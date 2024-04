Conmoción: sicarios ejecutaron en un bar a una Miss Ecuador, amante de un capo narco

A la joven, que participó de un certamen de belleza para seleccionar a Miss Ecuador, se la vinculó con uno de los narcos más conocidos del país, Leandro "el Patrón" Norero. Por el momento, no hay detenidos.

Asesinato por encargo por la causa "Metástasis"

La causa "metástasis" fue una operación especial de la policía y la justicia de Ecuador contra el narcotráfico en el año 2023. Más de 29 personas pertenecientes al tráfico de estupefacientes fueron detenidas. Leandro Norero, considerado el líder de la banda, había sido asesinado un año antes en la cárcel en la que ya estaba detenido. Se cree que fue para evitar que comprometiera a estructuras del poder si llegaba a declarar en un juicio.

Sin embargo, el nombre de Landy Párraga, pareja por fuera del matrimonio de Norera en ese momento, jamás llegó a los medios ni tomó estado público. Hasta que la asesinaron.

asesinato en ecuador a novia de narco .jpg El momento del asesinato. Un sicario entra al bar y dispara contra Landy Párraga (Foto: captura de TV).

"Donde sale algo de ella y se entera mi mujer, me jodo. Por favor. ¿Cómo llegan a ella? Mi estimado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Si no, se me viene el mundo abajo", le contó una vez el jefe narco a uno de sus confidentes en la organización.

El nombre de la operación define el grado de penetración del narcotráfico en los poderes de ese país. La fiscal Diana Salazar Méndez lo explicó así: “El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”.

diana Salazar Méndez.jpg Diana Salazar Meléndez, la fiscal de Ecuador contra los jefes narco (Foto: gentileza TIME).

Salazar Méndez es una de las personas más importantes y valoradas en Ecuador. A tal punto que, recientemente, la revista Time la incluyó en la misma lista en la que apareció el presidente Javier Milei, como entre las 100 personas más influyentes. Sobre ella, la revista dijo: "Mientras procesa redes integradas de poderosos actores políticos, judiciales, policiales y económicos aliados con los narcotraficantes, ella y su familia han sido objeto de una serie de amenazas que se han vuelto creíbles gracias a pandillas, que tienen un historial de atacar con armas".

Con la joven Landy Párraga demostraron a pleno su capacidad e impunidad para actuar.

La relación entre el jefe narco y la candidata a "Mis Ecuador"

Norero fue detenido en 2022, en un operativo en su casa. En realidad, en una mansión de 2 millones de dólares en la que la policía halló en una caja fuerte nada menos que 24 millones de la divisa norteamericana en efectivo. Llevado a una prisión de seguridad, no se pudo evitar -o se facilitó- que fuera asesinado en ese mismo año.

La candidata a "Miss Ecuador" tenía una relación por fuera de la vida matrimonial de "el Patrón". Incluso, el nombre de Landy Párraga apareció en unos chats que la policía interceptó tiempo más tarde en la operación metástasis. Pero no se hallaron pruebas para involucrarla en esa causa.

Con la muerte de Norera, Landy Párraga retomó su vida. Hasta que los sicarios la ejecutaron en un bar. Hay dos teorías sobre el porqué de su asesinato: una señala que se sospecha que pudo haber colaborado con la Justicia para localizar a la banda narco y, por eso, la eliminaron. La otra, dice que ella cobró el dinero de la devolución de un soborno que no dio resultado para intentar liberar a una hermana de Norero.

Landy Párraga se habría quedado con parte de esa devolución y no lo reintegró a los narcos. Por eso, la mataron en el bar.