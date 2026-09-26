Cuál fue la reacción de la familia de Federico Aramburu tras la condena a los asesinos del ex Puma

María junto a Shaun Hegarty, ex jugador, amigo y socio de Aramburu, quien estuvo presente en la pelea en el bar que termiinó en el asesinato del argentino (Foto: REUTERS)

“La reacción es la del apaciguamiento de las familias Hegarty y Aramburu”, sostuvo el letrado en declaraciones recogidas por L'Équipe. Además, consideró que “el castigo está a la altura de la gravedad de los hechos” y destacó la intensidad de las audiencias y, para Le Bras, el fallo dejó “decisiones equilibradas” que permitirán a los familiares “cerrar este largo capítulo judicial”.

El tribunal finalmente descartó la premeditación para los dos acusados, una figura que había sido contemplada durante la investigación y sostenida por la Fiscalía. Pese a ello, la representación de la familia Aramburu respaldó el alcance de las condenas. “Sin duda, esa calificación podría haberse mantenido, pero la decisión está a la altura de los hechos”, sostuvo Le Bras.

La reacción de la madre del ex Puma Federico Martín Aramburu

Cecilia Aramburu, madre del exjugador de la Selección argentina de rugby, también se pronunció después de conocerse las condenas y expresó su tranquilidad porque Le Priol y Bouvier permanecerán privados de su libertad. “No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma, pero me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño”, declaró, según reprodujo L'Équipe.

La madre de Aramburu también destacó que el juicio permitió despejar dudas sobre la conducta de su hijo durante la secuencia que terminó con su muerte. “Nos vamos con la certeza de que está claro que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente”, expresó, de acuerdo con Le Parisien.

Federico Aramburu. (Foto: archivo)

Durante el proceso, Cecilia Aramburu estuvo acompañada por familiares y allegados. Frente al Palacio de Justicia, varios de ellos llevaron pañuelos rojos con referencias a la bandera argentina y al número 13, dorsal que Aramburu utilizó con Los Pumas. Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de la madre del ex rugbier, sostuvo que su clienta recibió la resolución con alivio y remarcó que, tras el juicio, “la figura de su hijo aparece con plena claridad”.

Por qué condenaron a Le Priol y Bouvier por el crimen de Aramburu

Uno de los puntos centrales del fallo fue el rechazo del argumento de legítima defensa planteado por Le Priol para justificar los seis disparos realizados durante la madrugada del crimen. El tribunal tampoco aceptó que el exintegrante de los comandos de la Marina francesa tuviera sus facultades alteradas en el momento del ataque y, además de las penas de prisión, ambos condenados recibieron una orden de tratamiento médico.

La Corte determinó que Le Priol y Bouvier actuaron con intención homicida. De acuerdo con Le Parisien, los jueces tuvieron en cuenta que ambos vaciaron los cargadores de sus armas y que su experiencia en el manejo de armamento debía haberles permitido advertir que Aramburu se encontraba indefenso durante los disparos.

Cecilia Aramburu y los abogados de la querella valoraron la sentencia. (Foto: archivo)

Los magistrados concluyeron que existió una acción conjunta para matar, aunque entendieron que no había pruebas suficientes para demostrar que los acusados hubieran acordado previamente cometer el crimen después de la pelea que mantuvieron con Aramburu y Hegarty.

Entre los elementos que llevaron a descartar la premeditación, el tribunal señaló la ausencia de imágenes de videovigilancia que probaran una concertación previa. También tuvo en cuenta que Le Priol no exhibió su arma durante un segundo enfrentamiento y que Bouvier no disparó inmediatamente después de bajar de la camioneta Jeep en la que se trasladaba el grupo.