Delcy Rodríguez pidió la liberación de Maduro y dijo que es el "único presidente de Venezuela"
La vicepresidenta también llamó a defender el país y convocó al Consejo de Defensa de la Nación. “No volveremos a ser una colonia”, sostuvo la funcionaria.
Delcy Rodríguez aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters).
En un mensaje transmitido por la televisión estatal, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó a Nicolás Maduro como presidente del país, pese a su captura en un operativo encabezado por Estados Unidos. En un fuerte discurso, la funcionaria denunció una estrategia para un “cambio de régimen” impulsada desde el exterior.
“Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas y pretextos. Las caretas se han caído y el objetivo es el cambio de régimen en Venezuela para capturar nuestros recursos naturales y energéticos”, sostuvo Rodríguez, en una de las frases centrales de su alocución.
La vicepresidenta informó además la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación, instancia en la que participan los distintos poderes del Estado venezolano. Desde ese ámbito exigió la inmediata liberación de Maduro, a quien volvió a calificar como “el único presidente legítimo de Venezuela”.
Sus declaraciones se produjeron horas después de que el expresidente estadounidense Donald Trump asegurara públicamente que Rodríguez se había puesto “al orden” del gobierno norteamericano tras una comunicación con el secretario de Estado Marco Rubio. La vicepresidenta rechazó esa versión y afirmó que el país está “listo para defender a Venezuela y sus recursos naturales”.
En otro tramo del discurso, Rodríguez apeló a un mensaje histórico y simbólico al asegurar que Venezuela “no volverá a ser colonia”. Citó incluso la Carta de Jamaica y afirmó: “El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya se han roto las cadenas y nuestros enemigos pretenden esclavizarnos otra vez”.
La vicepresidenta convocó a “defender la soberanía”
La funcionaria llamó al pueblo venezolano a mantener la calma y fortalecer la unión nacional, al tiempo que convocó a “defender la soberanía”. Además, calificó el accionar de Estados Unidos como un “delito de lesa humanidad” y reiteró que el país no aceptará sometimientos externos.
“Venezuela jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios ni de nuevos imperios ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a defender nuestra libertad”, concluyó Rodríguez, en un mensaje que buscó cerrar filas internas en medio de la crisis política y diplomática abierta tras la captura de Maduro.