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El Reino Unido aseguró que está preparado para defender militarmente a las Malvinas ante un eventual ataque

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, opinó que la Argentina no cuenta con fuerza suficiente para tomar las islas. Las declaraciones del funcionario se dieron después de que el Gobierno reforzara su reclamo.

El secretario de Estado de Defensa de Reino Unido

El secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting. (Foto: @wesstreeting)

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante un eventual ataque y afirmó que la Argentina no dispone actualmente de la capacidad militar necesaria para tomar el archipiélago. El funcionario británico destacó la capacidad bélitca de su nación.

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Las declaraciones se produjeron en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la disputa de soberanía sobre las Malvinas, luego de que el Gobierno argentino reforzara sus reclamos y avanzara con medidas relacionadas con la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas.

En una entrevista con el diario británico The Sun, Streeting fue consultado específicamente sobre si el Reino Unido estaría en condiciones de enviar tropas para defender las Malvinas frente a un eventual ataque argentino. El funcionario respondió afirmativamente y destacó la capacidad militar británica. “Los argentinos no tienen la capacidad militar de tomar las islas. El Reino Unido sí tiene la capacidad de defenderlas”, sostuvo el secretario de Defensa.

Las declaraciones de Streeting se conocieron después de que el Gobierno británico reafirmara públicamente su posición sobre el archipiélago. A comienzos de septiembre, el propio secretario de Defensa calificó el compromiso británico con las islas como “absoluto e inquebrantable”, luego de nuevos planteos del Gobierno argentino.

Las declaraciones del funcionario se dieron después de que el Gobierno reforzara su reclamo. (Foto: archivo)

Las declaraciones del funcionario se dieron después de que el Gobierno reforzara su reclamo. (Foto: archivo)

La cuestión Malvinas volvió a ganar protagonismo en las últimas semanas por las medidas impulsadas por la Argentina contra actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.

La Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras que el Reino Unido mantiene el control efectivo del archipiélago. En ese contexto, las declaraciones de Streeting representan una referencia directa a la capacidad de las Fuerzas Armadas británicas para intervenir ante un hipotético escenario militar.

Streeting advirtió sobre el riesgo de una guerra con Rusia

Durante la entrevista, el secretario de Defensa británico también se refirió al escenario internacional y aseguró que el Reino Unido atraviesa un período de creciente riesgo para su seguridad. “Sin ninguna duda, la mayor amenaza que enfrenta el Reino Unido es Rusia y el presidente Putin”, afirmó Streeting.

El funcionario sostuvo que Londres necesita reforzar sus Fuerzas Armadas y aumentar la inversión en Defensa para mantener su capacidad de disuasión durante los próximos años. Streeting aseguró que actualmente cuenta con los recursos necesarios para garantizar la seguridad británica, aunque advirtió que el escenario podría ser diferente dentro de cinco años si el país no incrementa sus capacidades militares.

La Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (Foto: archivo)

La Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (Foto: archivo)

“Mientras hoy puedo decir con confianza que tengo lo que necesito —y tenemos lo que necesitamos— para mantener este país seguro, si nos quedáramos quietos no podría decir lo mismo con confianza dentro de cinco años”, sostuvo.

Reino Unido busca aumentar su capacidad militar

Streeting defendió además el incremento del gasto militar y planteó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas puede funcionar como un mecanismo para evitar futuros conflictos. “Una mayor fortaleza genera disuasión, y la disuasión hace mucho menos probable que terminemos en un lugar al que no queremos llegar, que es una guerra con Rusia o con cualquier otra persona”, señaló.

El Gobierno británico viene impulsando distintas medidas para fortalecer sus capacidades militares. En septiembre anunció nuevas inversiones y programas vinculados con defensa, tecnología militar y seguridad, mientras Streeting sostuvo públicamente que el país necesita mejorar su preparación frente a potenciales amenazas.

Nuestros enemigos están esperando que mostremos signos de debilidad”, afirmó el funcionario. Streeting asumió como secretario de Defensa el 20 de julio de 2026, luego de haberse desempeñado como secretario de Salud y Asistencia Social y su llegada al Ministerio de Defensa se produjo en un contexto de discusión interna sobre el nivel de gasto militar y las prioridades estratégicas del Reino Unido.

En pocas palabras

  • Reino Unido preparado: El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que su país defenderá militarmente las Islas Malvinas ante un eventual ataque.
  • Capacidad argentina limitada: Streeting aseguró que Argentina no posee la capacidad militar necesaria para tomar el archipiélago.
  • Riesgo global: El funcionario británico también advirtió que Rusia representa la mayor amenaza para la seguridad del Reino Unido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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