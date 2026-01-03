En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Nicolás Maduro
Venezuela
Resistencia oficial

Delcy Rodríguez pidió la liberación de Maduro y dijo que es el "único presidente de Venezuela"

La vicepresidenta también llamó a defender el país y convocó al Consejo de Defensa de la Nación. “No volveremos a ser una colonia”, sostuvo la funcionaria.

Delcy Rodríguez aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters).

Delcy Rodríguez aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters).

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó a Nicolás Maduro como presidente del país, pese a su captura en un operativo encabezado por Estados Unidos. En un fuerte discurso, la funcionaria denunció una estrategia para un “cambio de régimen” impulsada desde el exterior.

Leé también Trump difundió la imagen de la detención de Maduro y anticipó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta que se haga la transición"
Donald Trump difundió la imagen de la detención de Nicolás Maduro

Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas y pretextos. Las caretas se han caído y el objetivo es el cambio de régimen en Venezuela para capturar nuestros recursos naturales y energéticos”, sostuvo Rodríguez, en una de las frases centrales de su alocución.

La vicepresidenta informó además la convocatoria al Consejo de Defensa de la Nación, instancia en la que participan los distintos poderes del Estado venezolano. Desde ese ámbito exigió la inmediata liberación de Maduro, a quien volvió a calificar como “el único presidente legítimo de Venezuela”.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que el expresidente estadounidense Donald Trump asegurara públicamente que Rodríguez se había puesto “al orden” del gobierno norteamericano tras una comunicación con el secretario de Estado Marco Rubio. La vicepresidenta rechazó esa versión y afirmó que el país está “listo para defender a Venezuela y sus recursos naturales”.

Embed

En otro tramo del discurso, Rodríguez apeló a un mensaje histórico y simbólico al asegurar que Venezuela “no volverá a ser colonia”. Citó incluso la Carta de Jamaica y afirmó: “El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya se han roto las cadenas y nuestros enemigos pretenden esclavizarnos otra vez”.

La vicepresidenta convocó a “defender la soberanía”

La funcionaria llamó al pueblo venezolano a mantener la calma y fortalecer la unión nacional, al tiempo que convocó a “defender la soberanía”. Además, calificó el accionar de Estados Unidos como un “delito de lesa humanidad” y reiteró que el país no aceptará sometimientos externos.

diosdado-cabello-y-delcy-rodriguez-dos-de-los-mas-poderosos-referentes-del-chavismo-foto-cortesiaglobovision-KHDXM3JO6FE4XPYZ4QNUCYAHTI
Diosdado Cabello y Delcy Rodr&iacute;guez, dos de los m&aacute;s poderosos referentes del chavismo (Foto: Cortes&iacute;a/Globovisi&oacute;n)

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, dos de los más poderosos referentes del chavismo (Foto: Cortesía/Globovisión)

Venezuela jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios ni de nuevos imperios ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a defender nuestra libertad”, concluyó Rodríguez, en un mensaje que buscó cerrar filas internas en medio de la crisis política y diplomática abierta tras la captura de Maduro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Maduro Venezuela
Notas relacionadas
Montaner, Fulop, Yanina Latorre y más: qué dijeron los famosos ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
El fuerte mensaje de Marcela Feudale sobre la drámatica detención de Nicolás Maduro en Venezuela
El Gobierno restringió el ingreso a la Argentina de funcionarios y militares vinculados a Nicolás Maduro

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar