relanzan la relación bilateral Argentina-Chile

La agenda del presidente electo de Chile, José Antonio Kast en Argentina. Encuentro con Milei en Casa Rosada, empresarios y diplomáticos. Expectativas por anuncios.

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile, José Kast en la Casa Rosada. Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei recibe a su par electo de Chile, José Antonio Kast, este martes en un encuentro formal entre ambos presidentes en el que se esperan anuncios de relanzamiento de la relación bilateral entre Argentina y Chile, después de dos años de relaciones políticas casi congeladas.

Leé también Milei recibe al presidente electo de Chile como nuevo aliado de derecha en la región
Milei recibe a José Kast este martes en Casa Rosada. Foto: Archivo.

Según la agenda oficial dada a conocer por la oficina de prensa del presidente electo de Chile, Kast tenía previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este martes a las 9,15 hs en un vuelo directo desde Santiago de Chile.

Posteriormente, el presidente electo de Chile, tiene previsto compartir entre las 13,30 y las 16, un almuerzo con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental, de esta capital.

Por la tarde, Kast mantendrá (17,30 hs) una reunión con el Embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y por la noche, alrededor de las 21 hs, tiene previsto partir en vuelo de regreso a Santiago de Chile.

Cumbre Milei-Kast: expectativas por el relanzamiento de la relación bilateral

La cumbre entre Milei y Kast en la Casa Rosada se da solo dos días después de ganar las elecciones presidenciales de Chile, que marcaron un drástico cambio de rumbo del gobierno socialista a otro de ultraderecha.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el encuentro entre ambos presidentes servirá para mostrar lo que Milei festejó como una tendencia de cambio del electorado hacia gobiernos de derecha en la región.

Kast llega a Buenos Aires como su primer destino en el exterior tras ser electo presidente de Chile con casi el 60% de los votos en el balotaje del domingo 14 de diciembre, al imponerse a la candidata socialista.

El presidente electo de Chile anticipó en un mensaje en X al partir rumbo a Buenos Aires, que junto a Milei preparan anuncios de “coordinación en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseantoniokast/status/2000871388672913802?s=20&partner=&hide_thread=false

