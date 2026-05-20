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AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Se oficializó el incremento mensual que modificará las prestaciones de la seguridad social en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática basada en el índice inflacionario de abril, reconfigurando el cobro por menor de la AUH.

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AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará las nuevas escalas destinadas al universo de la protección social a partir del próximo ciclo operativo. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC, se informa que la AUH de ANSES experimentará un reajuste nominal directo. Esta medida regulatoria busca preservar el valor de compra de las prestaciones destinadas a las familias sin ingresos formales.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará los montos de forma automática en las cuentas de seguridad social registradas. Se confirma que la actualización del 2,6% alcanza en paralelo a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), expandiendo la cobertura del Estado nacional frente a la canasta alimentaria. El cronograma de transferencias respetará el esquema escalonado habitual por terminación de documento de identidad.

Durante el presente período, la Administración Nacional de la Seguridad Social coordinará la unificación de los haberes base con los programas de asistencia alimentaria complementaria. Al monto indexado de la AUH de ANSES se le sumarán de oficio los saldos correspondientes a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche según la edad de los menores. Se establece que esta centralización de pagos facilita la administración del presupuesto familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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AUMENTO para las asignaciones de ANSES: c&oacute;mo queda la AUH en junio

AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta cifra indexada por movilidad, el organismo previsional transfiere mensualmente de forma directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Los fondos retenidos mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social se acumulan en el sistema y se liberan una vez al año, tras la certificación formal de los controles sanitarios obligatorios y el cumplimiento escolar.

¿Qué complementos extraordinarios se acreditan de forma conjunta?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma fecha bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, beneficio que se asigna automáticamente según el padrón de menores registrados. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, la Administración Nacional de la Seguridad Social adiciona el Complemento Leche, destinado a sostener la nutrición durante la primera infancia.

Se informa que la unificación de estos conceptos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite consolidar un ingreso de bolsillo que se retira directamente mediante la red de cajeros automáticos. Al operarse a través de medios electrónicos de pago, las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES disponen de la asistencia estatal sin intermediaciones ni gestiones presenciales complejas en las oficinas de atención.

¿Cómo chequear los días de depósito por terminación de DNI?

Se establece que los beneficiarios pueden verificar el calendario exacto ingresando con su número de documento al portal web oficial de la entidad previsional.

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