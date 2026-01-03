Delcy Rodríguez pidió la liberación de Maduro y dijo que es el "único presidente de Venezuela"

Embed

En otro tramo del discurso, Rodríguez apeló a un mensaje histórico y simbólico al asegurar que Venezuela “no volverá a ser colonia”. Citó incluso la Carta de Jamaica y afirmó: “El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Ya se han roto las cadenas y nuestros enemigos pretenden esclavizarnos otra vez”.

La vicepresidenta convocó a “defender la soberanía”

La funcionaria llamó al pueblo venezolano a mantener la calma y fortalecer la unión nacional, al tiempo que convocó a “defender la soberanía”. Además, calificó el accionar de Estados Unidos como un “delito de lesa humanidad” y reiteró que el país no aceptará sometimientos externos.

diosdado-cabello-y-delcy-rodriguez-dos-de-los-mas-poderosos-referentes-del-chavismo-foto-cortesiaglobovision-KHDXM3JO6FE4XPYZ4QNUCYAHTI Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, dos de los más poderosos referentes del chavismo (Foto: Cortesía/Globovisión)

“Venezuela jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios ni de nuevos imperios ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a defender nuestra libertad”, concluyó Rodríguez, en un mensaje que buscó cerrar filas internas en medio de la crisis política y diplomática abierta tras la captura de Maduro.