Lula prohibió las apuestas online a nueve días de las elecciones en Brasil

Las demás modalidades de lotería autorizadas por ley quedan fuera de la nueva normativa.

Cuándo dejarán de funcionar las bets

La normativa establece un cronograma para la salida de las plataformas y la devolución de los fondos:

25 de septiembre: comenzó a regir la nueva normativa y quedaron impedidos los nuevos depósitos.

Hasta el 5 de octubre a las 23.59: los usuarios podrán retirar voluntariamente los fondos disponibles en sus cuentas.

Desde el 6 de octubre: los sitios y aplicaciones deberán quedar fuera de funcionamiento.

7 y 8 de octubre: las empresas deberán informar a las entidades financieras los saldos que permanezcan en las cuentas de los usuarios, identificados mediante CPF.

Entre el 9 y el 14 de octubre: los bancos deberán devolver esos fondos a los apostadores.

Desde el 14 de octubre: si existe algún inconveniente que impida la devolución, la Caixa Econômica Federal podrá intervenir para realizar los pagos.

La MP también establece qué ocurrirá con las apuestas que permanezcan abiertas al momento del cierre y cuyo resultado todavía no haya sido determinado.

Qué pasará con las empresas autorizadas

La nueva medida dispone la extinción de las autorizaciones para operar que habían sido otorgadas bajo el régimen vigente.

Hasta septiembre de 2026, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda había autorizado a 85 empresas para explotar esta modalidad a nivel nacional. La propia cartera publicó los procesos de autorización y mantiene el listado oficial de los operadores habilitados.

Cada autorización tuvo un valor de R$ 30 millones, por lo que las empresas habían abonado en total R$ 2.550 millones durante el proceso de concesión. La información también fue consignada por el Gobierno al anunciar la nueva medida.

La MP establece que la extinción de esos permisos responde a un motivo de interés público y que las compañías no tendrán derecho a una indemnización por las inversiones realizadas, las ganancias que esperaban obtener o la expectativa de continuidad de la actividad. Tampoco contempla la devolución del dinero abonado por las autorizaciones.

Por qué Lula prohibió las apuestas online en Brasil

El Gobierno brasileño fundamentó el cambio principalmente en los efectos que atribuye al crecimiento de las apuestas sobre la salud pública, el endeudamiento y las finanzas de las familias.

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud, en 2023 más de 28 millones de brasileños habían realizado apuestas durante los 12 meses anteriores a la investigación y 10,9 millones presentaban un patrón considerado de riesgo o problemático.

El organismo también informó que los atendimientos relacionados con juego patológico y problemas vinculados con las apuestas aumentaron alrededor de 140% entre 2018 y 2025.

A estos datos se suma un estudio del Instituto de Estudios para Políticas de Salud citado por el Ejecutivo, que estimó en R$ 38.800 millones anuales el costo social asociado a los juegos.

Estos argumentos forman parte de la fundamentación oficial utilizada para justificar el cambio de política.

Qué pasará con las plataformas ilegales

La medida también crea mecanismos para combatir a los operadores que intenten continuar con la actividad fuera del nuevo marco legal.

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia estarán a cargo de las acciones de fiscalización y bloqueo. La SPA podrá comunicar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) la existencia de sitios irregulares para solicitar el bloqueo de sus dominios.

Las medidas también podrán alcanzar a aplicaciones y medios de pago utilizados por operadores ilegales.

Además, la MP crea un Comité Interinstitucional de Fiscalización de la Explotación y de la Publicidad Ilegal de Apuestas de Cuota Fija, destinado a coordinar las acciones de distintos organismos del Estado.