COP26 llegó a su fin: qué es lo mejor y lo peor que dejó la cumbre contra el cambio climático

Lo que trascendió es una frase tan ambigua como frustrante que traería la declaración final: “La eliminación progresiva de la energía del carbón y de los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles”.

Es apenas una oración, pero conviene analizarla en sus dos conceptos.

boris johnson.jpg "El tiempo se agotó", declaró Boris Johnson en esta cumbre del clima en Glasgow (Foto: COP26)

Marcha atrás con la eliminación del uso del carbón

Los líderes mundiales llegaron con el fuerte compromiso de recuperar el terreno perdido desde el protocolo de París en 2015. Poco y nada se hizo para disminuir las emisiones de gases contaminantes entre 2030 y 2050. Peor aún, Estados Unidos y China continuaron aumentando la polución.

Dispuestos a a resarcir en parte el tiempo perdido, la COP26 buscaba un acuerdo para tener vigente ya en 2030. Pero, luego de una semana de deliberaciones de los equipos técnicos, todo tiene sabor a frustración.

"La eliminación progresiva de la energía del carbón" es una declaración de deseos. Si no tiene una fecha concreta, quedará en manos de cada país. Los países en desarrollo no hacen nada para acelerar el cambio a energías limpias y renovables. Y los países menos desarrollados o pobres no pueden prescindir de la "energía barata" del Carbón y el petróleo, pero altamente contaminante.

El acuerdo de China y Estados Unidos

Es un entendimiento bilateral en medio de la cumbre global. Los dos principales contaminadores del planeta decidieron trabajar juntos en el camino hacia nuevas fuentes de energía renovable. Pero de nuevo, Ni Kerry ni Xie Zhenhua, los representantes de ambos países, pudieron precisar una fecha concreta para mostrar al mundo.

Los subsidios al carbón

Es tal vez la parte más preocupante de esa simple frase conocida a modo de adelanto del documento final.

“La eliminación progresiva ...de los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles”. Escrito en el más puro lenguaje diplomático que según como se interprete es medianamente alentador o sólo una declaración para cumplir.

¿Qué quiere decir "ineficientes subsidios"? Si se toma como una definición es positivo. Los subsidios al "petróleo" son ineficientes y entonces, se los eliminará progresivamente.

Pero si alude a una evaluación de cada subsidio, los que sean considerados "eficientes" seguirán aplicándose en la generación de energía contaminante.

antonio guterres.jpg "La humanidad usa al planeta como si fuera un inodoro", dijo Antonio Guterres, Sec. Gral. de la ONU (Foto: COP26)

2030...2050: ¿Cuál es el plazo para mostrar resultados?

El protocolo de París puso la meta del 2050 para evitar que la temperatura promedio del planeta sobrepase 1,5° Celsius para no sufrir consecuencias dramáticas.

Como en 6 años fue muy poco lo que se hizo, en la COP26 se planteó adelantar los plazos. Comenzar a tener resultados y cambios para 2030. Entre ellos, dejar de utilizar el combustible generado en base al carbón e ir eliminando los combustibles fósiles.

Pero el boceto del documento final sólo habla de "compromiso". No hay fechas concretas, específicas para cada tema. Esto se puede considerar como un gran fracaso de la COP26 de Glasgow.

como se atreven.jpg Greta Thunberg, enojada porque la COP26 fue la cumbre del "bla, bla, bla" (Foto: Archivo)

¿La cumbre del bla, bla, bla?

En las manifestaciones a favor de la energía limpia y contra la contaminación, la activista sueca Greta Thunberg ratificó que el pesimismo con el que vino, es el mismo con el que se va. Ella fue la que exigió que esta vez no fuera solo "bla, bla, bla"; hace falta actuar ya con medidas concretas y eficaces.

Pero China y la India, el primero y el cuarto en el orden de países contaminantes pidieron expresamente que se retire del documento final la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Debe quedar como objetivo, no como una obligación. O sea, nada.

más contaminantes.jpg

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres dijo que la humanidad ha usado al planeta como si fuera "su inodoro". El anfitrión, Boris Johnson, en la apertura declaró que "el tiempo se agotó".

Sin embargo, parece que no importan los efectos irreversibles que traerá el aumento global de la temperatura. Las urgencias económicas actuales son más importantes para los líderes mundiales que las consecuencias para las futuras generaciones.

fuentes del gas metano.jpg

Tampoco hubo avances significativos sobre la reducción del gas metano. Gran contaminador que aporta la agroindustria, los animales proveedores de alimentos y combustibles fósiles también. Acuerdos de principios, sin plazos concretos.

En un esfuerzo final, Alok Sharma, el británico encargado de la COP26 pide que el escrito final logre incluir "el compromiso para presentar en 2022 planes de recorte de emisiones y que se acelere el fin del carbón y los subsidios a las energías fósiles".

De lo contrario, el número 26 de la COP marcará la cantidad de veces que las cumbres del clima decepcionaron. Y el cambio climático se alimenta de estos fracasos.