"El mundo está devastado por tiranos": el contundente mensaje de León XIV con un claro destinatario
El Papa ratificó que por el momento es la voz más firme en el mundo contra la guerra en Medio Oriente. Eligió una homilía en Camerún, en su viaje pastoral por África, para advertir sobre esa clase de líderes y aquellos interesados que los apoyan.
El papa León XIV y un duro mensaje contra "los tiranos que dominan el mundo" (Foto: gentileza The Sun).
"El mundo está siendo devastado por tiranos", fue la dura frase que lanzó desde Camerún el papa Leon XIV. El Sumo Pontífice ratificó así que es casi la única voz en el mundo -de quienes tienen poder- que se alza contra la guerra en Medio Oriente y, en especial, contra aquellos que la alimentan o la han iniciado y no muestran interés por acabarla. Sus dichos, sin duda, parecen apuntar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Desde que fue electo como el sucesor del papa argentino, León XIV pasó 11 meses casi recluído, mirando internamente a la Iglesia que le dejó Francisco. Apenas un par de viajes y poco más. Pero con la guerra en Medio Oriente se erigió en una de las voces que con más fuerza protesta contra todo lo que allí sucede y, por extensión, se hace eco del sufrimiento de millones de personas.
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En su mensaje en Camerún, tomó a los miles de fieles presentes para contraponerlo a los "tiranos" que mencionó.
"El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se sostiene gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. Son los descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena en la orilla del mar. Mirémonos a los ojos: nosotros somos ese pueblo inmenso. La paz no es algo que debamos inventar: es algo que debemos abrazar, aceptando a nuestro prójimo como un hermano y una hermana”, expresó.
León XIV, el antagonista mundial de Trump
La palabra del papa en tierra africana llega solo días más tarde del enfrentamiento cruzado con Trump. El sucesor de Francisco cruzó al ocupante de la Casa Blanca cuando en su ultimátum a Irán habló de una civilización que desaparecería para siempre. Leo XIV dijo que era inaceptable hablar del cese de la existencia de una civilización completa. Trump se ofendió, le contestó acusándolo de tener simpatías por los radicales de izquierda y por los fundamentalistas iraníes. León volvió a responder: "No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, dijo.
Desde Camerún, retomó el fondo de esta disputa. Dio una clara definición y dejó en claro que no comparte en absoluto los fundamentos de Trump: “Los amos de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, mientras que a menudo no alcanza toda una vida para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matar y devastar, mientras que los recursos necesarios para sanar, educar y reconstruir no aparecen por ningún lado.”
Y fue aún más lejos. "Jesús nos dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero ¡ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y a la suciedad! Sí, queridos hermanos y hermanas, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, que son pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, ustedes que han llorado, ustedes son la luz del mundo", remató el Papa.
Está claro que dejó del otro lado -en las tinieblas- a quienes identificó como los "tiranos que devastan al mundo". Este miércoles, la revista Time eligió entre los 100 personajes más influyentes en el mundo tanto a Trump y Netanyahu como al papa León XIV. Sobre Trump dijo que la suma de los conflictos que desató en poco más de un año tiene este balance: "El efecto acumulado ha sido la configuración de un nuevo orden global, cada vez más moldeado no por sistemas o instituciones, sino por la voluntad de un solo hombre".
Sobre Netanyahu, Time escribe: "El enorme costo humano en Gaza, la expansión continua de asentamientos en Cisjordania, una nueva incursión en Líbano y una guerra cada vez más oscura con Irán han erosionado el apoyo entre los estadounidenses más jóvenes, incluso cuando Washington sigue siendo el socio de seguridad indispensable de Israel".
En cambio, sobre el papa, la revista destaca: "El papa Francisco siempre subrayó que la Iglesia no era un edificio ni un símbolo, sino las enseñanzas mismas de Jesús. El papa León comparte esa visión".
Con la guerra en Medio Oriente, es la contracara de Donald Trump. Al menos, el que hace resonar su voz de "basta" en el mundo entero.