Contrarreloj en Medio Oriente: a horas del ultimátum de Trump para un acuerdo, ¿cuál es la respuesta de Irán?

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Hace instantes, este lunes, el canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró que si Estados Unidos ataca las fuentes de energía de su país, responderán en consecuencia. A horas de vencer el ultimátum de Trump, la escalada en la guerra no decrece.

Amenazas contra el ultimátum

Irán advirtió este lunes que responderá de manera “demoledora” si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de atacar centrales eléctricas, puentes e infraestructura clave del país en caso de que Teherán no levante el bloqueo de hecho sobre el estrecho de Ormuz antes del nuevo plazo fijado por Washington para este martes.

La tensión entre ambos países entró en una fase todavía más peligrosa, con amenazas cruzadas, nuevos bombardeos y una creciente preocupación por el impacto regional y económico del conflicto. En ese marco, un ataque israelí realizado durante la madrugada en Teherán mató a Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, en otro golpe de alto nivel contra la estructura militar iraní.

Trump viene amenazando desde hace días con bombardear infraestructura crítica de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula una parte sustancial del petróleo y gas del mundo. Irán, por ahora, se niega a retroceder y mantiene una presión creciente sobre el tráfico marítimo y sobre objetivos militares y energéticos de la región.

ultimátum a Irán Quedan poco más de 24 horas para que venza el ultimátum de Trump a Irán. (foto: A24.com)

“Si se repiten ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más contundentes y extensas”, advirtió Ebrahim Zolfaghari, vocero militar iraní.

Una ofensiva sobre plantas eléctricas y puentes podría afectar a millones de civiles iraníes, además de abrir un nuevo debate sobre eventuales crímenes de guerra bajo el derecho internacional. También aumentaría el temor por el impacto sobre la economía global, ya golpeada por la suba del petróleo desde que comenzó la guerra, a fines de febrero.

En paralelo, Trump analiza opciones cada vez más extremas. Según el reporte, incluso se evalúa una posible invasión terrestre de islas del Golfo Pérsico. Aunque siempre existes la desproporción de fuerzas norteamericanas (10.000 a 50.000) contra la resistencia de un país de 93 millones de habitantes. Mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía intentan sin demasiado éxito destrabar un acuerdo que frene la escalada.

El presidente estadounidense, envalentonado tras el rescate de un piloto norteamericano derribado en Irán el fin de semana, aseguró en una entrevista con Fox News que aún cree posible alcanzar un acuerdo, aunque también dijo que estaba considerando “hacer volar todo por los aires” y tomar control del petróleo iraní si Teherán no coopera. Mientras el ultimátum sigue corriendo.

En una publicación cargada de insultos en redes sociales, Trump les exigió a los líderes iraníes que “abran el maldito estrecho” o comenzarán los ataques a la infraestructura. Luego escribió: “Martes, 8.00 p.m., hora del Este” (las 7 de la tarde, hora argentina), en aparente referencia a la hora límite para una nueva ofensiva.

Mientras tanto, la guerra sigue sumando muertos. En Israel, un misil iraní impactó en un edificio residencial en Haifa y dejó al menos cuatro muertos. En Irán, organizaciones de derechos humanos afirman que ya murieron más de 1.600 civiles, entre ellos 244 chicos.

En los mercados, el Brent rondaba este lunes los US$109 por barril, en medio de la incertidumbre por una posible escalada mayor. Y en la Casa Blanca, Donald Trump acaba de volver a ratificar su ultimátum. Pero lo hizo luego de una situación muy curiosa.

trump de pascuas Donald Trump posó con un conejito de pascuas y luego habló con los periodistas del ultimátum a Irán. ( foto: Reuters)

Un extraño Trump en la Casa Blanca para hablar de la guerra

El presidente apareció con un enorme muñeco - una persona estaba dentro - de un "conejo de pascuas" (easter bunny). Es una de las tantas tradiciones para los presidentes de ese país (como la del pavo en el día de acción de Gracias o recibir a los campeones de los deportes en EE. UU. como hizo con Messi la semana pasada).

Pero luego de ese momento totalmente informal, bajó la escalinata y volvió a hablar con los periodistas. Les dijo que las acciones de EE.UU. desde que regresó a la presidencia han asegurado a Israel su derecho a existir pese a los designios de los líderes de Irán. "Irán jamás tendrá armas nucleares", repitió y sostuvo que el plazo para la reapertura del estrecho de Ormuz, se acaba en poco más de 24 horas.