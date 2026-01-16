En vivo Radio La Red
Confirmaron la liberación de otros siete presos políticos extranjeros en Venezuela

La ONG Foro Penal informó que las excarcelaciones incluyen a tres alemanes y a tres holandeses, mientras que el presidente de Panamá celebró la libertad de un compatriota.

En Venezuela liberaron a varios presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. FOTO: AFP

La situación de los presos políticos extranjeros en Venezuela registró en las últimas horas nuevos avances, luego de que se confirmó la liberación de al menos siete detenidos. La información fue difundida por la ONG Foro Penal y por autoridades de Panamá, en medio de la persistente crisis política e institucional en el país caribeño.

Las excarcelaciones incluyen ciudadanos alemanes, holandeses y panameños, todos detenidos en distintos momentos bajo acusaciones que organismos de derechos humanos calificaron como arbitrarias.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes la liberación del ciudadano panameño Javier Olmedo Núñez, quien permanecía detenido en Venezuela desde junio pasado, acusado de un presunto caso de espionaje.

Celebro la liberación en Venezuela del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, confirmando así la excarcelación.

ntegrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) al ingresar ayer a El Helicoide, en Caracas. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Tres ciudadanos alemanes fueron excarcelados

Por su parte, Foro Penal confirmó la liberación de tres ciudadanos alemanes que se encontraban detenidos en Venezuela. Según detalló la organización, los arrestos se produjeron en distintos momentos del último año y en contextos de alta tensión política.

Entre los liberados se encuentra Oleg Ziesmann, detenido el 7 de enero de 2025, apenas tres días antes de la asunción de Nicolás Maduro, en un escenario marcado por las denuncias tras su cuestionada reelección en 2024. También fueron excarcelados Gunter Sandau, arrestado el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, detenido el 4 de julio de 2025.

La ONG no brindó mayores detalles sobre las condiciones de las liberaciones ni sobre el estado actual de los excarcelados.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, habla durante una conferencia de prensa.

Liberaron a tres presos políticos holandeses

En paralelo, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó la liberación de tres ciudadanos holandeses que permanecían detenidos en Venezuela. A través de sus redes sociales, informó que Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille y Justin Van Der Randen ya fueron excarcelados y se encontraban camino a sus hogares.

De acuerdo con los datos difundidos, De Roodes y Corneille habían sido detenidos el 18 de junio del año pasado, mientras que Van Der Randen estaba privado de su libertad desde el 25 de diciembre de 2024.

Continúa la preocupación por otros detenidos

Si bien las liberaciones fueron valoradas por organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, Foro Penal reiteró su preocupación por la situación de otros presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos locales y extranjeros.

Las excarcelaciones se producen en un contexto de presión internacional creciente sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras familiares y organizaciones humanitarias reclaman información, garantías judiciales y el respeto de los derechos humanos de quienes aún permanecen privados de la libertad.

