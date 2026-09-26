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La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

Luego de la provocadora publicación de Mauro Icardi, Wanda Nara reaccionó de una manera inesperada en sus redes y volvió a robarse todas las miradas. Mirá.

26 sept 2026, 15:28
La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

La reacción de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez que desató el Wandagate

El Wandagate volvió a sacudir las redes este sábado y Wanda Nara quedó nuevamente en el centro de la escena luego del provocador recuerdo que compartió Mauro Icardi sobre aquella noche de París que marcó un quiebre en su historia familiar. A cinco años del encuentro que mantuvo con China Suárez, el futbolista decidió regresar al 26 de septiembre de 2021 y publicar una imagen del lugar donde ocurrió todo.

En medio de la repercusión que generó el posteo, Icardi acompañó la fotografía con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió el futbolista.

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Sus palabras fueron interpretadas por muchos internautas como un claro mensaje dirigido a Wanda Nara, su exmujer y madre de sus hijas Francesca e Isabella. De esta manera, una vez más, aquella fecha quedó vinculada públicamente con la crisis que atravesó la pareja y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del espectáculo.

Pero la reacción de Wanda no llegó a través de una respuesta directa. Apenas unas horas después de la publicación de su exmarido, la empresaria volvió a utilizar sus redes sociales y, en esta oportunidad ignorándolos olímpicamente, mostró diferentes momentos de su jornada, sin mencionar en ningún momento a Mauro Icardi ni a China Suárez.

En una de las historias que compartió, Wanda Nara apareció dentro de su auto junto a una de sus hijas, quien llevaba puesta una camiseta de River Plate. Sobre la fotografía, la empresaria escribió: “Buen día hoy temprano al cole”. Además, agregó en letras grandes: “Family Day”.

La siguiente publicación mantuvo la misma línea. La conductora, que está próxima a estrenar una nueva temporada de MasterChef Celebrity por las noches de Telefe, mostró una fotografía de su hija en una pista de atletismo.

Más tarde, la empresaria publicó un collage integrado por cuatro postales protagonizadas por Isabella. En las imágenes se la puede ver jugando con pelotas de fútbol y básquet, preparándose para realizar una carrera de obstáculos y también dentro de una cancha de tenis junto a su abuela, Nora Colosimo.

De esta manera, los posteos de ambos volvieron a quedar enfrentados por el contenido que cada uno decidió mostrar. Mientras Icardi eligió recordar públicamente el encuentro del 26 de septiembre de 2021 y relacionarlo con su historia actual junto a China Suárez, Wanda Nara concentró sus publicaciones en sus hijas y en distintos momentos compartidos en familia.

Sin responder de manera directa al mensaje de su exmarido, la empresaria dejó así sus redes enfocadas en una jornada junto a sus hijas, mientras aquel recuerdo de París volvía a instalar el Wandagate en el centro de la conversación.

Cuál es la trama de la película con la que Wanda Nara debuta como actriz

La expectativa crece y Wanda Nara ya palpita uno de los grandes desafíos de su carrera. El próximo jueves 22 de octubre llegará a los cines de todo el país ¿Querés ser mi hijo?, la película con la que la mediática debutará oficialmente en la pantalla grande.

En la previa de ese esperado estreno, la empresaria sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en Instagram el trailer de la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

El adelanto permitió conocer parte de la historia, que combina romance y contenido erótico, además de revelar algunos detalles del particular vínculo entre los personajes principales. El elenco también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, bajo la dirección de Hernán Guerschuny y con guion de Ihtzi Hurtado.

La película es una remake de una producción mexicana estrenada en 2023, protagonizada originalmente por Catalina Kotecka, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

En el film, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que, después de descubrir la infidelidad de su marido tras 15 años de relación, decide dejar su casa y buscar un nuevo comienzo.

Su oportunidad aparece con una propuesta laboral, aunque existe un requisito particular: se prioriza a mujeres que sean madres. Para conseguir el puesto, Lucía recurre a su vecino Javier, de 23 años, interpretado por Agustín Bernasconi, y le propone hacerse pasar por su hijo de 19.

Pero lo que inicialmente parecía una estrategia laboral termina complicándose cuando ambos se involucran sentimentalmente. Así, el romance se convierte en uno de los ejes de esta historia que marcará el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista.

     

 

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