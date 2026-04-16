"El mundo está devastado por tiranos": el contundente mensaje de León XIV con un claro destinatario

León XIV, el antagonista mundial de Trump

La palabra del papa en tierra africana llega solo días más tarde del enfrentamiento cruzado con Trump. El sucesor de Francisco cruzó al ocupante de la Casa Blanca cuando en su ultimátum a Irán habló de una civilización que desaparecería para siempre. Leo XIV dijo que era inaceptable hablar del cese de la existencia de una civilización completa. Trump se ofendió, le contestó acusándolo de tener simpatías por los radicales de izquierda y por los fundamentalistas iraníes. León volvió a responder: "No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, dijo.

Desde Camerún, retomó el fondo de esta disputa. Dio una clara definición y dejó en claro que no comparte en absoluto los fundamentos de Trump: “Los amos de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, mientras que a menudo no alcanza toda una vida para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matar y devastar, mientras que los recursos necesarios para sanar, educar y reconstruir no aparecen por ningún lado.”

vance y el papa J.D. Vance se apresuró en saludar Leo XIV cuando fue electo como Papa. Ahora, comparte las críticas que le hace Donald Trump. Dice que "Dios esta del lado de las armas de los Estados Unidos en esta guerra con Irán". (Foto: Gentileza NYTimes)

Y fue aún más lejos. "Jesús nos dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero ¡ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y a la suciedad! Sí, queridos hermanos y hermanas, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, que son pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, ustedes que han llorado, ustedes son la luz del mundo", remató el Papa.

Está claro que dejó del otro lado -en las tinieblas- a quienes identificó como los "tiranos que devastan al mundo". Este miércoles, la revista Time eligió entre los 100 personajes más influyentes en el mundo tanto a Trump y Netanyahu como al papa León XIV. Sobre Trump dijo que la suma de los conflictos que desató en poco más de un año tiene este balance: "El efecto acumulado ha sido la configuración de un nuevo orden global, cada vez más moldeado no por sistemas o instituciones, sino por la voluntad de un solo hombre".

Sobre Netanyahu, Time escribe: "El enorme costo humano en Gaza, la expansión continua de asentamientos en Cisjordania, una nueva incursión en Líbano y una guerra cada vez más oscura con Irán han erosionado el apoyo entre los estadounidenses más jóvenes, incluso cuando Washington sigue siendo el socio de seguridad indispensable de Israel".

En cambio, sobre el papa, la revista destaca: "El papa Francisco siempre subrayó que la Iglesia no era un edificio ni un símbolo, sino las enseñanzas mismas de Jesús. El papa León comparte esa visión".

Con la guerra en Medio Oriente, es la contracara de Donald Trump. Al menos, el que hace resonar su voz de "basta" en el mundo entero.