Corina Machado desde la clandestinidad: "Le he pedido a Edmundo González Urrutia que no venga a Venezuela"

Machado destacó las protestas del jueves contra el gobierno de Maduro: "Cada venezolano que salió a la calle representa lo mejor de lo que somos. Yo lo vi. Juntos es ese rio crecido tricolor es lo más hermoso que vi en mi vida y me llena de orgullo, porque a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal derrotamos el miedo. Ustedes son valientes, ayer se ratificó mi profunda confianza de que la libertad está cerca"

"Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo", afirmó.

Sobre la asunción de Nicolás Maduro como Presidente

"Hoy 10 de enero Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a venezolanos y frente al mundo decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la constitución nacional, pisotean nuestra constitución. Maduro viola la constitución además blanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua, esto lo dice todo", marcó la líder opositora.

Y dijo: "Maduro hoy no se puso la banda en el pecho sino en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más".

"Ayer Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país, hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tengan duda, esto se acabó", aseveró.

Embed

El secuestro a Corina Machado en medio de las manifestaciones

Machado se refirió a la denuncia de secuestro del jueves 9 de enero, en medio de las marchas contra el Gobierno: "Al salir de la enorme concentración, muchos ciudadanos me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar".

"Dos otras motos me acompañaban. Nos trataron de interceptar varias motos con efectivos de la policía y escuché varios disparos. Un funcionario me preguntó mi nombre, por detras fui bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, así son ellos, atacan a una mujer por la espalda", relató sobre su secuestro.

También recordó que en un momento "se pararon repentinamente" y le dijeron que tenían la orden de dejarla ir. "Me pidieron que grabara un video como fe de vida", dijo sobre el video que se difundió luego donde aseguraba estar sana y salva. Asimismo, indicó que le tomó varias horas saber dónde estaba y "resguardarme nuevamente".

"Tengo dolores y contusiones pero estoy bien. Lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones dentro del régimen. Su actuación errática es una demostración de cómo está dividio por dentro el régimen", señaló.

Además, lamentó que este jueves "el régimen desplegó una gran represión deteniendo a más de 20 venezolanos. Ellos son nuestros héroes y los vamos a liberar. Aquó nadie se queda atrás".

Dónde está Edmundo González Urrutia, líder de la oposición en Venezuela

Machado aseguró que con Urrutia "hemos estado en comunicación permanente" y "vendrá a Venezuela a plantarse como presidente constitucional en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas".

"Hemos evaluado que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia", afirmó.

Asimismo, señaló que "Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre, nuestro país está más unido que nunca en su dirección política. Ayer demostramos que no tenemos miedo y sé que cada vez seremos muchos más en las calles".

"Les pido que ejerzan con fuerza su derecho a protestar, es hora de hacer lo que sea necesario para restituir la Constitución", completó Machado.