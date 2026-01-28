En vivo Radio La Red
Mundo
Corina Machado
Venezuela
EEUU

María Corina Machado pidió una "transición real" en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio en Washington

La líder de la oposición venezolana dijo que su país enfrenta “horas y días decisivos” y descartó participar en un gobierno encabezado por la líder chavista Delcy Rodríguez.

La líder de la oposición venezolana

La líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado (Foto: REUTERS

Tras mantener una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la líder opositora venezolana María Corina Machado reclamó este miércoles una “transición real” en Venezuela. Además, pidió un proceso sin la permanencia de “ningún sector del régimen en el poder”.

Donald Trump y María Corina Machado se reunieron el jueves pasado en la Casa Blanca (Foto: Reuters)

Machado sostuvo que el país atraviesa “horas y días decisivos” y aseguró que su movimiento político cuenta con el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como “una de las personas que mejor entiende el hemisferio”.

Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa, donde se quedan las mafias en el poder”, afirmó ante la prensa al ser consultada sobre la posibilidad de integrar un eventual gobierno de transición junto a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez encabeza el Ejecutivo venezolano desde el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, ocurridos el pasado 3 de enero, según el escenario político planteado por la dirigencia opositora.

La l&iacute;der opositora venezolana Mar&iacute;a Corina Machado (Foto: Reuters)

Machado remarcó que su prioridad es la restitución de las instituciones, con garantías de “justicia” y de “reencuentro entre los venezolanos”, y aclaró que su propuesta no apunta a sostener la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump”, afirmó.

En ese marco, la dirigente opositora le expresó a Rubio su intención de regresar a Venezuela lo antes posible y aseguró que trabaja activamente para concretarlo, aunque no descartó realizar escalas previas en otros países. Según explicó, el plan de retorno “cambia constantemente”.

Consultada por las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien sostuvo que ya no acepta órdenes del exterior, Machado respondió: “No se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo”.

Señales internas y situación de los detenidos

Machado señaló que comienza a percibirse un debilitamiento del aparato represivo, aunque advirtió que el proceso aún está lejos de completarse. “¿Es suficiente? No, desde luego, pero las señales son extraordinarias”, afirmó.

También se refirió a la situación de los detenidos. Indicó que, si bien unas 300 personas fueron liberadas, todavía más de 700 continúan privadas de su libertad, y denunció que se produjeron nuevos arrestos en lo que va del mes.

Maria Corina Machado y Marco Rubio se reunieron en Washington.&nbsp;

La ONG Foro Penal, que monitorea las excarcelaciones, informó que se verificaron 297 liberaciones desde el 8 de enero. En tanto, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 presos fueron liberados desde diciembre.

La postura de Estados Unidos

Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado luego de participar en una audiencia en el Senado sobre la política del presidente Trump hacia Venezuela. Según trascendió, Estados Unidos no planea un ataque militar, aunque no descarta esa posibilidad si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

El secretario de Estado también dejó abierta la puerta a que Machado participe del proceso de transición, aunque subrayó que, por el momento, “el control de las armas y de las instituciones lo tiene el régimen”.

Las declaraciones de la líder opositora reavivan el debate internacional sobre el futuro político de Venezuela, en un contexto de alta tensión diplomática y expectativas de cambio.

