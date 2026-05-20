Jubilados: ANSES establece el nuevo haber mínimo y confirma el bono de junio

Se informa que la actualización automática que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza de forma proporcional a todas las categorías del sistema. Los nuevos valores determinados por el organismo previsional para el sexto mes del año, sin contar los adicionales por aguinaldo, presentan el siguiente esquema:

Jubilación mínima: $403.396,63 (alcanza los $473.396,63 al sumarse el refuerzo de emergencia).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30.

Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

Se confirma que las categorías superiores del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán únicamente la actualización ordinaria del 2,6%, alcanzando un techo nominal bruto de $2.714.477,30. Para este segmento previsional no se prevé la asignación de bonos extraordinarios, ya que los recursos extraordinarios se focalizan por decreto en las jubilaciones que integran la base de la pirámide de cobros.

¿Qué asistencia tributaria se habilita para beneficiarios bonaerenses?

Se establece que, en paralelo a las medidas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) mantendrá vigente un programa de regularización para deudas del Impuesto Inmobiliario. El beneficio alcanza tanto a jubilados de la ANSES como de la caja provincial que registren obligaciones tributarias impagas y residan en el distrito bonaerense.

Se confirma que el régimen fiscal prevé la exención total y la condonación de deudas acumuladas de hasta cinco años en inmuebles edificados destinados a casa habitación. Para simplificar el acceso a este plan, ARBA realiza cruces de información automáticos con los organismos previsionales nacionales, permitiendo verificar de manera ágil que los solicitantes cumplan con los parámetros patrimoniales de vulnerabilidad social exigidos.

¿Cuáles son las condiciones de ARBA para condonar las deudas?

Se informa que las pautas establecidas por el ente recaudador de la Provincia de Buenos Aires exigen cumplir de forma simultánea con los siguientes requisitos socioeconómicos:

Contar con ingresos familiares totales que no superen el equivalente a dos haberes mínimos mensuales (computando cónyuge o conviviente).

Ser propietario de un único inmueble destinado de forma exclusiva a la vivienda familiar permanente del beneficiario.

Registrar una valuación fiscal correspondiente al período anterior que resulte inferior a los 6 millones de pesos.

No figurar en las bases de datos fiscales como contribuyente activo del impuesto a los Ingresos Brutos.

Se establece que la gestión se inicia mediante el uso de la Clave de Identificación Tributaria (CIT) en la web de ARBA y requiere una validación física posterior con turno en la oficina correspondiente. Debido al manejo de datos específicos como el número de CUIL y la partida inmobiliaria, las autoridades recomiendan que los adultos mayores realicen el trámite con asistencia familiar para evitar errores en la carga digital.

¿Cómo consultar los recibos de haberes actualizados?

Se informa que los titulares pueden verificar los conceptos de liquidación ingresando a Mi ANSES, donde se detallará el impacto de la movilidad sobre el haber bruto antes de las fechas de cobro.