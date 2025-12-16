Milei recibe a Kast en Casa Rosada y relanzan la relación bilateral Argentina-Chile

Por la tarde, Kast mantendrá (17,30 hs) una reunión con el Embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y por la noche, alrededor de las 21 hs, tiene previsto partir en vuelo de regreso a Santiago de Chile.

Cumbre Milei-Kast: expectativas por el relanzamiento de la relación bilateral

La cumbre entre Milei y Kast en la Casa Rosada se da solo dos días después de ganar las elecciones presidenciales de Chile, que marcaron un drástico cambio de rumbo del gobierno socialista a otro de ultraderecha.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el encuentro entre ambos presidentes servirá para mostrar lo que Milei festejó como una tendencia de cambio del electorado hacia gobiernos de derecha en la región.

Kast llega a Buenos Aires como su primer destino en el exterior tras ser electo presidente de Chile con casi el 60% de los votos en el balotaje del domingo 14 de diciembre, al imponerse a la candidata socialista.

El presidente electo de Chile anticipó en un mensaje en X al partir rumbo a Buenos Aires, que junto a Milei preparan anuncios de “coordinación en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.