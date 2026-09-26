La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

En una de las historias que compartió, Wanda Nara apareció dentro de su auto junto a una de sus hijas, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la fotografía, la empresaria escribió: “Buen día hoy temprano al cole”. Además, agregó en letras grandes: “Family Day”.

La siguiente publicación mantuvo la misma línea. La conductora, que está próxima a estrenar una nueva temporada de MasterChef Celebrity por las noches de Telefe, mostró una fotografía de su hija en una pista de atletismo.

Más tarde, la empresaria publicó un collage integrado por cuatro postales protagonizadas por Isabella. En las imágenes se la puede ver jugando con pelotas de fútbol y básquet, preparándose para realizar una carrera de obstáculos y también dentro de una cancha de tenis junto a su abuela, Nora Colosimo.

De esta manera, los posteos de ambos volvieron a quedar enfrentados por el contenido que cada uno decidió mostrar. Mientras Icardi eligió recordar públicamente el encuentro del 26 de septiembre de 2021 y relacionarlo con su historia actual junto a China Suárez, Wanda Nara concentró sus publicaciones en sus hijas y en distintos momentos compartidos en familia.

Sin responder de manera directa al mensaje de su exmarido, la empresaria dejó así sus redes enfocadas en una jornada junto a sus hijas, mientras aquel recuerdo de París volvía a instalar el Wandagate en el centro de la conversación.

Cuál es la trama de la película con la que Wanda Nara debuta como actriz

La expectativa crece y Wanda Nara ya palpita uno de los grandes desafíos de su carrera. El próximo jueves 22 de octubre llegará a los cines de todo el país ¿Querés ser mi hijo?, la película con la que la mediática debutará oficialmente en la pantalla grande.

En la previa de ese esperado estreno, la empresaria sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en Instagram el trailer de la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

El adelanto permitió conocer parte de la historia, que combina romance y contenido erótico, además de revelar algunos detalles del particular vínculo entre los personajes principales. El elenco también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, bajo la dirección de Hernán Guerschuny y con guion de Ihtzi Hurtado.

La película es una remake de una producción mexicana estrenada en 2023, protagonizada originalmente por Catalina Kotecka, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

En el film, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que, después de descubrir la infidelidad de su marido tras 15 años de relación, decide dejar su casa y buscar un nuevo comienzo.

Su oportunidad aparece con una propuesta laboral, aunque existe un requisito particular: se prioriza a mujeres que sean madres. Para conseguir el puesto, Lucía recurre a su vecino Javier, de 23 años, interpretado por Agustín Bernasconi, y le propone hacerse pasar por su hijo de 19.

Pero lo que inicialmente parecía una estrategia laboral termina complicándose cuando ambos se involucran sentimentalmente. Así, el romance se convierte en uno de los ejes de esta historia que marcará el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista.