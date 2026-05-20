Crisis total en Bolivia: protestas, cortes y un duro cruce entre Evo Morales y Estados Unidos

A ese mensaje, le respondió desde su cuenta de "X" el propio Evo Morales.

morales contra ee.uu. Evo Morales le respondió a los Estados Unidos. La Casa Blanca lo acusa de golpista. (Foto: "X" de Morales)

"Los golpistas son los yankis y sus vasallos criollos. EE.UU. tiene en su haber más de 350 invasiones y golpes de Estado en el mundo. Los revolucionarios no necesitan vivir del narcotráfico ni del terrorismo ni de la corrupción como los capitalistas, cuyos sistemas financieros están llenos de dinero sucio. Los bolivianos defendemos nuestra patria...", dijo el líder de un sector del MAS.

Evo Morales está atrincherado en la región del Chapare boliviano. Hasta allí, las fuerzas de la justicia boliviana no llegan o no quieren entrar. Sobre el expresidente pesan varias causas judiciales en su contra, entre ellas, el presunto abuso de una menor de edad.

Mientras tanto, desde ese lugar, alienta las protestas que llevan ya casi una semana en Bolivia. Los manifestantes ya están en la Paz, la capital del país.

La protesta social, fogoneada por Evo Morales

La respuesta de Evo Morales llegó como consecuencia del mensaje de la Casa Blanca. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó públicamente su apoyo al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Señaló que sectores afines a Evo Morales quieren desestabilizar al Gobierno mediante protestas, disturbios y bloqueos, presuntamente con respaldo popular, pero detrás, se encuentra el crimen organizado y el narcotráfico.

Landau reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Paz para transmitirle el respaldo de Washington al “gobierno constitucional y legítimo” de Bolivia. Evo Morales, en su largo mensaje, incluyó una lista de intervenciones - directas, armadas o indirecta - de Estados Unidos para desestabilizar a países en todo el mundo. La lista del "rebelde" para la justicia boliviana termina con los episodios que se dan en Irán desde febrero de este año.

entrega de comida en Bolivia Los bloqueos de las rutas a La Paz provocan importantes desabastecimientos en alimentos y combustibles. (Foto: Reuters)

Bloqueos y desabastecimientos en medio país

El país atraviesa casi tres semanas de tensión social, con movilizaciones que comenzaron reclamando soluciones a la crisis económica, pero que luego derivaron en pedidos de renuncia contra el mandatario. La ciudad de La Paz continúa siendo el principal foco del conflicto, con enfrentamientos callejeros, daños a edificios públicos y problemas de abastecimiento.

Según datos oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente existen 45 puntos de bloqueo en el país, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro.

Pero en Santa Cruz de la Sierra, el apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira sigue fuerte. Hay que recordar que sólo hace 6 meses que asumió el cargo. Aunque el apoyo que pretende el mandatario también tiene otra pata internacional. El canciller, Fernando Aramayo, presentó un pedido este miércoles al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la compleja situación que vive el país. En ese contexto, denunció un escenario de desestabilización contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pidió respaldo hemisférico para preservar el orden democrático y solicitó el seguimiento político del organismo regional.